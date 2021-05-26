Истина скрыта завесой домыслов — гороскоп на 27 мая

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поддерживает экзотические интересы, тягу к духовной жизни и виртуальным мирам.

Ее связь с Меркурием, Венерой и Нептуном располагает к приятным беседам и мягкому юмору, не гарантирует честности и сохранности секретов. Возможна болтливость, склонность к философствованию. Истина скрыта завесой домыслов. Новости будут поданы с искажениями. Стоит отложить переговоры, консультации, наведение порядка и занятия, требующие точности. Уместны легкие развлечения, нецелевые прогулки. День неплох для литературного творчества в стиле фэнтези, пикника, свидания, свободной переписки.

Овен

Сегодня Овнам лучше «делить на два» все, что они слышат и читают (особенно, если новости пришли издалека). Это день путаницы, лукавства, шуток, сплетен, трудностей перевода, разбалтывания секретов. Темой бесед могут стать домыслы о прошлом или преждевременные умозаключения о будущем. Не стоит выбирать маршрут, договариваться о встрече, оформлять документ, связанный с поездкой или образованием.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отказаться от деловой переписки, шоппинга, сделок и заказа услуг (особенно, связанных с доставкой издалека). Если это невозможно, придется тщательнее выверять расчеты и платежные документы, редактировать сообщения, изучать данные о товарах и контрагентах, отслеживать треки посылок. Не помешает сохранить дубль или черновик документа. Возможна путаница со связью или оплатой.

Близнецы

Сегодня на Близнецах плохо отразится атмосфера тотальной неясности. Их может подвести память, рассеянность или ошибка перевода, ввести в заблуждение приятный комплимент. В бытовых ситуациях выручит чувство юмора. В важных делах лучше подстраховаться (записать звонок, вести переговоры под протокол, заглянуть в справочник). Идеальное решение - полностью воздержаться от заявок, контактов и встреч.

Рак

Раков сегодня ждет цепь недоразумений. Прежде всего, в переговорах, переписке и коротких поездках. Смешные и странные моменты возможны в общении с колл-центрами, иностранцами и иногородними. Будет сложно найти достоверные сведения и толковый совет. Не стоит без срочной нужды начинать дистанционные контакты, записываться на прием к врачу, устраиваться на работу, подыскивать сервисы и лекарства.

Лев

Сегодня Львов окружат воспоминания, надежды и соблазны. Это день романтики, мистики, смутных надежд, тонких намеков, любовных и духовных обольщений. Возможна тяга к тайнам. Не стоит надеяться на прозрачность общений и четкую обратную связь. Многие ваши слова будут поняты неверно. Вероятно лукавство со стороны детей, друзей, любимых. Лучше предпочесть неформальное общение и свободное творчество.

Дева

Девы вплоть до ночи испытывают дефицит надежности и ясности. Может уплыть почва под ногами. Возможен беспорядок в доме, хаос в делах, недостаток честности в отношениях с окружающими. Темой дня может стать семейная тайна. В такой атмосфере многие Девы начнут сомневаться в очевидном, перестанут доверять близким и даже самим себе (порой не без оснований). Все важные дела в эти сутки лучше отложить.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам приятный день, если те предпочтут свободное легкое времяпрепровождение. Это подходящий момент для неформальных бесед, случайного перебора вариантов, бесцельных прогулок. Не стоит вести серьезные разговоры, искать истину в спорах, ждать ясности от новостей и откровенности от собеседника. Если вы путешествуете, это время паузы и отдыха. Возможны небольшие недоразумения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше избегать шоппинга, остерегаться обмана и неясностей в финансовых делах. День сулит осечки и разочарования в работе с зарубежными и иногородними партнерами, посредниками. Ожидается путаница при покупке, доставке, перевозке, шеринге. Возможен подвох в бонусах и скидках. Не стоит открывать счета, одалживать деньги, верить посулам. Нежелательны вложения в иностранные активы.

Стрелец

В эти сутки Стрельцы рискуют утратить ориентиры и опору, стать лодкой без руля и паруса. Неопределенность может накрыть их дом, семью и партнерские связи. Попытки поговорить начистоту и расставить акценты не сулят успеха. Нежелательны переговоры с нуля: сегодня легко поддаться иллюзии призрачной гармонии и сделать шаг к большой ошибке. Не стоит злоупотреблять алкоголем и седативными средствами.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не относиться серьезно к известиям и чужим мнениям (в том числе, идущим из-за рубежа). Половину новостей можно пропускать мимо ушей. Читать новости и вступать в дискуссии хорошо с развлекательной целью или ради общего расширения кругозора. Также, можно поупражняться в забытом иностранном языке, в остроумии или в искусстве эвфемизма. Не стоит верить медицинской информации.

Водолей

Сегодня Водолеи не прочь поностальгировать по былым временам и склонны немного идеализировать прошлое. Это отличный день для встречи со старыми знакомыми в расслабляющей и располагающей к общению обстановке. Также, он создает подходящую атмосферу для романтических встреч и свободного общения с детьми. Не стоит заниматься финансовыми вопросами, принимать важные решения и вести деловые переговоры.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко становятся жертвами своих старых иллюзий, причем в любой сфере. Звезды советуют отложить все важные контакты, повременить с планами, не торопиться с обратной связью и выбором. В общении приветствуются легкость и юмор, не стоит навязывать никому свое мнение и совет, делиться «святым» и интимным. Нужна осторожность в мечтах: есть риск зациклиться на знакомой ложной картине.