Три вещи, которые нужно сделать перед суперлунием

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние. Данное явление называют суперлунием, которое совпало с полнолунием.
Эзотерик, психолог Алена Орлова назвала три вещи, которые обязательно нужно сделать перед суперлунием.
Самое время менять жизнь. Нынешнее полнолуние совпадает с суперлунием и затмением, такое бывает раз в 18,5 года. Значит, это кармическое затмение багровой Луны, когда надо срочно решать вопросы в своей жизни.
По словам астролога, необходимо до конца дня 26 мая выбросить ненужный хлам и убраться дома, тщательно помыться и покаяться в своих грехах.
Помойтесь с утверждением, что вы смываете с себя все болезни. Надо покаяться мысленно или написать на бумаге перечень своих прегрешений, а потом сжечь бумагу. В этот день нельзя брать в долг. Не стоит тянуть «хвосты» в будущее, лучше оплатить долги.
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