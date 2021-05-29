Окунаемся в мир грез — гороскоп на 31 мая-6 июня

На этой неделе на небе формируется 5 значимых планетных аспектов, которые создают достаточно пёструю картину влияний.

31 мая Марс делает трин к Нептуну. Это аспект готовности совершать поступки во имя своих идеалов. Идеалы могут быть разные, начиная с политических и заканчивая религиозными воззрениями. Если человек во что-то искренне верит, то под влиянием этого аспекта он способен на вполне конкретные поступки для поддержания или защиты своих идеалов, идей. Не всегда идеи подтверждаются конкретными поступками, но в данном случае поступки продиктованы верой. Возможно усиление религиозных чувств и проявлений. Однако учитывая гармоничную связь между планетами, то эти проявления не будут выходить за приемлемые социальные и общественные рамки.

3 июня Солнце в трине к Сатурну. Волевые качества дополняются мудростью и самоограничением. Поступки человека, под влиянием этого аспекта, весьма разумные, взвешенные, неторопливые и вполне адекватные обстоятельствам. При этом человек не подчиняется обстоятельствам, а продолжает упорно проводить свою линию поведения, которую считает единственно верной. Здесь нет бесшабашности и безрассудной смелости. Все тщательно прочитывается и поступки идут в рамках допустимо возможного. Поэтому поведение под влиянием этого аспекта бывает весьма результативным.

4 июня Венера в трине к Юпитеру – один из самых счастливых аспектов. Дает полное раскрытие чувства любви между людьми. Чувства получают поддержку, усиление и развитие. Прекрасный аспект для свадебных и иных торжественных мероприятий. Знакомства на таком аспекте обещают успешное развитие отношений. Аспект популярности и широкого признания. Имеет благоприятное влияние на бизнес, приводит к финансовому благополучию.

5 июня включаются сразу два напряженных аспекта: квадратура Меркурий-Нептун и оппозиция Марс-Плутон. Связь Меркурий-Нептун приводит к иллюзиям и заблуждениям. Под влиянием этого аспекта нет четкого представления о реальной действительности, и оно подменяется ложными мнениями и фантазиями. Может проявиться склонность к обманам, ко лжи, к уходу от реальной действительности в мир грез под влиянием психотропных препаратов. Опасность от химии. Напряженная связь Марс-Плутон символизирует неудержимое стремление доказать всем свое первенство, свое лидерство. Часто это приводит к излишне агрессивному поведению с элементами насилия. Под влиянием этого аспекта могут усилиться криминальные проявления, противоправное поведение

Овен

Эта неделя благоприятствует духовным практикам Овнов. В эти дни вы вряд ли захотите покидать свой дом. Вы будете ощущать себя намного комфортнее в тихой уютной домашней обстановке или в полном уединении. А это значит, что у вас будут прекрасные условия для медитации и иных духовных практик. Особенно хорошо заниматься духовными практиками с целью обретения самоконтроля над внутренними функциями организма. В этом вам поможет йога, аутогенные тренировки, чтение мантр и медитации. Укрощайте сознательно свои желания и отдавайте предпочтение скромному образу жизни с минимальными материальными потребностями. Это позволит вам обрести гармонию души и тела. На выходных могут возникнуть трудностями во взаимоотношениях в семье. Особенно это касается отношений с родителями и представителями старшего поколения в семье. Возможно, ваши личные планы войдут в противоречия с представлениями членов семьи, и вы столкнетесь с активным противодействием.

Телец

У Тельцов эта неделя благоприятствуют дружескому общению и увеселительным поездкам. Может усилиться потребность в новых необычных впечатлениях. Это может привести вас к множеству контактов, поездок, знакомств с интересными оригинальными людьми. Попробуйте ничего заранее не планировать и просто импровизировать. В таком свободном режиме вы скорее получите приглашения на дружеские встречи, сможете познакомиться с людьми, которые увлечены теми же вопросами, что и вы сами. Так вы сможете расширить круг друзей и единомышленников. В это время хорошо строить планы на долгосрочную перспективу. Однако в самом конце недели, на выходных, будьте готовы к осложнениям. Усиливается напряженность в контактах с самыми разными людьми. Некоторые деловые связи не оправдают себя и окажутся бесполезными. Возможно, вам придется расстаться с некоторыми людьми из-за возникшего напряжения в отношениях. Возрастает вероятность осложнений с представителями закона. Будьте предельно внимательными при оформлении документов.

