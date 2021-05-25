Как коридор затмений изменит наши жизни

Астролог рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая на оси знаков Стрелец-Близнецы.
В ближайшие дни стартует так называемый «коридор затмений»: двухнедельный период, включающий в себя связку затмений – полное лунное 26 мая (14:15 мск) и 10 июня солнечное.
Глубинную суть затмения можно сравнить буквально с самим словом «затмение» – значит в это время что-то скрыто или временно недоступно для понимания, нет чётких ориентиров, отсутствует логика. Необходимые условия для лунного затмения – полнолуние (Луна напротив Солнца) и близость Луны к одному из узлов своей орбиты.
Семейство приближающихся затмений в рамках исторических циклов имеет не самую длинную историю – «сарос» (цикл-период) 5N зарождён в новолуние 12 октября 1624-го. Особенность начального затмения этой серии довольно необычна ввиду соединения Солнца и Луны с таинственным Нептуном, а также сильного влияния Урана. Предчувствия, видения, пророческие сны, неожиданные вспышки идей, открытия, мощный творческий импульс – все это здесь как основные ориентировки.
Что характерно, рассматриваемое лунное затмение в среду, 26 мая, прежде всего сохраняет интригу и во многом повторяет изначальную суть из прошлого – вновь влияние Нептуна в карте полнолуния/затмения является доминирующим, но его нельзя назвать конструктивным. Противоречивые аспекты напряжённого плана с Нептуном в карте затмения образуют светила, Марс, Меркурий и Венера. В общем ракурсе карта полнолуния слишком размыта, не обладает прочным фундаментом – контролировать технически сложные процессы будет затруднительно. По-прежнему сохраняется высокая вероятность погодных и природных аномалий, повышен риск, связанный с водными ресурсами, транспортными коммуникациями, отравлениями, имеющими любую основу, вплоть до лекарственных препаратов.
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