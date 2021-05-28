Уделяем внимание качеству — финансовый гороскоп на 29 мая

Качества важнее количества. Обращайте внимание на детали и не бойтесь потратить больше времени.

Овен

У Овнов этот день складывается неоднозначно. С одной стороны активизируются информационные процессы, появляются новые люди с перспективными предложениями о сотрудничестве. Вы сможете легко найти нужные сведения и полезных вам людей. С другой стороны, вы не застрахованы от неожиданных осложнений и технических сбоев. Могут быть задержки с переводом денег.

Телец

У Тельцов неплохие шансы для увеличения уровня доходов. Вы можете получить выгодный заказ от работодателя, который обеспечит вас работой на длительный срок. Также это хорошее время для рационального использования своих финансовых ресурсов. Вместе с тем это не лучший день для ведения переговоров и подписания трудового договора при трудоустройстве.

Близнецы

Близнецы смогут расширить свои представления о профессии и углубить профессиональные познания. В этом вам поможет обмен опытом с людьми, живущими в других странах и регионах. Направьте усилия на повышение уровня квалификации. Однако студентам вузов нелегко будет применить теоретические знания на практике.

Рак

Ракам рекомендуется действовать тихо и незаметно. Так вы сможете добиться более впечатляющих результатов. Хороший день для научно-исследовательской и аналитической работы. Участие в коллективной работе будет вполне оправданно. Однако не торопитесь расходовать финансовые ресурсы на спекулятивные сделки – это может обернуться убытками.

Лев

Львам в этот день удастся гармонично вписаться в коллективный творческий процесс и реализовать там свои таланты и способности. Также это удачное время для среднесрочного планирования. Однако не все дела этого дня удастся довести до завершения – будьте к этому готовы. С наибольшими сложностями могут столкнуться строители и коммунальщики.

Дева

Девам звезды советуют делать свою работу таким образом, чтобы она была видна вышестоящему начальству. Со стороны начальства к вам будет вполне доброжелательный настрой и это может положительно отразиться на вашей карьере. Однако это не лучший день для работы с информацией и учебы. Из-за спешки вы рискуете сделать скоропалительные выводы и допустить ошибки.

Весы

Весам в этот день рекомендуется заниматься всесторонним развитием своих талантов и способностей, которые могли бы пригодиться в профессиональной деятельности. Знания и навыки в работе – вот самый ценный капитал, который необходимо наращивать. Однако на высокий уровень доходов сейчас рассчитывать не приходится. Бизнесменам лучше воздержаться от крупных инвестиций.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется действовать исходя из складывающейся ситуации. Возможно, вам будет предоставлен шанс для увеличения доходов за счет использования заемных финансовых ресурсов. Не упустите этот шанс, умейте быстро оценивать ситуацию и принимать рискованные решения. Также это благоприятное время для погашения долгов и уменьшения зависимости от финансовых обязательств.

Стрелец

Сегодняшний день для Стрельцов открывает новые перспективы в плане развития делового партнерского сотрудничества. Возможно успешное завершение переговоров и подписание взаимовыгодного соглашения. Также ваши услуги будут востребованы клиентами. Активнее рекламируйте свои услуги – так вы сумеете нарастить клиентскую базу.

Козерог

Козерогам звезды советуют отдавать предпочтение той работе, в которой вы чувствуете себя опытными профессионалами. В случае возникновения затруднительных ситуаций обращайтесь за поддержкой и содействием к коллегам и подчиненным. В любой работе первостепенное значение уделяйте качеству. Однако не торопитесь вкладывать деньги в коллективные проекты.

Водолей

Водолеи сегодня смогут найти новые пути и подходы в своей традиционной работе. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь потерять время и силы на поиск более совершенных методов в работе. Затраты на новации сейчас могут окупиться. Можно использовать технические новинки в своей работе. А вот для карьеры день неблагоприятный – начальство не оценит ваш творческий настрой.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на тех делах и проектах, которые близки к завершению. На финальном этапе работ вы не встретите никаких серьезных препятствий и сможете закончить дела гораздо быстрее, чем изначально планировалось. Особенно успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации. А вот для учебы день неблагоприятен.