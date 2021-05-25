Привет из прошлого — гороскоп на 26 мая

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце за расширение угла обзора.

Взгляд вперед даст немного: одни перспективы уже ясны, другие еще туманны. Лунное затмение передает привет из прошлого и предлагает рестроспективный взгляд. События и переживания этого дня не случайны, дают пищу для раздумий и разговоров. Предсказуемые события сопровождаются налетом мистики, порождающим слухи и сплетни. Планы нуждаются в коррекции. Среди горячих тем - наука, политика, экология, религия, образование, культурный обмен. Привлечь внимание могут влиятельные лица, особенно, международные посредники, светила науки и духовные лидеры.

Овен

Сегодня у Овнов вызовут интерес мировые новости, контакты с зарубежными друзьями и дальней родней, предполагаемые маршруты поездок и возможные остановки в них. Стоит следить за событиями, если планируется эмиграция, путешествие, заочное получение образования. Не запутаться в фактах вам поможет генеральный план на будущее: он подскажет, какие варианты следует оставить про запас, а какие отсеять.

Телец

Этот день норовит лишить Тельцов всех тех качеств, что «положены» им по классическому определению учебника астрологии: медлительности, практичности, приземленности, постоянства. Многим Тельцам вскружит голову мысль о легком приключении, путешествии, придется по душе разнообразие культур, впечатлений, ощущений и доступных вариантов. Не сбиться с пути окончательно поможет план или чувство долга.

Близнецы

День важен для партнеров Близнецов, их близких, работодателей, круга учеников и клиентов, а также для всех людей, с которыми они постоянно имеют дело и вместе реализуют планы. Неудивительно, что рикошетом сегодняшние события зацепят и самих Близнецов. Стечение обстоятельств подчеркнет их персональную значимость и повысит заметность. Им останется верно распорядиться своей яркостью и популярностью.

Рак

Сегодня Раки - заложники роковых, но интересных событий. Повседневная суета не будет для них скучной. Повестка дня получит познавательный, романтический или другой волнующий налет. Воодушевлять может близость перемен, шанс сделать благое дело, подготовка к путешествию или к смене работы, экзотическая среда, контакт с чужой культурой. Возможен интерес к целительству, волонтерству, живой природе.

Лев

Сегодня звезды предлагают Львам готовые сценарии, а чтобы им не было скучно, предлагают импровизировать в заданных рамках. Такой расклад будет благом: вы сможете опереться на договор или на плечо друга, получите критерий истины в случае опасного соблазна, сумеете избежать любовных, родительских, духовных и творческих искушений. Вам будет не страшна волна ложных слухов и токсичных переживаний.

Дева

Сегодня Девы тщетно пытаются контролировать все сферы своей жизни: часть ее сюжетов имеет независимую логику. Наряду с плановыми событиями, возможны роковые мистические моменты. Сюжетные линии охватывают дом и жизненный уклад, карьеру, здоровье, отношения и мировоззрение. Судьбоносные влияния могут быть связаны с чужой идеологией и культурой. Планы не окончательны, требуют обсуждений и поправок.

Весы

Сегодня Весы нуждаются в разнообразии впечатлений, в интересном общении и познавательном окружении - и все это получают. День подходит для экскурсий, прогулок, исследований, сулит судьбоносные волнующие встречи, загадочные моменты, забавные совпадения. Ничто не случайно. Стоит прислушиваться к новостям. Важны контакты с иностранцами и представителями международных организаций, врачами, учителями.

Скорпион

Скорпионам важно найти безопасный выход своему идеализму или авантюризму (сегодня это одно и то же). Романтика странствий, вера в чудо и дух приключений хороши в свободном общении, любви, творчестве и научных изысканиях - но убыточны в бизнесе и там, где призом являются материальные ценности. Желательно соблюдать правила при перевозках и платежах за рубеж, в биржевых играх и валютных операциях.

Стрелец

У Стрельцов важный и отчасти роковой день. Многие Стрельцы почувствуют себя щепками на бурных волнах. Стоит прислушаться к своим настроениям и телесным ощущениям, они могут быть знаком. Также, имеет смысл поддерживать порядок в ранее начатых проектах, ценить надежные связи и официальный договор: все это будет отличным противовесом временному хаосу, который воцарился в доме или внутренней жизни.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важные начинания: несмотря на наличие плана и возможность контроля, в них легко стать игрушкой судьбы или заложником случайных обстоятельств. Особенно важно повременить с проектами, требующими путешествий или тесного контакта с иностранцами. В рутинных делах в эти сутки необходимо придерживаться заданной программы, во избежание хаоса и лишних искушений.

Водолей

Сегодня Водолеев накрывает волной прежних планов и надежд, чему в немалой степени способствует стечение обстоятельств. Возможны судьбоносные встречи с бывшими единомышленниками, известия от пропавших из виду старых друзей. Не самой плохой идеей будет временно «откатить систему назад», с целью оптимизировать профессиональную программу, подправить стратегию игры или перераспределить роли в команде.

Рыбы

Сегодня Рыбы, воодушевленные мечтой, рискуют ошибиться с попутным ветром и на всех парусах влететь в чужие опасные воды. Виной тому могут быть их амбиции и идеалы, шутки недоброжелателей, ненадежность семьи, написанный не в их пользу закон. Может поманить призрак прошлого. Не стоит устраиваться на работу, вступать в альянс (особенно, с иностранцами), выдвигать предложения и вести переговоры.