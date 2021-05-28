Трудности разожгут страсть — любовный гороскоп на 29 мая

Сегодня не стоит бояться проблем в отношениях — они только укрепят вашу связь.

Овен

Сегодня влюбленные Овны легко становятся заложниками своих бурных эмоций, но склонны винить в этом обстановку. Не исключено, что «под раздачу» попадет и партнер, ставший жертвой их ревности и командирских замашек. Не лучший день для свидания, если нужно произвести первое благоприятное впечатление.

Телец

Сегодня Тельцов ведет в личной жизни не только любовь или страсть, но и вера, надежда, тайная мечта о будущем. Вплоть до ночи они останутся прагматиками, романтиками и чувственными экспериментаторами в одном лице. С ними будет надежно в делах и в пути, не страшно в минуту кризиса и тепло в постели.

Близнецы

Сегодня любовные отношения мало дают Близнецам, но много у них отнимают. К счастью, у них есть возможность избежать отъема ресурсов, отменив свидание. Не спешите с разговорами об интимном и важном, о деталях прошлого: прежде чем говорить с партнером, вам не помешает определиться со своей позицией.

Рак

Сегодня Раки и их партнеры играют в войну или взаимный сталкинг, не брезгуют манипуляциями. При этом обе стороны имеют гораздо больше общего, чем хотят признать, и могут конфликтовать вместо того, чтобы слиться в экстазе (если привести к единому знаменателю темпераменты, это вполне реально).

Лев

Сегодня Львы с радостью примут от партнера любую практическую помощь, а вот сами на симметричную отдачу могут оказаться не способны. Также, они могут быть необщительными, раздражительными или унылыми. Причина - в досадных обстоятельствах, в глубине души Львы только и думают, что о новой встрече.

Дева

Сегодня между словом и делом влюбленным Девам предстоит уверенно выбрать второе. Для долгих бесед, признаний или оправданий момент неподходящий, а вот подтвердить свою любовь поступком ничто не мешает. Многие Девы в эти сутки поддадутся магическому влиянию своих былых страстей и привязанностей.

Весы

Сегодня Весы мечтают найти для своей любви безопасную нишу, но это не всегда получается. Свидание лучше отложить. Нелегко придется Весам, которые тесно связаны с партнером, делят с ним быт или бизнес: нервозность близкого человека рикошетом ударит по ним, возможна новая ссора по знакомому поводу.

Скорпион

Сегодня бороться за свою любовь или ввязываться в романтические авантюры Скорпионов побуждает невидимая сила. Они точно знают, что взяли верный курс и найдут священный Грааль, если не сейчас, то скоро. О причине уверенности их лучше не спрашивать: это их секрет, который они ревностно охраняют.

Стрелец

Сегодня в делах сердечных Стрельцами правит не «хочу», а «надо». Стрельцам, навертевших дел в прошлом, приходится отвечать за свои опасные авантюры и платить по счетам, причем не все долги им удается закрыть сразу. Возможны сложности в интимной сфере. Разговор о главном не состоится или разочарует.

Козерог

Сегодня самое главное для влюбленного Козерога - не поддаваться искушению всерьез выставить рога и пойти против партнера: тем самым Козерог пойдет против самого себя и нанесет себе острые душевные раны. Звезды предлагают решать все противоречия в интимной обстановке: темперамента и фантазии хватит.

Водолей

Сегодня досадные обстоятельства мешают Водолеям наслаждаться любовью. Ко многим представителям этого знака они будут настолько недружелюбны, что помешают им даже спокойно поговорить с любимым человеком, не говоря уже о том, чтобы устроить полноценное свидание со всеми его приятными атрибутами.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам смело встречать трудности в личной жизни: все они преодолимы и пойдут на пользу их роману. То, что Рыбы тщетно пытались объяснить своим любимым на словах, неожиданно удастся продемонстрировать на конкретном примере, и тут уж любимые вынуждены будут признать их правоту.