Близнецы

У Близнецов эта неделя благоприятствует достижению поставленных целей. Если вы давно и упорно работаете на каким-то своим проектом и прикладываете к нему много сил, то на этих днях что-то может кардинально измениться, и вы сразу добьетесь желаемого результата. Т.е. может произойти качественный скачок, когда количество потраченных усилий на каком-то этапе переходит в новое качество. Также это прекрасное время для карьерного продвижения, роста доходов и повышения производительности труда в профессиональной сфере. Вы сумеете не только заработать деньги, но и успешно ими распорядиться. Неделя благоприятствуют шопингу. Также возрастает вероятность знакомства с влиятельными людьми. Однако поторопитесь сделать необходимые покупки до наступления выходных дней. На выходных вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Это особенно относится к тем, кто имеет много долгов и кому требуется платить по счетам кредиторов. Нужной суммы может не оказаться в наличии и это может поставить вас в затруднительное положение.

Рак

Раки на этой неделе могут уделить внимание самим себе, своему личностному развитию. Возможно, вы будете нетерпимы к любым попыткам ограничить вашу свободу поведения или ввести вас в какие-то рамки. И такое стремление не является вашим капризом или прихотью. Дело в том, что только будучи свободным от связывающих вас обязательств, вы сможет в полной мере раскрыть свои таланты и способности, реализовать свой потенциал. Это хорошее время для учебы, путешествий и всего того, что способствует личностному развитию и расширению кругозора. Благоприятное время для виртуальных знакомств на сайтах и в социальных сетях. Возможны приятные поездки на романтические свидания после периода виртуального общения. Однако на выходные дни лучше не планировать важных дел и инициатив. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями в личной жизни. В супружеских отношениях вы можете столкнуться с полным нежеланием партнера идти на уступки и хоть как-то учитывать ваше мнение. Это может серьезно осложнить отношения в браке.

Лев

Типичные Львы на этой неделе могут почувствовать в себе усиление интереса ко всему загадочному и необычному. Возможно, ваш интерес будет подогрет тем, что вы внезапно откроете в себе какие-то экстрасенсорные способности. Например, вы вдруг поймаете себя на том, что умеете читать мысли окружающих, либо заранее предчувствовать некоторые события. Все это может подтолкнуть вас к изучению литературы по эзотерическим наукам и экстрасенсорике. Также это благоприятное время для духовных практик, занятий йогой, медитации и прочим техникам по самосовершенствованию. Кроме того, возможны короткие любовные связи. Не исключены тайные свидания. Однако на выходных ситуация может измениться, поскольку может ухудшиться ваше самочувствие. В этом случае вам придется временно отойти от запланированных дел и заняться своим здоровьем.

Дева

У Дев на этой неделе благоприятное время для выстраивания партнерских отношений. Если накануне вы находились в ссоре с партнером, и не знаете, как найти пути к примирению, то обратитесь за помощью к другу семьи, которому вы доверяете. Это поможет вам с партнером объективно оценить сложности ваших отношений и примириться. Ваши чувства к партнеру могут пережить некое обновление, вы как бы заново снова влюбитесь в партнера. Это прекрасное время, когда перед вами могут открыться новые перспективы. Хорошо вместе с партнером строить планы на будущее. Возможно, у вас появятся общие увлечения, что также скрепит ваш союз. Вместе с тем на выходные лучше не планировать дружеских вечеринок в компании с любимым человеком. Это может привести к конфликтной ситуации.

Весы

Большую часть этой недели Весы будут ориентированы на деловую активность, и много времени будут уделять профессиональной деятельности. И это на самом деле является наиболее продуктивным направлением для ваших усилий. Старайтесь усовершенствовать свои методы работы, начав использовать технические новинки. При этом важно, чтобы у вас был свободный график работы, чтобы вы сами могли решать, когда и что следует делать. В этом случае вы сможете полнее раскрыть свои способности. Также эти дни связаны с другими приятными событиями. Например, вы можете купить домашнее животное, о котором давно мечтали. Уход за котенком или щенком будет приносить вам много радостных впечатлений. Вместе в тем на выходные дни лучше не планировать важных дел. Эти дни могут быть связаны с усилением препятствий на пути к поставленной цели.

