Глубокие чувства — любовный гороскоп на 31 мая-6 июня

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду.

В понедельник и вторник в любви все еще будет царить легкая атмосфера, подходящая для знакомств и флирта. Если вы еще ни с кем не познакомились, не теряйте времени. Со среды на первый план выйдет вопрос эмоционального комфорта и защищенности в паре. Вам станет важно, чтобы партнер понимал вас. Ваши чувства станут более глубокими. Но если уверенности в партнере нет, то вы будете скрывать любовь. Начавшиеся недавно, во время Венеры в Близнецах, отношения станут более глубокими и душевными, а если у пары не заладится эмоциональный контакт, то закончатся. Семейные люди начнут больше ценить семейную жизнь, досуг с семьей и домашние удовольствия. Пары, которые не живут вместе, задумаются о том, чтобы съехаться. В четверг и пятницу трин Венеры с Юпитером создаст условия для семейного счастья, душевного и красивого свидания, важного знакомства. Это удачные дни для создания семьи и семейного праздника.

Овен

На этой неделе Овнов накроют эмоции и они начнут воспринимать все любовные перипетии в разы острее. Если в паре накопились претензии, они дадут о себе знать (особенно, с пятницы по воскресенье). Добавит раздоров общий бизнес или быт. Лучше встречаться в нейтральной среде с минимумом раздражителей.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам не стоит возлагать больших надежд на свое красноречие. Если они недовольны партнером или хотят что-то до него донести, лучше дождаться выходных: к этому времени согласия станет больше и слова не понадобятся, заметно потеплевший эмоциональный фон сделает свое дело.

Близнецы

У влюбленных Близнецов эта неделя отнимет частичку душевного комфорта. Пока они размышляют о важных вещах и им кажется, что у них все под контролем, изменится тональность их чувств и наберут силу их давние переживания. Поток новых эмоций провоцируют события, происходящие в интервале с 1 по 3 июня.

Рак

Во 2 половине этой недели возрастут чувствительность и привязчивость Раков, из-за чего они рискуют превратиться в любви в «липучек». Наиболее гармоничный для них период - с вечера 1 по утро 3 июня, при условии, что партнер понимает их чувства. Самый сложный интервал - с вечера 3 по утро 6 июня.

Лев

На этой неделе Львы ценят баланс интересов в любви, и это взаимно. Но формальная гармония не всегда равна истинной и равновесие в паре может быть подорвано к воскресенью. Виной тому дни 1-3 июня, дающие пищу для раздумий. Например, о том, что равноправный с виду союз не так уж равноправен на деле.

Дева

Чувства Дев на этой неделе не в ладу с разумом. Многим Девам придется делить свое время между романтикой и другими целями. При происходящих переменах (особенно, сближении с любимым человеком) желательно с самого начала не допускать лжи в важных пунктах, например, связанных с домом или убеждениями.

Весы

Эта неделя добавит Весам хлопот, особенно, в постоянных отношениях. Вероятно, причиной тому будут сами Весы, ставшие не в меру агрессивными - или, наоборот, ранимыми и чувствительными. Многие Весы временно утратят уравновешенность и дипломатичность, что подчеркнет период с пятницы по воскресенье.

Скорпион

Скорпионам эта неделя добавит приятных надежд в сфере личного. Оживут их прежние чувства или вновь станет близок прежний любовный идеал. Счастливые предзнаменования ожидаются в интервале с вечера 1 по утро 3 июня. Прежде чем бросаться в волны новых чувств, стоит обдумать и закрыть прошлую страницу.

Стрелец

Эта неделя усилит ранимость Стрельцов в эмоциональной, интимной и духовной сфере, а также обострит дилемму «истинной половинки». Будучи идеалистами, они ценят надежного правильного партнера, но ищут и родственную понимающую душу. В их личные отношения могут вмешаться земляки или родственники.

Козерог

На этой неделе Козерогам желательно удвоить чуткость и беречь не только свои личные интересы, но и чувства партнера. Для свидания удачен интервал с вечера 1 по утро 3 июня: это время эмоциональной гармонии и равновесия темпераментов, минимально влияние материального фактора и внешних условностей.

Водолей

На этой неделе для Водолеев работает поговорка: как аукнется, так и откликнется. Если в понедельник они «встанут не с той ноги» и проявят в адрес партнера свои темные стороны - холодность, непредсказуемость, капризность, дурные привычки - то в воскресенье столкнутся с закономерными последствиями.

Рыбы

На этой неделе звезды избавят Рыб от части сомнений в любви и приоткроют им окно удачи. В интервале с вечера 1 по утро 3 июня все представители этого знака могут смело следовать своим чувствам и интуиции, самое время дать новую жизнь своим прежним любовным мечтам или волю сексуальному темпераменту.