Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Какие знаки зодиака притягивают богатство

28 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Стало известно, какие знаки астрологического круга притягивают деньги. Об этом рассказали эксперты.

Какие знаки зодиака притягивают богатство

Овны

Если вы хорошо зарабатывать и хотите, чтобы партнер помогал приумножать финансы, то следует обратить внимание на Водолеев и Весов. Они являются неплохими помощниками в достижении богатства. А вот такой союз, как Скорпион — Овен, скорее разорится.

Тельцы

Представителям этого астрологического знака брак со Скорпионами пророчит денежный успех. Также смело можно строить отношения с Водолеями. Но лучшими партнерами для Тельцов станут Львы, Стрельцы и Овны.

Близнецы

Близнецам, которые хотят разбогатеть, следует искать партнера-Льва. Также Козероги, Девы и Тельцы рядом с Близнецами смогут наладить свое финансовое положение. Скорпионы, наоборот, скорее полностью обанкротят Близнецов.

Раки

Представителям этого знака, чтобы стать успешнее, лучше искать половинку среди огненных знаков. С Львами, Стрельцами и Овнами дела пойдут гораздо лучше. Также хорошим вариантом может быть союз с Тельцом. Весы тоже могут принести Ракам финансовый успех.

Львы

Львам советуют связать свою жизнь с Близнецами. В этом случае пара будет в буквальном смысле притягивать деньги друг к другу. Однако Весы и Водолеи тоже могут стать полезными партнерами. А вот со Скорпионами лучше не связываться, так как они являются страшными транжирами.

Девы

Девам, которые жаждут богатства, нужно строить отношения со Скорпионами. Также удачным будет союз с представителями стихии Огня. Правда, периоды любви между Девой и «огненным» партнером будут часто сменяться конфликтами и взаимными претензиями.

Весы

Союз с Весами приносит финансовый успех всем, кто занимается предпринимательством и бизнесом. А вот Весам тяжелее найти того, кто поможет приумножить богатство. Единственный подходящий вариант — Стрельцы.

Скорпион

Скорпионы не способны принести богатства своему партнеру. Они «отводят» деньги от представителей других знаков. Отношения со Скорпионом не принесут финансовых проблем только «земным» знакам: Тельцам, Девам и Козерогам. Самим же Скорпионам лучше вступать в союз с представителями стихии Огня.

Стрелец

Стрельцы — знаки, настроенные на богатство. Им следует вступать в отношения с Водолеями или Весами. Такой союз принесет пользу обеим сторонам. Козероги и Девы сделают так, что люди, рожденные под знаком Стрельца, никогда и ни в чем не будут нуждаться.

Козероги

Козерог, выбрав в союзники Скорпиона, возложит себе на плечи обязанность одному обеспечивать обоих. И Козерог с этим прекрасно справится. Стабильно высокие заработки гарантированы Козерогам только в том случае, если они свяжут свою жизнь со Стрельцами, Овнами или Львами.

Водолеи

Для представителей этих знаков зодиака наиболее благоприятным может стать союз со Стрельцами, Львами и Овнами. Также денежные дела пойдут неплохо, если Водолеи свяжут свою жизнь с Весами или Тельцами. А вот вступать в союз со Скорпионами — себе дороже.

Рыбы

На устойчивое благополучие Рыб лучше всего смогут повлиять Овны. Но характерами Рыбы с Овнами могут не сойтись. Чего не скажешь о союзе с Козерогами, Девами или Тельцами. Правда, Рыбы, вступившие с кем-то из этих знаков в союз, рискуют стать иждивенцами.

Вечерняя Москва: последние новостиМИД РФ вручил временному поверенному в делах Украины ноту протестаЗвезда фильма «Техасская резня бензопилой» умерла в 30 летКремль прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
28 мая 2021Rambler
Дата рождения

17-18 лунные сутки. Луна в Козероге снимает наши розовые очки и заставляет посмотреть на этот мир трезвым взглядом. Вытаскивая нас из мира иллюзий,...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
29 мая 2021Rambler

18 лунные сутки. Сегодня у нас сорвет башню, и мы упрямо будем гнуть свою линию, не обращая внимание на комментарии других людей. И если мы не...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Как определить характер женщины по ее фигуре
Как пережить ретро-Меркурий
Названы пять самых верных знаков зодиака
Что можно, а что нельзя в период ретро-Меркурия
Астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака в июне
Какие знаки зодиака притягивают богатство
Приметы на 29 мая: что нельзя делать в этот день
Все зависит от настроения — любовный гороскоп на 28 мая
Не верим на слово — финансовый гороскоп на 28 мая
Окунаемся в прошлое с головой — гороскоп на 28 мая
Что мексиканский пророк Антонио Васкес говорит о России
Женские имена, защищающие их носительниц от проблем
Для каких знаков июнь станет особенно удачным
Советы от тибетских мудрецов, чтобы стать успешным
Китайская метафизика о здоровье в июне
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
24-30 мая 2021Astro7

Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви. Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Май 2021Astro7

Целый май месяц планета дипломатов и учителей, и в то же время двуличности будет в секстиле к Северному Лунному узлу — точке предопределенности. И при...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
24-30 мая 2021Astro7

Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний. Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно...

Читать продолжение