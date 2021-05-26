Как и на что повлияет предстоящее лунное затмение – астролог

О том, чего ждать и как жить в этот период рассказал ректор русской астрологической школы Михаил Бородачев.
В среду, 26 мая, состоится лунное затмение и полнолуние. В период любого полнолуния люди испытывают эмоциональный подъем, который у некоторых вызывает стремление действовать, а у других – депрессивное состояние.
Лунное затмение ожидается в 14.19 по Москве. С луной связана психика. Многого хочется, энергия выплескивается наружу, но если не найдено конструктивное русло, то эта энергия идет на ссоры, конфликты и отстаивание своей персоны. Это период нестабильности
По словам собеседника, нужно проявлять осторожность на дорогах, в транспорте, в личных контактах, особенно с теми, кого вы считаете неблагонадежными. Нельзя доверяться малознакомым людям, которые предлагают развернуть совместный бизнес.
Непроверенные варианты могут нести в себе скрытую угрозу, поскольку 26 мая Меркурий и Нептун будут находиться в конфликтной аспектации. Нептун – планета иллюзий, а Меркурий – разума.
Если вы рассчитываете на долгосрочные отношения, то в это время их начинать не стоит. У сложившихся пар наоборот – будет всплеск и движение навстречу друг другу, что будет способствовать скорейшему оформлению отношений и их развитию.
В этот период могут внезапно прийти ответы на те вопросы, которые давно крутятся в голове. Избыточная энергия может привести к озарению, особенно для людей тонко настроенных.
Это можно увидеть во сне или по пути домой с работы. Вдруг станет все понятно. Это связано с тем, что солнце сейчас с кармической осью на восходящем узле. Это дает перспективы строительства нашего будущего, которое сейчас можно прозондировать, представить, как это будет, и немного пожить в этом состоянии. Нужно окунуться в свое желание, виртуально его материализовать и понять, что вы чувствуете.
Например, девушка может представить, каково ей будет замужем за ее молодым человеком – уютно или не очень. Многие вопросы, нерешаемые ранее, могут решиться в ту или иную сторону. Солнце, по словам астролога, сейчас в соединении с "черной луной", которая отвечает за наше подсознание. Это может нам дать ответы на те вопросы, которые разум не может найти. Интуитивное начало может подсказать правильное решение.
Вместе с тем торопиться в принятии решений не стоит. Нужно сделать небольшую паузу и дождаться более гармоничного периода для принятия решений.
Он наступит в начале июня. К тому времени проверка на реальность и сознательность наших действий покажет нам четкую картинку. Тогда можно уже начинать действовать.
Он обнадежил также тех, кто пережил неблагополучные периоды в своей жизни.
Исцеляющим средством для них станет любовь-дружба на почве общих интересов. Важным моментом станет не только взаимная симпатия, но и возможность интеллектуального общения, когда "есть, о чем поговорить.
Конец мая-начало июня будет временем, когда многие люди смогут выйти из депрессий и сложных психологических состояний, заключил специалист.
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