Скорпион

На этой неделе типичные Скорпионы смогут наслаждаться личной свободой, любовью и творчеством. Это прекрасное время для тех, кто не обременен повседневными делами и обязательствами и имеет возможность заниматься собой, своим развитием. Хорошо покупать абонемент на посещение фитнеса, начинать посещать спортивные занятия в составе группы, включаться в творческие проекты. Возможно, вам захочется заниматься каким-то видом искусства, например танцами или пением. В романтических отношениях много приятного разностороннего общения. Не исключено новое романтическое виртуальное знакомство в социальных сетях интернета или на сайте знакомств. Начавшееся таким образом общение вскоре может перейти в реальную романтическую связь. Это прекрасные дни для учебы, расширения кругозора, путешествий. Однако на выходных постарайтесь никуда не выезжать на своем автомобиле. Возрастает вероятность нарушения правил дорожного движения и получения штрафных санкций от дорожной полиции.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам рекомендуется максимум внимания уделять своей семье. Старайтесь больше времени отводить на общение с членами семьи, особенно если с вами в одном доме живут представители старшего поколения. Возможно, вашим родителям, а также бабушкам и дедушкам, потребуется ваша забота. Если в вашей семье на повестке дня стоит тема оформления наследства, то вы сможете обсудить этот деликатный вопрос с родственниками в спокойной доброжелательной обстановке. Удачное время для крупных покупок в семью в кредит. Эти дни могут быть связаны с какими-то иными приятными событиями. Например, к вам могут приехать гости или в семье будет устроено праздничное застолье по какому-то поводу. Удачное время для украшения жилья. Вместе с тем в выходные дни вы не застрахованы от финансовых убытков или крупных незапланированных расходов. Возможно, это будет связано с каким-то внезапным происшествием, например поломкой автомобиля, требующей дорогостоящего ремонта.

Козерог

На этой неделе обстоятельства благоприятствуют Козерогам в увеселительных загородных поездках вместе с партнером по браку и родственниками. Возможно, вас пригласят на пикник – не отказывайтесь, не лишайте себя приятной компании и веселого времяпрепровождения. В целом вы будете доброжелательно настроены к окружающим людям. Это позволит вам легко договариваться с людьми по любым вопросам. Всегда найдется человек, с которым вам будет приятно пообщаться и, обратившись к которому со своими вопросами, вы найдете понимание и поддержку. В случае осложнений в партнерстве также решайте все недоразумения путем прямого диалога. Любой спор будет исчерпан и сойдет на нет, как только вы поговорите и проясните для себя ситуацию. Это справедливо для всех дней недели, за исключение выходных. На выходных могут усилиться противоречия в партнерских отношениях. Причем ни вы, ни партнер, не проявят готовности пойти на уступки. Старайтесь не затрагивать принципиальных вопросов в супружеских отношениях.

Водолей

Водолеи на этой неделе смогут решить много практических вопросов за счет повышения уровня работоспособности. Все будние дни недели вы можете не чувствовать усталости. Воспользуйтесь этим энергетическим подъемом чтобы успеть справиться с делами, которые были отложены в долгий ящик. Эти дни благоприятствуют решению материальных и финансовых вопросов. Дело в том, что в эти дни вы будете прекрасно чувствовать меру всех вещей, и поэтому ваши поступки будут продиктованы практичными соображениями. Это хорошее время для финансового планирования и начала сбора денег под некую крупную покупку, если вы не хотите влезать кредиты с переплатами процентов. В целом это удачное время для начала диеты с целью похудения. Вместе с тем старайтесь не планировать на выходные никакой работы и просто отдыхайте. Эти дни могут быть связаны с ухудшением самочувствия из-за физических перегрузок.

Рыбы

Рыбы, которые давно хотели поменять свой имидж, могут это намерение успешно реализовать в будние дни этой недели. Это благоприятное время для экспериментов со своей внешностью. Вы сможете поменять прическу или стиль одежды, что сделает вас еще более яркими и привлекательными. Особенно это относится к женщинам. Дни проходят на оптимистической волне. Вы будете полностью контролировать ситуацию и сможете свободно принимать любые решения. Никто вам не станет чинить препятствий и вступать с вами в спор. Это хорошее время для тех людей, которые имеют творческие увлечения, хобби, занимаются спортом, изучают искусства. Не исключена короткая и волнующая романтическая история. Хорошее время для того, чтобы начать учиться вождению автомобиля или мотоцикла. Вместе с тем на выходных днях у вас могут испортиться отношения с любимым человеком или с кем-то из друзей или подруг. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок.