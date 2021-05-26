В делах улыбнётся удача — финансовый гороскоп на 27 мая

Сегодня нам крупно повезет на работе. Не стоит упускать шансы.

Овен

Овны в первой половине дня имеют неплохие шансы добиться положительного решения вопроса о выплате компенсации работодателем в счет расходов на лечение, на транспорт, на питание в рабочее время. Также у вас могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Во второй половине дня воздержитесь от проявления инициативы и не вступайте в споры с начальством.

Телец

Тельцы в первой половине дня преуспевают в профессиональном обучении. Если на это время у студентов будет запланированы экзамены, то вам не составит труда подтвердить свои глубокие познания. Кроме того, это хорошее время для служебных командировок. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с представителями закона и служебных командировок.

Близнецы

Близнецы в первой половине дня будут настроены на серьезную практическую работу и смогут существенно продвинуться вперед по ряду важных вопросов. Успешно пойдет работа с техникой и механизмами. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются вполне конструктивные. Вторая половина дня неблагоприятна для оперирования финансовыми ресурсами.

Рак

Ракам в первой половине дня удастся установить взаимовыгодные деловые контакты с партнерами. Также это хорошее время для работы по обслуживанию клиентов – вы сможете лучшим образом удовлетворить запросам клиентов. Также получат положительное развитие переговоры о сотрудничестве. В конце дня вы можете столкнуться с нарушениями в договорных отношениях.

Лев

В первой половине дня звезды советуют Львам активнее взаимодействовать с коллегами и подчиненными. Правильно планируя свое рабочее время, вы сможете к середине дня выполнить большую часть сегодняшней работы. Офисные служащие смогут более полно использовать возможности имеющегося в распоряжении программного обеспечения. В конце дня усиливаются деструктивные тенденции – лучше ничего важного в это время не делать.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется активнее заниматься укреплением делового сотрудничества. Успешно развивается торгово-закупочная сфера. Вы сможете преуспеть в консультациях, применить новые методы для привлечения клиентов к своим услугам. В конце дня воздержитесь от финансовых спекуляций и оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.

Весы

Весам рекомендуется запланировать наиболее важные дела на первую половину дня. Уровень доходов имеет тенденцию к росту. Вы сможете быстро продвинуться в решении практических вопросов и многое с успехом завершите уже в середине дня. Это тем более важно, что в конце дня ваши дела могут затормозиться из-за нарушения договорных обязательств партнерами.

Скорпион

У Скорпионов наиболее продуктивное время для работы выпадает на утренние часы. Благодаря этому вы сможете уже в течение первой половины дня выполнить дневную норму работы. Особенно это относится к представителям торговли и транспорта. Успешно пройдут деловые поездки, встречи, контакты. В конце дня вам может поступить ложная информация – не принимайте её на веру.

Стрелец

Стрельцам сегодня в первой половине дня удастся увеличить уровень доходов. Возможно, вам поступят выгодные заказы, с которыми вы успешно справитесь. Это хорошее время для дополнительной подработки. Работодатель может попросить вам поработать сверхурочно на замене заболевшего сотрудника. Старайтесь самые важные дела сделать до полудня. К концу дня воздержитесь от покупок.

Козерог

Козерогам в начале дня рекомендуется проявить инициативу в делах, связанных с информационным обменом, планированием, укреплением и развитием деловых связей. Успешно пойдет профессиональное обучение и обмен мнений с единомышленниками. На конец дня лучше не планировать заключение сделок с недвижимостью. У строителей могут произойти технические сбои.

Водолей

Водолеев в начале дня ожидает успех в сотрудничестве с вышестоящим руководством. Ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. И это может открыть перед вами перспективы для карьерного роста. Кроме того, вы сможете повысить доходы от дополнительной подработки на выполнении частных заказов. На конец дня не следует планировать деловые встречи и поездки.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня может улыбнуться удача в делах. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам не придется выполнять тяжелую работу. Кроме того, работодатель может выплатить вам премию. Бизнесменам хорошо работать над планами на будущее и усиливать сотрудничество с деловыми партнерами. В конце дня воздержитесь от работы в составе группы.