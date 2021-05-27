Все зависит от настроения — любовный гороскоп на 28 мая

Сегодня от вашего настроения зависит, будут ли отношения развиваться и крепнуть.

Овен

Сегодня Овны стремятся впечатлить партнера хозяйственностью или деловой хваткой, тогда как он (она) ждет от них общительность и легкости. Не стоит планировать на этот день романтику, если вы заморочены делами. Если же свидание для вас важнее, будьте добры «вынести за скобки» свои насущные хлопоты.

Телец

В этот день Тельцы не расположены много разговаривать на околоромантические темы и предпочитают слову дело. Свою любовную симпатию многие Тельцы (особенно, мужчины) выразят быстрыми и находчивыми поступками. Совместное конкретное дело или интенсивный секс могут быть им милее разговоров.

Близнецы

Влюбленных Близнецов огорчит контраст вчерашних и сегодняшних настроений. После недавних легких бесед и приятных намеков, атмосфера этих суток может показаться им холодным душем. Не порадует интимная сфера. Если не заладился разговор или не состоялось свидание, не печальтесь: вы потеряли немного.

Рак

Сегодня звезды дают отличный прогноз Ракам, состоящим в долгих отношениях или пытающимся возродить союз. В этом случае, партнеров сильно выручит взаимная «дружба тараканами» и знание привычек друг друга (особенно, дурных и вредных). В новых романах есть риск несовпадения интересов и темпераментов.

Лев

Сегодня любовь может так и не согреть Львов, а приятные слова не достигнуть их сознания. Занятость, недомогание или другое обстоятельство будут отвлекать их от романтики и добавлять их настроению мрачности. Многим Львам придется отклонить заманчивое предложение, отменить или перенести свидание.

Дева

Сегодня Дев накрывают тени их любовного прошлого. В своем поведении многие Девы будут упрямо цепляться за привычные шаблоны, а из нового партнера могут бессознательно делать клон своей прежней пассии. Если вам мил былой сценарий, не отбрасывайте его, а попробуйте подправить и модернизировать.

Весы

Сегодня звезды меняют настроение и не расположены во всем потакать любовным задумкам Весов. Весы, беспечно отложившие свидание на этот день, пожалеют о своем решении. На горизонте постоянных отношений появятся знакомые тучки, при несмотрительном поведении партнеров явно предвещающие грозу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно, чтобы их настроения и привычки совпали с настроем любимого человека, и не приемлют в этом пункте подделки. Положительный резонанс - верный признак родственной души и предвестник счастливого романа. Слабая вероятность совпадения отлично отсеивает неподходящих кандидатов.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы склонны видеть жизнь с мрачной стороны. Для этого у них есть некоторые основания, но звезды все же не советуют им впадать в тотальный пессимизм. О чем им действительно следует беспокоиться, так это о том, чтобы не оказаться с любимым человком по разные стороны баррикад.

Козерог

Козероги в этот день чувствительны и зависимы от своего настроения. Они склонны прислушиваться к себе, а не подстраиваться под партнера. Благодаря сходству темпераментов, потенциал отношений велик, важно не застрять на знакомом камне преткновения и не превратить любовную игру в позиционную войну.

Водолей

В этот день Водолеи могут оказаться в ситуации, когда романтические встречи и любовные воркования неуместны. Свидание может пройти неплохо, если у вас нестандартные предпочтения и представления о романтике - например, вам по вкусу глухие заброшенные места или мрачноватый «готический» антураж.

Рыбы

Сегодня полный спектр любовных эмоций испытают Рыбы, заранее принимающие жизнь такой, как она есть: именно они неожиданно найдут в океана цинизма и разочарования свою нишу и место своему идеализму. Если вы слишком ранимы, можете закрыть глаза на действительность, но позже она даст о себе знать.