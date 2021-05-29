Тратим больше на семью — финансовый гороскоп на 31 мая-6 июня

Солнце в Близнецах принесет вам неделю, наполненную встречами, переговорами, обучением бизнесу, поездками в интересах дела, коммерческой информацией.

Однако из-за ретроградности Меркурия толку от всего этого будет мало. Новости почти все будут спамом, сделки вряд ли сдвинутся с места, сколько бы вы ни обсуждали их, люди, появившиеся в вашей жизни с коммерческими предложениями, быстро из нее исчезнут, и у вас так и не сложится ничего серьезного. Что касается денег, то в понедельник и вторник деньги будут расходиться на ерунду, потому что ваши желания начнут ежеминутно меняться. Доход могут принести уже сделанные дела в сфере перевозок, посредничества, обучения и консультирования. Со среды до конца недели на первый план выйдет тема благоустройства дома, накоплений и запасов, трат на семью. Доход будет приходить на всю семью, а не персонально на вас. Деньги принесет семейный бизнес. Возможна финансовая помощь от родителей. Крупные покупки для дома лучше всего делать в четверг или пятницу.

Овен

У Овнов текущая неделя благоприятствует полному завершению дел. Звезды советуют вам не начинать ничего нового, прежде чем не закончите прежние дела. Это хорошее время для любой удаленной надомной работы, семейного бизнеса, ремонта, обустройства производственных помещений и улучшения условий труда. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. Старайтесь не афишировать свои планы и намерения

Телец

У Тельцов эта неделя складывается удачно для налаживания деловых связей. Обстоятельства располагают к коротким деловым поездкам, телефонным разговорам, информационному обмену, обсуждению насущных вопросов в неформальной обстановке. Процветает торгово-закупочная деятельность. Чем ближе деловые отношения к дружеским, тем успешнее пойдут дела. Поэтому старайтесь отдавать наибольшее предпочтение в контактах верным и проверенным друзьям. Это хороший день для ускорения товарно-денежного оборота в торговле. Используйте это время для продвижения своих экономических интересов, укрепления и расширения деловых связей. Учитывая усиление интеллектуальной активности, вы преуспеете в профессиональном обучении. Хорошее время для работы с документами.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут сосредоточены на том, как повысить доходы и весьма преуспеют в этом. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Бизнесмены смогут многие вопросы решить с помощью представителей официальной власти. Возможно получение долгосрочного государственного заказа, а также изменение условий труда на более комфортные. Если вы заинтересованы в карьерном росте, то можете рассчитывать на неожиданный поворот дел к лучшему. Лица, занятые физическим трудом, справятся с большим объемом работы. Отличное время для любых начинаний в бизнесе. Если вы искали новую работу, то сегодня найдете отличный вариант. Наиболее удачно будут идти те дела, которые требуют вашего личного мастерства и трудолюбия. Нежелательно менять сложившийся стиль работы.

Рак

Типичные Раки на этой неделе почувствуют в себе прилив энергии и огромное желание действовать по собственной инициативе. Звезды советуют вам основное внимание сосредоточить на налаживании деловых связей. Решение вопросов оптимального взаимодействия в бизнесе – ключ к успеху всего этого дня. Также возрастает роль работы с информацией, контактов в поездках, деловой переписки и телефонных разговоров. Возможно, что некоторые ваши деловые связи войдут в противоречие друг с другом. Не пускайте дела на самотек, активно включайтесь в решение проблем. Необходимо держать ситуацию под личным контролем. В эти дни вы будете в состоянии сами оказывать влияние на внешние обстоятельства и увлекать других людей своими инициативами. Опубликованное в средствах массовой информации объявление увеличивает шансы на успех. Все ваши действия, направленные на расширение влияния в бизнесе, могут получить поддержку и развитие.

Лев

Хорошая неделя для Львов, исследующих сложные и запутанные вопросы. Отлично проявят себя ученые, писатели, следователи, занимающиеся криминальным сыском. Повысятся доходы у тех, кто причастен к ночным заведениям, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу, а также у работников режимных и охраняемых объектов. У многих появится возможность получить дополнительные доходы или преференции. Можно заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат: льгот, компенсаций, субсидий, налоговых вычетов. Полезно использовать имеющиеся у вас свободные финансовые ресурсы на ускоренное погашение долгов по кредитам. Также хорошо делать пожертвования на благотворительные нужды – это положительно отразится на вашей репутации. Удачно складывается для тех, кто причастен к базам отдыха, мореплаванию, санаториям, профилакториям, аптекам и медицинским кабинетам.

