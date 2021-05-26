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Читаем между строк — любовный гороскоп на 27 мая

26 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня очень важно правильно интерпретировать намеки и не утопать в иллюзиях.

Читаем между строк — любовный гороскоп на 27 мая
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня приятные любовные беседы Овнов сопровождаются неясностями, забавными или загадочными. Причин тому масса, от невинной лжи до стечения обстоятельств. Возможны искажения и обрывы связи при международных переговорах. Партнер может забыть позвонить вам, пропасть из чата или опоздать на свидание.

Телец

Этот день склоняет Тельцов к легкомыслию в любовных делах, о котором сами Тельцы будут жалеть или вспоминать со смехом. Обстановка полна загадок: свидание может не состояться, заманчивая интрига грозит повиснуть в воздухе, случайный партнер в самый неподходящий момент может раствориться в тумане.

Близнецы

Сегодня Близнецы охотно ведут любовные диалоги. Звезды советуют поддержать разговор, но не относиться к нему серьезно, так как день полон «трудностей перевода». Многие Близнецы падки на комплименты и не уловят за ними скрытый подвох (насмешку, ловушку). Не стоит принимать заманчивые приглашения.

Рак

Сегодня усилия влюбленных Раков тонут в паутине лжи, ошибок и недоразумений. Над путаницей, нестыковками и осечками впору посмеяться, но Раки могут впасть в раздражение, что неудивительно: кому понравится, когда его энергия сливается в пустоту. Не лучший день для знакомства. Не стоит верить слухам.

Лев

Сегодня Львам стоит позаботиться о романтическом антураже свидания и легком приятном стиле общения. Не повредит толика изобретательности, доля юмора и налет мистики. Особо впечатлительные Львы в этот день могут стать жертвами своего эротического воображения или тонкой психологической обработки.

Дева

В этот день влюбленные Девы ни в чем не уверены. Они могут сомневаться в партнере, в своих чувствах, в благосклонности судьбы и еще в тысяче разных вещей. Однако общая атмосфера довольно романтична. Приятный день, если вы предпочитаете плавать в иллюзиях, надеетесь что-то скрыть или отсрочить.

Весы

Влюбленные Весы могут сбросить с себя серьезность и свободно вести легкие остроумные разговоры: сегодня они - их естественная стихия. Это день приятных комплиментов, тонких намеков и невинных шуток. Можно взаимно порадовать друг друга пониманием, сходством убеждений или общностью чувства юмора.

Скорпион

В этот день Скорпионы плохо разбираются в своих и чужих чувствах. Им может изменить проницательность. Не слишком хорошо обстоят дела и с внутренней честностью. Во избежание недоразумений, сегодня не стоит придавать важность случайным знакомствам. Лучше отложить выбор подарка любимому человеку.

Стрелец

Сегодня настроение Стрельцов непостоянно, оно зависит от мнения партнера или от совокупности обстоятельств. День приглашает к приятному общению, но правилами игры не предусмотрен честный разговор, придется изъясняться намеками и читать между строк. Вряд ли за Стрельцами останется последнее слово.

Козерог

День будет приятным и легким для Козерогов, довольных своей стабильной личной жизнью. Одиноким Козерогам стоит помнить, что это день иллюзий и есть риск влюбиться в фикцию. Важно понимать шутки. Если вам подмигнул коллега или помог попутчик, не делайте из мимолетного факта далеко идущих выводов.

Водолей

Сегодня Водолеи открыты любовной романтике и мешать ей может лишь встреча с друзьями. Под влиянием настроений этого дня способна ожить их давняя любовь, например, школьное увлечение. Некоторые Водолеи поддадутся ностальгии и решат вернуть прошлое. Что из этого выйдет, пока неясно, но шансы есть.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы с одинаковой легкостью обманывают других и себя. Порой у них самые благородные мотивы - например, ложь во спасение. Общение с близким человеком может превратиться в душевный разговор или в забавную пикировку. На случайное знакомство лучше смотреть как на развлечение.

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