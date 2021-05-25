Контактируйте с начальством меньше — финансовый гороскоп на 26 мая

Сегодня стоит реже общаться с начальством, иначе можем разругаться в пух и прах.

Овен

У Овнов это достаточно напряженный день для взаимоотношений с начальством. Возможно, вы не склонны будете подчиняться приказам, и это может негативно отразиться не только на уровне доходов, но и на карьере. Также в этот день вы можете осознать, что занимаемая вами должность и круг обязанностей не вполне соответствуют вашим желаниям. Берегите свою деловую репутацию.

Телец

У Тельцов сегодня может сложиться весьма непростая финансовая ситуация. Возможно, вам потребуется срочно крупная сумма денег, которой не окажется в наличии. Попытка прибегнуть к финансовым заимствованиям может оказаться неудачной. Старайтесь не нарушать законы. У бизнесменов может обнаружиться кассовый разрыв с нехваткой оборотных средств.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сдерживать свои инициативы и не браться за важные дела. Это не лучший день для деловых начинаний, связанных с партнерскими взаимоотношениями. Подобные начинания могут быть неудачными из-за склонности к поспешным и опрометчивым поступкам. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений.

Рак

Раки в этот день будут склонны к избыточным эмоциональным реакциям. Дело в том, что сегодня вы можете столкнуться с препятствиями в работе, причем источник торможения будет скрыт. Воздерживайтесь от вовлечения в тайные сговоры, не реагируйте на слухи и сплетни – это только помешает вашей работе. Также достаточно непросто сложится день для тех, кто работает удаленно или имеет дополнительную подработку.

Лев

Львы сегодня будут склонны к рискованным действиям, однако это может обернуться финансовыми потерями. Опасайтесь заключать рискованные сделки спекулятивного характера. Не следует рассчитывать на счастливый случай – подобные ожидания могут дать прямо противоположный результат. С операциями по обмену валюты пока лучше подождать.

Дева

Достаточно напряженный день для Дев, занимающих руководящие должности. Рекомендуется наиболее важные решения отложить на другое время, поскольку сегодня ваши решения могут оказаться ошибочными. Воздержитесь от проведения деловых встреч, поездок. Следите за соблюдением договорных отношений со стороны деловых партнеров – это может нарушить рабочий ритм.

Весы

Звезды советуют Весам в этот день равномерно распределять физические нагрузки на работе. Без этого может ухудшиться самочувствие и понизиться уровень работоспособности. Также в этот день вы можете почувствовать, что становится труднее сдерживать эмоции. Нервные и физические перегрузки могут негативно отразиться на результатах вашей работы.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется в этот день сбавить интенсивность работы и быть осмотрительнее. Возрастает вероятность технических поломок и мелких производственных травм при обращении с техникой. Также от перенапряжения может ухудшиться ваше самочувствие и это может привести к спаду уровня работоспособности. Постарайтесь поддерживать мирные гармоничные отношения с коллегами.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут выйти из эмоционального равновесия при столкновении с препятствиями. Не следует вступать в противостояние с другими людьми – расстановка сил сейчас явно не в вашу пользу. Возможны финансовые убытки из-за опрометчивых ошибочных решений. Бизнесменам рекомендуется расходовать деньги без широкого размаха и тщательно просчитывать все статьи расходов.

Козерог

У Козерогов этот день может быть связан с множеством мелких осложнений в текущих делах. Звезды советуют вам браться за те дела, в которых у вас есть полная уверенность в том, что вы все делаете правильно. Речь идет о той работе, в которой у вас имеется большой опыт. И отложите те дела, в успехе которых у вас есть сомнения. Не беритесь за слишком сложную и трудоемкую работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно.

Водолей

Водолеям сегодня следует настроиться на то, что многие дела будут продвигаться с большими препятствиями. Особенно это относится к новым делам, в которых вы не чувствуете себя уверенно, поскольку нет достаточного опыта. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для ваших инициатив. Старайтесь, несмотря на трудности, точно исполнять плановые задания.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется держаться в стороне от вышестоящего руководства и не контактировать без крайней производственной необходимости. Любой контакт с начальством может спровоцировать напряженную ситуацию. Особенно это относится к тем Рыбам, которые не успели своевременно завершить порученные дела. Возьмите себе за правило не делать того, о чем вас никто не просит.