Реанимация вражды — гороскоп на 29 мая

18 лунные сутки. Сегодня подводят упрямство и злопамятность. Могут вновь обостриться опасные противоречия в семейной, национальной или профессиональной среде.

Луна в Козероге напоминает о чувстве долга и порой слегка им спекулирует, подменяя им чувства. Реанимация вражды не так уж безобидна: прежняя конкуренция ищет новый стимул, а старая обида новую подпитку. Возможна тяга к психологическому или физическому насилию. Лучший способ погасить или смягчить критичные разногласия - включить высшую октаву ценностей: терпение, понимание, милосердие, сочувствие, уважение к старшим, духовным традициям и святыням.

Овен

Напряженный эмоциональный фон этих суток несет Овнам неприятности, если они слепо ему поддадутся (особенно, если темпераментные представители этого знака уже «на взводе»). Возможны семейные ссоры, территориальные конфликты, деловая и профессиональная конкуренция. Причина неприязни может корениться в прошлом. Чтобы помириться, придется поискать в себе тайный мотив для благородства и уступчивости.

Телец

Тельцам этот день помогает мобилизовать их природное упорство, помогающее в любой трудной ситуации идти до конца. Усилия увенчаются успехом, стойкость будет вознаграждена. Можно рассчитывать на удачу вдали от дома (особенно, если путь, место, задача или окружение вам уже знакомы). Желательно рассчитывать только на себя и судьбу, так как договоренности с другими людьми могут оказаться непрочными.

Близнецы

Близнецам не стоит рассчитывать на ясность в исследованиях и переговорах. Все данные этого дня имеют предварительный характер, выводы впереди. Главные темы дня уходят корнями в прошлое. Возможно, вам придется копнуть вглубь в финансовых и налоговых делах, столкнуться с критичной ошибкой в расчетах, хроническим профессиональным пробелом или стряхнуть пыль забвения с пары личных «скелетов в шкафу».

Рак

Для Раков в этот день многое будет решаться через сотрудничество или конкуренцию. Не стоит упускать возможность возобновления прежнего делового партнерства: даже если отношения в нем были сложными, в ближайшем будущем есть точка пересечения интересов. Над личными счетами могут взять верх высшие ценности (например, общая вера). В негативном варианте, велика вероятность обострения старой вражды.

Лев

Сегодня Львов может поглотить рутина, зачастую неприятная. Силы может отнять бизнес, служебный долг, услуга, лечение, хозяйство, ремонт. В любом процессе ожидается критический момент, вызванный прежней недоработкой. Не исключены ссоры с коллегами, сервисами, родственниками, медперсоналом. При хронической болезни возможно обострение болей, может требоваться медикаментозная или оперативная помощь.

Дева

В этот день Девы с удовольствием решают сложные профессиональные, деловые и творческие задачи (особенно, если поле деятельности знакомо и они набили в нем руку). В старом увлечении их поддержат давние друзья, что логично: кто, как не они, поймет их с полуслова и разделит их эмоции. Старинное хобби - отличная отдушина, если нервирует пробуксовка в делах и нужно разрядить эмоциональное напряжение.

Весы

Сегодня Весы и дома, и в гостях на краю пропасти: в любой момент может сработать триггер старого конфликта. Возможны разногласия в семье, делах или профессии, войны за территорию. Домашние бури могут настигнуть даже на расстоянии. Если вы в отъезде, усилится интерес к роковым событиям на родине. Не лишне защитить жилье (особенно старое), машину, недвижимость, семейный бизнес, фамильную ценность.

Скорпион

Сегодня Скорпионам хватит ловкости разрешить в свою пользу все противоречия (особенно, идеологические, семейные и профессиональные). На помощь придут чутье, опыт и память. Часть ситуаций будет знакома, возможны встречи со старыми друзьями и другими персонажами из прошлого. Успешно завершится авантюра. Многие Скорпионы получат творческую подпитку из невидимого источника и укрепятся в своей вере.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит уравновесить все составляющие своего бюджета или имущества, уладить наиболее непримиримые и застарелые из противоречий. При отсутствии резервов, придется искать тайный рычаг или молиться высшим силам: злокачественная опухоль прошлого грозит пустить метастазы и добавить проблем в геометрической прогрессии. Нежелательны покупки. По возможности, стоит закрыть долги.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно дается выдержка, и она не будет стопроцентной защитой от стресса. Подавленные эмоции будут разрушать изнутри. Раздражение, выплеснутое в мир, вернется бумерангом в виде ссор и обострения конкуренции. Звезды намекают, что выход есть, но искать его следует в тонких сферах. Возможно, ваш гнев смягчит надежда на лучшее, или вы вдруг найдете в себе кнопку «простить обидчика».

Водолей

Этот день готовит Водолеям неприятности. Возможны неудачи и кризисы в семье, бизнесе, быту, служебных делах, скрытые конфликты, поломки, проблемы со здоровьем. Корнем зла может оказаться хроническая проблема, которая была замята или забыта по недосмотру. Пора «вскрыть нарыв»: вылечить болезнь, исправить ошибку, отработать долг, устроить уборку. Могут потребоваться небрезгливость и милосердие.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут не опасаться катастрофы, но многим представителям знака все же придется столкнуться с критичными осложнениями. К счастью, они будут уже знакомы и найти выход не составит труда. Не исключено, что это даже доставит Рыбам удовольствие, так как подтвердит их боевую форму и хороший потенциал. Возможно, кризис случится у старых друзей или коллег, а Рыбы будут великодушно им помогать.