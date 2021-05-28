Какие знаки зодиака притягивают богатство

Стало известно, какие знаки астрологического круга притягивают деньги. Об этом рассказали эксперты.

Если вы хорошо зарабатывать и хотите, чтобы партнер помогал приумножать финансы, то следует обратить внимание на Водолеев и Весов. Они являются неплохими помощниками в достижении богатства. А вот такой союз, как Скорпион — Овен, скорее разорится.

Представителям этого астрологического знака брак со Скорпионами пророчит денежный успех. Также смело можно строить отношения с Водолеями. Но лучшими партнерами для Тельцов станут Львы, Стрельцы и Овны.

Близнецам, которые хотят разбогатеть, следует искать партнера-Льва. Также Козероги, Девы и Тельцы рядом с Близнецами смогут наладить свое финансовое положение. Скорпионы, наоборот, скорее полностью обанкротят Близнецов.

Представителям этого знака, чтобы стать успешнее, лучше искать половинку среди огненных знаков. С Львами, Стрельцами и Овнами дела пойдут гораздо лучше. Также хорошим вариантом может быть союз с Тельцом. Весы тоже могут принести Ракам финансовый успех.

Львам советуют связать свою жизнь с Близнецами. В этом случае пара будет в буквальном смысле притягивать деньги друг к другу. Однако Весы и Водолеи тоже могут стать полезными партнерами. А вот со Скорпионами лучше не связываться, так как они являются страшными транжирами.

Девам, которые жаждут богатства, нужно строить отношения со Скорпионами. Также удачным будет союз с представителями стихии Огня. Правда, периоды любви между Девой и «огненным» партнером будут часто сменяться конфликтами и взаимными претензиями.

Союз с Весами приносит финансовый успех всем, кто занимается предпринимательством и бизнесом. А вот Весам тяжелее найти того, кто поможет приумножить богатство. Единственный подходящий вариант — Стрельцы.

Скорпионы не способны принести богатства своему партнеру. Они «отводят» деньги от представителей других знаков. Отношения со Скорпионом не принесут финансовых проблем только «земным» знакам: Тельцам, Девам и Козерогам. Самим же Скорпионам лучше вступать в союз с представителями стихии Огня.

Стрельцы — знаки, настроенные на богатство. Им следует вступать в отношения с Водолеями или Весами. Такой союз принесет пользу обеим сторонам. Козероги и Девы сделают так, что люди, рожденные под знаком Стрельца, никогда и ни в чем не будут нуждаться.

Козерог, выбрав в союзники Скорпиона, возложит себе на плечи обязанность одному обеспечивать обоих. И Козерог с этим прекрасно справится. Стабильно высокие заработки гарантированы Козерогам только в том случае, если они свяжут свою жизнь со Стрельцами, Овнами или Львами.

Для представителей этих знаков зодиака наиболее благоприятным может стать союз со Стрельцами, Львами и Овнами. Также денежные дела пойдут неплохо, если Водолеи свяжут свою жизнь с Весами или Тельцами. А вот вступать в союз со Скорпионами — себе дороже.

На устойчивое благополучие Рыб лучше всего смогут повлиять Овны. Но характерами Рыбы с Овнами могут не сойтись. Чего не скажешь о союзе с Козерогами, Девами или Тельцами. Правда, Рыбы, вступившие с кем-то из этих знаков в союз, рискуют стать иждивенцами.