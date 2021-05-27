Не верим на слово — финансовый гороскоп на 28 мая

Сегодня нас могут попытаться обмануть, поэтому тщательно проверяем факты.

Овен

Овнам звезды не советуют выходить на контакт с начальством и вносить предложения о совершенствовании стиля и методов в работе. Сейчас ваши инициативы вряд ли будут услышаны и поддержаны. Также это не лучший день для подачи документов в официальные инстанции на регистрацию акционерных обществ и индивидуального предпринимательства.

Телец

Тельцам в этот день могут задержать обещанную выплату денежного вознаграждения за выполненную работу. Осложняются дела с учебой у тех, кто учится на платной основе – могут объявить о повышении размера оплаты за учебу. Не лучшее время для командировок и деловой переписки. Контакты с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов, не сулят вам больших выгод.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется столкнуться с непредвиденными осложнениями в делах. Будьте осмотрительнее при работе с острыми и режущими деталями механизмов – возможны травмы из-за невнимательности, рассеянности. Нежелательно брать и давать деньги взаймы. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для поддержания своих проектов.

Рак

Ракам, имеющим свой бизнес, сегодня следует внимательнее отслеживать выполнение договорных обязательств деловыми партнерами и клиентами. При обнаружении нарушений это может привести к сбоям в рабочем ритме. Возможно, бывший клиент вернет вам заказ на переделку – старайтесь оценить, есть ли доля вашей вины в том, что работу приходится заново переделывать.

Лев

У Львов в этот день могут возникнуть осложнения в отношениях с коллегами. Если раньше была обозначена какая-то проблема, и она осталась нерешенной, то возможно, что она снова повторится. В целом для этого дня будет характерно возврат к ситуациям, которые не были урегулированы в прошлом. В частности, может заново сломаться техника, которую раньше уже приходилось ремонтировать.

Дева

Девам сегодня не рекомендуется делать рассылку резюме по электронной почте и публиковать свои данные на соответствующих сайтах. Участвовать в корпоративных вечеринках тоже нежелательно, во всяком случае, старайтесь не привлекать к своей персоне внимание – это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Чем меньше будет публичности в вашей деятельности, тем лучше.

Весы

Весам звезды советуют воздерживаться от оформления сделок с недвижимостью. В ходе дальнейших бюрократических и юридических процедур могут быть выявлены ошибки, и вам придется все заново переделывать. Также этот день неблагоприятен для усвоения учебного материала студентами. Во время служебных командировок что-то может пойти по незапланированному сценарию.

Скорпион

Это проблемный день для Скорпионов, работающих на транспорте и в торговле. Возможны сбои в работе из-за несвоевременной поставки товара, задержках при переезде, поломках транспортных средств. Также воздержитесь от планирования важных деловых встреч – подобный контакт может не состояться по независящим от вас причинам. Возможно поступление ложных сведений, что может привести вас к ошибкам.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется брать предоплату за оформляемые услуги. Это особенно актуально, если вы работаете частным предпринимателем. Вероятно, вы часто будете встречать неплатежеспособных клиентов. Сотрудничество с деловыми партнерами сегодня может оказаться для вас невыгодным. От переговоров с подписание соглашений о сотрудничестве тоже пока лучше воздержаться.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день может напоминать хождение по кругу. Возможно, вы будете выполнять какую-то работу, которую вскоре потребуется заново переделывать. И так может повторяться несколько раз подряд. Старайтесь максимум внимания уделять качеству в работе. Извлекайте для себя уроки из допущенных ошибок и тщательно разбирайтесь с каждым случаем неудовлетворительной работы.

Водолей

Водолеям, работающим с клиентами, звезды советуют проявить максимум внимания к их запросам. Не полагайтесь на память, тщательно фиксируйте все пожелания клиентов. Также будьте осмотрительнее при финансовых расчетах с клиентами – возможно, вас попытаются обмануть. То же самое относится к работникам игровых клубов, магазинов, салонов красоты.

Рыбы

У Рыб сегодняшний день может быть связан с проблемами или неудобствами при выполнении обязанностей на рабочем месте. Особенно это относится к офисным служащим. Работодатель может временно переместить вас в другой кабинет, где будет сложнее работать. Нежелательно в этот день заниматься перестановкой офисной мебели и освоением нового программного обеспечения на компьютере.