Дева

Ключ к успешной деловой активности Дев на этой неделе лежит в умении налаживать взаимовыгодное сотрудничество с окружающими людьми. Звезды советуют больше полагаться на своих верных друзей и единомышленников в бизнесе. Деловые партнерские отношения лучше всего обсуждать в неформальной обстановке – так они скорее перейдут в формат доверительно-дружеских. Рекомендуется работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность, и нет индивидуальной ответственности за проделанную работу. Собрание акционеров, запланированное на эту неделю, оправдает ваши ожидания. Хорошо идут работы по планированию и проектированию. Переговорный процесс может быть завершен подписанием договора – это обеспечит стабильное и прочное развитие вашего бизнеса на долгое время. В целом, это хорошее время для работы на общественных началах.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности, прекрасный время для продвижения в карьере и в организационной работе. Можно делать кадровые перестановки и принимать на работу новых сотрудников. Многие из вас имеют отличный шанс улучшить условия своей работы. Возможно, вам предложат более престижную и выгодную работу, и это станет для вас приятной неожиданностью. Если вы подумывали о смене работы, то появится вариант, который вас может заинтересовать. Старайтесь строго контролировать рабочее время и придерживаться графика работы. Ваше положение в деловом мире необычайно прочное и стабильное. Вы пользуетесь поддержкой собственного коллектива. Финансовое положение фирмы не вызывает беспокойства. Лучше не менять стиль работы и действовать по заранее намеченному плану. Девиз успеха недели – последовательность и целеустремленность.

Скорпион

Если Скорпионы сосредоточат все свое внимание на расширении своего бизнеса и его экспансии на других рынках, то неделя сложится удачно. Прежде всего, это относится к тем, кто профессионально занимаются продвижением и раскруткой бизнеса: работникам дизайнерских студий по изготовлению рекламной продукции, логотипов, полиграфической и издательской индустрии. Сотрудничество с иностранцами даст новый импульс к развитию. Успешно проходят дальние поездки и внешнеэкономическая деятельность. Успех сопутствует тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом. Далее идут работники совместных предприятий и те, кто трудится по контрактам за границей. Работа на вахте также пойдет успешно. Отличное время для подготовки и утверждения перспективных проектов. Ваша деловая репутация существенно укрепится.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, на этой неделе могут вырасти финансовые поступления на банковские счета от безналичных операций. Удачно поработают банковские служащие, работники налоговой инспекции, прокуратуры, страховых агентств и охранных предприятий. Звезды советуют задуматься над вложениями в недвижимость. У вас сейчас удачное время для получения доходов от использования недвижимой собственности: от аренды магазинов, складов, гаражей, офисов. Хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Можно оформлять ипотечные кредиты. Рядовые сотрудники смогут добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Успешно идет подготовка финансовых отчетов.

Козерог

Звезды советуют Козерогам на этой неделе перенести центр своего внимания на деловые партнерские отношения. Если у вас есть надежный партнер по бизнесу, то предоставьте ему инициативное право принимать ключевые решения на сегодняшний день – он будет более удачлив в сравнении с вами и это положительно скажется на результатах совместного бизнеса. Звезды советуют проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей – это наиболее удачное направление. Заметно вырастет приток клиентов. Также ускоряются все информационные процессы, обмен товаров и услуг, движение деловых бумаг, контакты, связи, поездки – все эти сферы являются локомотивом, способным привести вас к успеху. Хорошо поработают консультанты сетевого маркетинга. Ваши рекламные мероприятия могут привлечь новых клиентов и подписчиков.

Водолей

У типичных Водолеев на этой неделе большой потенциал для роста доходов. Выполнение текущих дел должно стать в центр внимания, поскольку это наиболее успешное направление. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются великолепно. Если прежде у вас с кем-то из коллег были недоразумения, то сейчас хорошее время для примирения. Звезды также советуют тщательно планировать свое время и действовать строго по графику. Хорошо внедрять в практику инженерные решения и рационализаторские предложения. Физический труд и работа с инструментами пойдут успешно. Главной заботой может стать наведение порядка в повседневных делах. Если вы ранее многие дела откладывали в долгий ящик, то сегодня вы в состоянии будете легко разгрести образовавшиеся завалы. Все это возможно благодаря высокому уровню работоспособности.

Рыбы

Чем больше инициативы будет исходить от Рыб на этой неделе, тем выше окажется результативность в работе. Любые ваши личные начинания будут поддержаны окружающими и всей сопутствующей обстановкой. Также следует помнить, что сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Благодаря этим качествам вы сможете открыть для себя любые двери. Даже если вы столкнетесь с противниками, то легко сумеете найти компромиссные решения. Люди творческих профессий почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности. Особенно удачное время для профессий, имеющих отношение к искусству (музыке, живописи, театру), миру моды, дизайна, индустрии развлечений, отдыха и шоу-бизнеса. Игроки на фондовом рынке сумеют добиться большой выгоды от заключаемых сделок. В сфере услуг возрастет количество покупателей и заказчиков.