Пять знаков с самым отвратительным характером

Пять представителей астрологического круга имеют очень грубые манеры, не способны контролировать свои эмоции и всячески изводят окружающих своим невыносимым характером.

Первое место в этом рейтинге занимает, разумеется, Скорпион. Ему присущи безжалостное отношение к миру, самолюбие и мстительный нрав, а еще под этим созвездием рождаются патологические ревнивцы. Лучше не стоять на пути таких людей.

Овны очень упорны и импульсивны. Они способны очень долго и методично добиваться своего, идя по головам, а потом в один момент разрушить все, что так долго строили. Для того, чтобы Овен пришел в ярость, достаточно малейшей неприятности. Эти представители астрологического круга не пощадят ни собственный бизнес, ни отношения, ни дружбу, если вдруг им что-то не понравится.

Третье место, по мнению астрологов, занимают Близнецы. Они капризны и очень самолюбивы. Практически всю жизнь Близнецы ищут себя, смысл жизни и идеального спутника. Ужиться с ними крайне сложно.

Водолеи на первый взгляд очень приветливы, дружелюбны и общительны, но на самом деле их не интересует никто, кроме их самих. Эти люди обожают публику и славу, а свое мнение считают единственно верным. Они могут спокойно оправдать себя, переложив вину на другого человека.

Козерогов звезды наделили сложным, упрямым и несгибаемым характером. Кроме того, представители этого знака очень тяжелы на подъем. Они всегда жестко подходят к выбору спутника жизни или деловых партнеров. Подружиться с Козерогом непросто — сначала нужно заслужить его уважение.