Астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака в июне

Июнь станет одним из самых знаковых и сложных по эмоциональной атмосфере месяцем этого года.

Он начнется с периода ретроградного Меркурия, который продлится до 23 июня.

В это время нужно быть особенно внимательным к деталям, видеть мелочи при подписывании важных документов, смет, проектов. Если есть планы на начало какой-то деятельности, совершение крупной покупки, заключение брака и другие важные дела, лучше отложите.

Возникнут странные обстоятельства, не дающие это сделать, либо все пойдет не по плану и результат будет плачевным. Лучше займитесь старыми делами, проблемами, конфликтами, которые вы не решили в прошлом, — ретроградный Меркурий дает шанс все исправить и войти в новый период без груза. Так как он будет пребывать в знаке Близнецов, то особенно хорошо решатся все проблемы в коммуникации — помиритесь с кем были в ссоре, поговорите по душам. Этому же поспособствует солнечное затмение 10 июня — фокус на прошлое, не пытайтесь провернуть важное дело, задумайтесь всерьез о планах на долгосрочное будущее.

С финансами в июне нужно обходиться бережно и не вкладываться в сомнительные предприятия, а соблазн быстрого заработка будет. Также всплывут вопросы алиментов, наследства — отложите их. В сфере отношений у большинства наступит штиль, так как Венера будет почти весь месяц в знаке Рака. Захочется тепла, заботы, никакой суеты. Могут дать о себе знать бывшие партнеры. Собираясь в путешествие, помните: все может пойти не по плану. Лучше выбирать место ближе к дому, чтобы избежать неприятных сюрпризов и болезней. В целом месяц поможет разобраться в том, чего вы хотите на самом деле, и наметить важные вехи, которые помогут в июле начать менять свою жизнь к лучшему.

В начале месяца Овен будет всячески защищать свои позиции и образ жизни, причем словесно. Ему удастся стать всезнайкой и авторитетом в глазах своей семьи. Он сумеет красиво сказать, приукрасить, найти правильные примеры. Овен в июне будет склонен к какой-то мечтательности и лени, что ему не свойственно. Работа у знака будет достаточно стабильной, и, даже если ему станет скучновато и захочется обновления, Овен всегда должен помнить, что его теперешние профессиональные достижения приносят стабильный доход и признание коллег. Возможно, что домашнее хозяйство потребует от знака физических трудов (например, ремонт), но Овен не поспешит сделать все и сразу.

Тельца потянет на любознательность во всех сферах. Он даже может прослыть философом. У него много чего может получаться, если он сам поверит в свои силы, и начало июня ему в помощь. Если собственный пример окажется удачным, то к нему потянется родня, чтобы также испытать счастье, следуя его советам. Для Тельца родные люди также станут большой поддержкой в июне и источником вдохновения. У Тельца много сексуальных фантазий в голове, но в реальности с личной жизнью может быть достаточно сложно. Отдых Телец будет планировать скорее на старых и уже насиженных местах, но реализация желаемого отпуска может быть отложена из-за работы.

Близнец может провести время в поисках душевного покоя, духовных практик. С близкими ему будет сложно найти общий язык, особенно в начале июня. Ему не стоит поддаваться собственной вспыхнувшей агрессии. Но в июне Близнец будет чувствовать себя как творческая и креативная личность с нерастраченными силами. Ему придется выдержать обвинения, которые могут сыпаться даже от родных людей. К концу месяца может хорошо сработать интуиция, особенно в вопросах, которые Близнецы давно не могли решить. Необходимо поменьше рассказывать окружению о своих далеко идущих планах и действовать, включая четкое планирование. Поездка в южные страны станет благоприятной, Близнецы могут найти там отличных собеседников, в компании которых им будет комфортно.

В начале месяца Рак почувствует всю тяжесть мира на своих плечах, и его будет раздражать все и все вокруг. Очень предсказуемым для него станет партнер, и поэтому Рак не готов будет на какую-либо романтику и страсть. Лучшим решением для Рака в июне остается отъезд в зеленые и красивые места, там он и может получить больше признания, чем дома. Пока Рак будет пребывать на своем месте, он может быть в унынии и эмоциональной нестабильности. К концу месяца Раку будет не хватать физической близости, но шаблонность отношений с партнером не даст ему необходимого удовлетворения. У него даже закрадется мысль, а может, даже намерение загулять «налево», правда, ненадолго.

