Как и на что повлияет предстоящее лунное затмение – астролог

О том, чего ждать и как жить в этот период рассказал ректор русской астрологической школы Михаил Бородачев.

В среду, 26 мая, состоится лунное затмение и полнолуние. В период любого полнолуния люди испытывают эмоциональный подъем, который у некоторых вызывает стремление действовать, а у других – депрессивное состояние.

Лунное затмение ожидается в 14.19 по Москве. С луной связана психика. Многого хочется, энергия выплескивается наружу, но если не найдено конструктивное русло, то эта энергия идет на ссоры, конфликты и отстаивание своей персоны. Это период нестабильности

По словам собеседника, нужно проявлять осторожность на дорогах, в транспорте, в личных контактах, особенно с теми, кого вы считаете неблагонадежными. Нельзя доверяться малознакомым людям, которые предлагают развернуть совместный бизнес.

Непроверенные варианты могут нести в себе скрытую угрозу, поскольку 26 мая Меркурий и Нептун будут находиться в конфликтной аспектации. Нептун – планета иллюзий, а Меркурий – разума.

Любовные отношения в это время не будут долгими, отметил также астролог. Вспышка эмоций, повышенная энергия способствуют сближению, но так же быстро это все и прогорает, подчеркнул он.

Если вы рассчитываете на долгосрочные отношения, то в это время их начинать не стоит. У сложившихся пар наоборот – будет всплеск и движение навстречу друг другу, что будет способствовать скорейшему оформлению отношений и их развитию.

В этот период могут внезапно прийти ответы на те вопросы, которые давно крутятся в голове. Избыточная энергия может привести к озарению, особенно для людей тонко настроенных.

Это можно увидеть во сне или по пути домой с работы. Вдруг станет все понятно. Это связано с тем, что солнце сейчас с кармической осью на восходящем узле. Это дает перспективы строительства нашего будущего, которое сейчас можно прозондировать, представить, как это будет, и немного пожить в этом состоянии. Нужно окунуться в свое желание, виртуально его материализовать и понять, что вы чувствуете.

Например, девушка может представить, каково ей будет замужем за ее молодым человеком – уютно или не очень. Многие вопросы, нерешаемые ранее, могут решиться в ту или иную сторону. Солнце, по словам астролога, сейчас в соединении с "черной луной", которая отвечает за наше подсознание. Это может нам дать ответы на те вопросы, которые разум не может найти. Интуитивное начало может подсказать правильное решение.

Вместе с тем торопиться в принятии решений не стоит. Нужно сделать небольшую паузу и дождаться более гармоничного периода для принятия решений.

Он наступит в начале июня. К тому времени проверка на реальность и сознательность наших действий покажет нам четкую картинку. Тогда можно уже начинать действовать.

Он обнадежил также тех, кто пережил неблагополучные периоды в своей жизни.

Исцеляющим средством для них станет любовь-дружба на почве общих интересов. Важным моментом станет не только взаимная симпатия, но и возможность интеллектуального общения, когда "есть, о чем поговорить.

Конец мая-начало июня будет временем, когда многие люди смогут выйти из депрессий и сложных психологических состояний, заключил специалист.