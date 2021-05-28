Как пережить ретро-Меркурий

Что на этот раз нам приготовила самая маленькая планета в Солнечной системе?
Ретроградность по Меркурию наблюдается трижды за год. Сейчас этот период наступает во второй раз. Как ретро-Меркурий испортит наши жизни, рассказал ректор русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Ретроградность продлится с 30 мая по 24 июня. Этот период полезно посвятить недоделанным делам. Любая ретроградность – это возвращение к прошлому, его переустройству и улучшению. Можно делать все, что отложено.
Бородачев уточнил, что вместе с тем Сатурн сейчас находится в ретроградном движении.
А эта планета связана с материальными ценностями – землей, стройкой, обустройством быта. Вся эта сфера ждет приложения рук.
По словам собеседника, в личных отношениях любая ретроградность возвращает партнеров к нерешенным проблемам.
Можно внести какие-то обновления или нюансы, заново договориться о чем-то. Ретроспектива может вернуть к старым обидам. Нужно вести себя разумно, поскольку Меркурий связан не столько с эмоциями, сколько с разумом.
Благоразумность является ключом к этому периоду. Поспешность и скоропалительные выводы будет нам в минус, заключил специалист.
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