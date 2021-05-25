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Опасные границы — любовный гороскоп на 26 мая

25 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня нам захочется нарушить правила и перейти границы, но это может нарушить отношения.

Опасные границы — любовный гороскоп на 26 мая
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут быть домоседами и патриотами по своему поведению, но в душе они - романтики и граждане мира. Они не прочь оставить родные пенаты и вместе с пассией махнуть в путешествие, иногда по четкому плану, а иногда наугад. Самое время сменить обстановку, если чувства «закисли».

Телец

Сегодняшние свидания действуют на Тельцов как легкий допинг, так как помогают отдохнуть от житейской, деловой и другой ответственности. В любви им хочется приключений и волнующих экзотических впечатлений. Свободные Тельцы сегодня влюбчивы, могут увлечься коллегой-иностранцем, случайным спутником.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы остаются в выигрыше: как бы ни повернулось дело, они в центре внимания, ими интересуются и дорожат. Если у вас неравные отношения, вам стоит использовать этот момент, чтобы уравнять чаши весов, перестать играть роль ученика или слуги при высочайшей персоне партнера.

Рак

Сегодня звезды лишают Раков собственной любовной инициативы и вынуждают действовать более гибко. Для успеха у представителей противоложного пола им придется лавировать и подстраиваться. Это день парадоксов: может неожиданно выстрелить прежняя задумка или пригодиться закрученная в прошлом интрига.

Лев

Сегодня судьба опекает влюбленных Львов и не дает им соскользнуть в пропасть. Удачный баланс правил и исключений позволяет им наслаждаться романтикой, не нарушая приличий и не переходя опасной грани. Свободным от уз Львам поможет найти компанию обаяние, общительность и популярность среди друзей.

Дева

Сегодня влюбленные Девы отчаянно цепляются за любую опору, боясь утонуть в волнах событий и сопутствующих переживаний. Наиболее уверенно чувствуют себя Девы, которых связывают с партнером не только романтические чувства: коллеги и единоверцы, пары учитель-ученик, врач-пациент и босс-подчиненный.

Весы

Сегодня звезды сочувствуют любовным планам Весов. Запланированное свидание состоится. Побочные загадочные эффекты придадут встрече налет романтики (что весьма кстати, если сами Весы излишне рациональны и расчетливы). Встрече двух половинок не помешает расстояние, разница социальных страт и культур.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит играть в любви по чужим предустановленным правилам, так как собственных четких установок у них нет. Многие Скорпионы стремятся найти в этой сфере новые горизонты и чувствуют себя в волшебной стране на пороге открытий. Они склонны к непостоянству и перебору вариантов.

Стрелец

Сегодня в интересах Стрельцов ценить верность в любви (разумеется, взаимную). Судьбоносные события грозят вмешаться в отношения и подвергнуть их проверке на прочность. Не стоит недооценивать коварство людей и судьбы: возможно, впереди долгая разлука или период фундаментального недопонимания.

Козерог

Сегодня Козероги за постоянство в любви, но под влиянием момента их разбирает любопытство. Если они не слишком увлечены, то способны завести параллельный тайный флирт, в чисто познавательных целях. Знакомства этого дня будут иметь перспективу, если партнеров связывает что-то, помимо романтики.

Водолей

Сегодня Водолеи признают в любви лишь свои собственные планы и принципы, и это приносит им успех. Верность своим установкам выручит их, если на их пути встанет помеха или соблазн. Для многих Водолеев важнее любовных дел может стать старая дружба, но они в этом не сознаются и предпочтут компромисс.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб легко обмануть, поманив идеальной картиной исполнения желаний или тенями их незабвенного прошлого. Также в эти сутки ничего не стоит сыграть на их амбициях - чем могут воспользоваться их проницательные и не обремененные строгими принципами партнеры (в том числе иностранцы).

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