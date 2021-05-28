Что можно, а что нельзя в период ретро-Меркурия

Ретроградный Меркурий – что это? Почему периодически все вокруг твердят о том, что все идет не по плану, и виной всему – загадочный ретро-Меркурий?

Ответы на все эти вопросы – в нашем материале.

Ретроградный Меркурий – это период, когда Меркурий начинает словно бы пятиться в обратном направлении, а вместе с ним и все, чем он заведует. Это дела, поездки, документы, обучение и коммуникация в целом – все это поставлено на паузу. Считается, что лучше не браться за что-то новое, когда Меркурий ведет себя нетипично, иначе дело обречено на провал. Однако, у ретроградного Меркурия есть и другие значения, согласно которым можно вспомнить старые незавершенные дела: получить документы, сдать экзамен, пересмотреть какие-то свои взгляды, сформированные в прошлом.

В 2021 году всего три периода ретро-Меркурия: с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Первый период уже в прошлом (кстати, вспомните, что с вами происходило тогда), второй вот-вот на носу, а к третьему можно подготовиться уже получше. Мы составили список: что можно делать на ретро-Меркурий и чего делать не стоит, чтобы вам было проще планировать жизнь.

Чего не стоит делать в период ретро-Меркурия

начинать новое обучение – скорее всего, вы не сможете довести его до конца подписывать любые документы – слишком велика вероятность ошибок и даже обмана совершать крупные покупки: скорее всего, какая-то важная информация будет утеряна и можно приобрести некачественный товар планировать короткие поездки: они могут сорваться и принести большие убытки продавать автомобиль знакомиться с сомнительными людьми (впрочем, как и в обычное время, но на ретро-Меркурии сомнительные люди принесут больше вреда, чем в момент обычного движения планеты) сплетничать: ваши слова могут принести слишком большой вред и вам, и тому, о ком вы сплетни

Однако попятное движение Меркурия имеет и свои преимущества: можно пересмотреть свой старый выбор, доработать детали и обрести что-то новое. Итак, что можно и нужно делать: начинать общение и переписку со старыми друзьями, с которыми вы давно не разговаривали возвращаться к старым идеям для того, чтобы взять их наконец в реализацию сдавать старые экзамены для получения заветного диплома наводить порядок в старых платежных документах (например, в счетах за квартиру) искать и находить прошлые ошибки, вообще рефлексировать о своей жизни перечитывать любимые книги, пересматривать любимые фильмы

Вообще период ретро-Меркурия – это такое время, когда особенно важно расслабиться и довериться Вселенной: она ведь все равно сильнее вас. Это время, когда вы можете прислушаться к ритму своей жизни, не навешивая на себя лишние дела. Внимательно смотрите, какие люди возвращаются к вам, а какие уходят безвозвратно – ретро-Меркурий совершает и такие проверки. Следите за своими мыслями и помните, что они могут быть самыми необычными и оригинальными в этот период. Записывайте новые идеи – в период ретроградного Меркурия случается огромное количество инсайтов, которые способны изменить жизнь до неузнаваемости в лучшую сторону!