Лев озадачен карьерой и возможностями на работе. Ему могут сулить повышение и разного рода перспективы в профессиональной деятельности. Отпуск может сорваться или отложиться, потому что у Льва будет много сомнений насчет времени, места и возможности поездки. У этого знака июнь пройдет в сильной занятости на работе, домашние дела и хозяйство отойдут на второй план. Поэтому всеми социальными и домашними вопросами и хлопотами будет заниматься «вторая половинка» этого знака. Единственное, что может сделать Лев, — это поддержать и посоветовать, а так не мешайте «царю» заниматься карьерой.

В июне Деве может сопутствовать удача во многих сферах, если только она настроится на позитив. Этому знаку стоит поменьше слушать окружение и не поддаваться на сплетни, тогда у нее все сложится хорошо и с далеко идущими планами. Если в июне Дева затеяла решить какие-то вопросы в социальных службах, то придется подождать, могут быть некоторые расходы, которые она не учитывала заранее. В июне Дева также может отправиться в путешествие, и ей стоит воспользоваться этим случаем, даже если поездка будет связана с работой.

Этот знак предпочтет окутать себя тайной. У Весов не вытянешь правды, они вообще предпочтут о многом смолчать и быть малословными. Весам стоит поберечь здоровье. А еще лучше для Весов будет отдых на дальних заморских берегах, где много света и красоты. Ничего сверхъестественного в их карьере не случится, поэтому самое время для Весов планировать поездку, знак даже сможет найти припасенные средства для этого, если захочет. В доме Весов все стабильно, ремонта не ожидается, а вот поломки могут быть тех вещей, которые по истечении времени выходят из строя. Творчество может принести доход, особенно если это связано с профессией.

Скорпион почувствует, что пора проявить свою натуру. Он может загулять не только «налево», но и пуститься во все тяжкие. Знак решит, что взять от жизни все — его главная задача. Он может медленно принимать решения, но стабильно и уверенно двигаться к своей цели. В июне Скорпиону будет везти на любовные интрижки и случайные связи, но ему следует помнить, что любой риск на любовном фронте может обернуться боком для здоровья. У Скорпиона могут быть покупки для дома и семьи, а может быть и так, что знаку захочется расширить свое семейное гнездышко, правда, сделать это именно в июне вряд ли получится.

Стрелец будет разбираться с собственным здоровьем, или его ожидает беготня по разного рода государственным социальным службам, чтобы решить насущные вопросы, связанные с взаимоотношением с партнером и его браком. В июне Стрелец скорее будет подсчитывать расходы и выбирать возможность для поездки, но на саму поездку вряд ли решится. Конечно, ему захочется удивить партнера какими-нибудь подарками, но Стрельцу не хватит креативности, чтобы преподнести что-то оригинальное, он скорее склонен больше к практичности и бережливости. Может быть, поэтому никакой пылкой любовной страсти ему не грозит, а лишь кокетство и красивые слова с обещаниями.

При большом выборе встреч Козерогу в июне не повезет в любви. Мимолетные связи не станут для него серьезными отношениями. Вместо мимолетных связей Козерогу лучше быть полностью убежденным, что сюрпризов для его здоровья такие связи не принесут. Никакие поездки или выезды даже на недалекие расстояния не сравнятся с простым нахождением в своем мире, со своими заботами и делами. Козерог привык жить по четкому распорядку дня и правилам, поэтому не готов будет ни к кому подстраиваться. У Козерога стабильный доход, он знает, как заработать.

Поберечь здоровье нужно Водолею, его также могут волновать вопросы, связанные с деньгами. Кредиты брать не стоит, если у Водолея нет уверенности в постоянстве своих доходов. У знака возможна смена профессиональной деятельности, ему придется много переосмыслить, чтобы выстроить четкий план своей работы, возможно, на дому или удаленке. Водолею может улыбнуться удача в романтических отношениях и некой влюбленности, обновления каких-то чувств. Ему принесут удовольствие поездки в пределах своей страны или древние места со своей глубокой историей.

Рыбы в июне не надеются на кого-то, а только на себя. У них скопилось много дел, которые им потребуется сделать. Если Рыбы планируют поездку, то им стоит надеяться опять же на себя и преследовать больше собственные интересы. Их партнеры будут податливы и готовы довериться их выбору. Коммуникабельность привлечет к ним внимание противоположного пола, случайная связь может стать интересным опытом и сильными эмоциями. Несмотря на легкомысленность, Рыб будут воспринимать как стабильных, мудрых, правильных и надежных И уж точно не в качестве ветреных и неразборчивых особ.