Как коридор затмений изменит наши жизни

Астролог рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая на оси знаков Стрелец-Близнецы.

В ближайшие дни стартует так называемый «коридор затмений»: двухнедельный период, включающий в себя связку затмений – полное лунное 26 мая (14:15 мск) и 10 июня солнечное.

Глубинную суть затмения можно сравнить буквально с самим словом «затмение» – значит в это время что-то скрыто или временно недоступно для понимания, нет чётких ориентиров, отсутствует логика. Необходимые условия для лунного затмения – полнолуние (Луна напротив Солнца) и близость Луны к одному из узлов своей орбиты.

Семейство приближающихся затмений в рамках исторических циклов имеет не самую длинную историю – «сарос» (цикл-период) 5N зарождён в новолуние 12 октября 1624-го. Особенность начального затмения этой серии довольно необычна ввиду соединения Солнца и Луны с таинственным Нептуном, а также сильного влияния Урана. Предчувствия, видения, пророческие сны, неожиданные вспышки идей, открытия, мощный творческий импульс – все это здесь как основные ориентировки.

Что характерно, рассматриваемое лунное затмение в среду, 26 мая, прежде всего сохраняет интригу и во многом повторяет изначальную суть из прошлого – вновь влияние Нептуна в карте полнолуния/затмения является доминирующим, но его нельзя назвать конструктивным. Противоречивые аспекты напряжённого плана с Нептуном в карте затмения образуют светила, Марс, Меркурий и Венера. В общем ракурсе карта полнолуния слишком размыта, не обладает прочным фундаментом – контролировать технически сложные процессы будет затруднительно. По-прежнему сохраняется высокая вероятность погодных и природных аномалий, повышен риск, связанный с водными ресурсами, транспортными коммуникациями, отравлениями, имеющими любую основу, вплоть до лекарственных препаратов.

Ближайшие две недели (до 10 июня) – явно неудачный период для начала большинства инициатив, направленных на будущую перспективу и развитие, в том числе в партнёрских отношениях или бизнес-сотрудничестве. Возможность сохранять ясность мышления и добиваться взаимного понимания в этот период существенно снижена. Мало того, карта полнолуния имеет высокий уровень ложных ожиданий, ошибок восприятия, неверных оценок, сбоев в системах коммуникаций, разногласий в контактах с окружающими. Можно не слишком полагаться на уже принятые планы и обещания – в это время лучше всё перепроверять. Это не лучший период для крупных сделок и покупок, стоит опасаться дурных привязанностей, навязчивых состояний, активности мошенников. При этом эмоционально-романтическая и творческая сферы могут испытывать подъём и динамику.

Более неблагоприятные дни периода, когда риск ошибок повышен, а контролировать ситуации будет сложнее – 25-27, 31 мая, 5, 9-10 июня.

Serg Korablev