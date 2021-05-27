Для каких знаков июнь станет особенно удачным

Популярный российский астролог и известная телеведущая Василиса Володина сообщила, что июнь будет перенасыщен разнообразными астрологическими событиями.

Она рассказала, что ждет всех людей в наступающем месяце. Это и солнечное затмение, которое произойдет 10 июня, оппозиция Марса и Плутона начиная с 5 по 6 июня, квадрат Сатурна и Урана (с 11 по 18 июня), ретроградный Меркурий (с 30 мая по 23 июня).Несмотря на это, некоторые зодиакальные представители смогут добиться больших высот и стать успешными в разных сферах жизни.

Тельцам пора отправиться в заслуженный отдых. Астролог рекомендует представителям знака в июне взять отпуск и отправиться в теплые края. Июнь - это самое удачное время для дальних поездок и хорошего отдыха.

В июне Раки будут наполнены энергией и бодростью. Именно это поможет им в начале лета справиться с кознями врагов и негативных людей.

Первый летний месяц подарит Львам неиссякаемый источник энергии. Благодаря этому они смогут достичь успеха в своих творческих начинаниях, а также решить проблемы, которые тянутся за ними из прошлых месяцев.

В начале лета Весов ждет успех в карьере. Они будут с удовольствием выполнять свои обязанности и радоваться каждому трудовому дню. С 11 по 15 число в их жизнь придут важные люди, которые помогут добиться успеха в будущем.

Для Водолеев наступит время финансовой удачи. В прошлом месяце им пришлось столкнуться с материальными трудностями, а в этом любые проблемы останутся позади. Представители знака в июне смогут найти новые и интересные источники дохода.

Рыб по праву можно назвать счастливчиками этого месяца. Астролог утверждает, что этот период пошлет им удачу, чтобы они могли осуществить любое желание.