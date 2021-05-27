Окунаемся в прошлое с головой — гороскоп на 28 мая

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге прекращает вакханалию идеализма и неопределенности, настраивает на реализм и решение конкретных задач.

Желательно отложить на пару дней новые дела и заняться наследием прошлого. Это может быть разбор старых вещей, уборка, утилизация ненужного, оценка раритетов. Не стоит избавляться от того, что можно отремонтировать, модернизировать. Пригодятся былые навыки в профессии и старые инструменты в доме. С дурными привычками и вредными привязанностями, наоборот, следует бороться. Тем, где не достигнут компромисс, будет расти напряженность, важно не довести до очередной ссоры.

Овен

Сегодня Овнам придется проявить больше домовитости или деловитости. Многим Овнам предстоит считаться с потребностями своих родителей или подчиняться старшим по званию. В делах, включая бытовые, желательно быть профессионалом или иметь опыт - в противном случае, лучше обратиться к специалистам (особенно, если нужно сделать выбор). Хорошо заниматься в этот день целевыми плановыми обновлениями.

Телец

Сегодня Тельцы удачливы и находчивы в практических делах. Они не растеряются и «возьмут быка за рога» всюду, где от них требуются хозяйственность, изобретательность и деловая хватка. Также, день неплох для занятий спортом и экспериментов с нагрузками, усиливает настойчивость и выносливость. В любой работе добавит вдохновения надежда на будущее. Может не хватать гибкости, легкости, общительности.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше сделать своим щитом осторожность, прагматизм и заботу о безопасности. В настроениях дня преобладают сухость, холодность и подозрительность. Станет проблемой свободное, легкое и доверительное общение: будет затруднена связь или разговор пойдет на темы, которые лучше не трогать. Не стоит планировать на этот день переговоры, шоппинг, развлекательные акции и рискованные шаги.

Рак

Сегодня звезды напоминают Ракам, что они действуют не в вакууме. Чтобы получить отдачу от своих усилий, им придется учесть общую психологическую атмосферу или настрой конкретных лиц. Многие дела невозможны без тесного сотрудничества или молчаливого согласия по важным пунктам, включая юридические и идеологические. Выручит понимание давних привычек партнера или противника (в том числе, вредных).

Лев

Сегодня Львам лучше поставить на первое место необходимые рутинные дела. Это подходящее время для погружения в прошлые схемы и занятия, со стратегической целью их постепенного целенаправленного обновления. Не стоит что-то ломать и разрушать, если под устаревшей шелухой сохраняется здоровая основа. Хорошо заниматься уборкой, чисткой, реставрацией, уходом за старыми питомцами, «ремонтом» организма.

Дева

Этот день дисциплинирует Дев и возвращает им практичность - но эти ценные качества многие представители знака склонны направить не туда, где они сейчас больше всего требуются. Вместо навязанной рутины, Девы не прочь заняться тем, что им ближе. Например, они могут вернуться к давнему профессиональному хобби вместо официальных текущих обязанностей. Родители могут пожертвовать карьерой ради детей.

Весы

Сегодня на первом месте у Весов домашние заботы, наследственные владения, семейная профессия, традиционный бизнес. Весам-путешественникам не помешает привал. Не стоит рассчитывать на комфорт: это день долга или вынужденной необходимости. Опасно диктовать условия в гостях. Важно идти на компромисс и не создавать поводы для обострения проблем. Не лучший день для приятного общения, поездок, учебы.

Скорпион

Сегодня обстоятельства играют на руку Скорпионам. Даже плохое начало дела или мрачная общая атмосфера имеют в их глазах преимущества, так как дают зеленый свет их талантам и содействуют исполнению их планов. Окажется свободным путь, рядом появятся нужные им люди или обстановка будет удачно резонировать с их настроением. Звезды советуют верить в конечный успех и идти вперед, несмотря на заминку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется проявить прагматизм, скепсис или долю цинизма. День требует трезвого подхода к ресурсам, не поощряет беспечность, лишний риск и лихачество. Идти вперед невозможно без взгляда назад (в том числе, в жилищных делах и в вопросах, связанных с недвижимостью). Это подходящий момент для инспекции запасов, оценки бюджета, реструктуризации ипотечного или другого крупного долга.

Козерог

Сегодня Козероги уязвимы, остро реагируют на бытовые неурядицы и семейные неприятности. В некоторых вопросах день подарит им позитив и тайную надежду, но на первый план выйдет стрессогенный фактор. Возможно раздражение из-за необходимости маневрировать, конкурировать, согласовывать усилия и делать выбор. Не стоит распылять энергию на пустяки, иначе не будет сил на решение главной насущной задачи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут пережить неприятные минуты, приболеть или оказаться в слабой позиции, но не будут одиноки и всеми забыты. Возможна поддержка от друзей и близких, а также спасительная ситуация из разряда «дома и стены помогают». И все же маловероятны теплое общение и светлые эмоции. В этот день нежелательно отправляться в дорогу, не слишком уместны легкие развлечения и романтические встречи.

Рыбы

День поможет Рыбам оставаться реалистами и добавит в их мироощущение каплю скепсиса. Даже безнадежных мечтателей он аккуратно спустит с небес и поставит лицом к лицу с суровой реальностью. К счастью, при этом не будет утеряно самое главное - надежда. Звезды не призывают вас к отказу от желаний и идеалов, но советуют получше продумывать авантюры и их последствия, с учетом своего и чужого опыта.