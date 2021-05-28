Астролог рассказал, на какой месяц планировать отдых

Пора летнего отдыха и отпусков, несмотря на серьёзные негативные трансформации в индустрии мирового, да и внутреннего туризма, так или иначе затрагивает и волнует многих.
Однако лето 2021-го со стороны астрологического символизма и взаимодействий планет представляется довольно противоречивым периодом, в котором будут свои камни преткновений и более стабильные периоды.
Именно поэтому в первую очередь хотелось бы расставить акценты влияния планет с целью снижения рисков в выборе подходящего времени для поездок и путешествий, а также покупки проездных документов.
Сразу стоит сказать, что по разным обстоятельствам первая половина июня становится классическим нестабильным периодом для перемещений на транспорте и туристических поездок. Причин множество – слабость планеты коммуникаций Меркурия в конфликте с обманчивым Нептуном (начало июня), аура солнечного затмения вокруг 10 июня, уточнение годовой вражды Сатурна с Ураном (14-15 июня) с дополнением «квадратуры» между Солнцем и Нептуном (13-14 июня), нередко несущей ЧП на воде. Все эти факторы могут нести различные нестыковки в планах, отмены рейсов и другие препятствия во время перемещений, а если поездки давно запланированы, стоит усилить бдительность на отдыхе, избегать рисков.
Вторая половина месяца выглядит более обнадёживающей, без напряжений от вредных планет. Правда, какие-то сбои или неприятные новости от туроператоров всё-таки возможны в период 20-21 июня, когда Юпитер будет стационарным в точке разворота в ретроградное движение. Тем не менее гармония Солнца с Юпитером, покровителем путешествующих в начале третьей декады июня наверняка поможет сгладить шероховатости и будет хорошим подспорьем в путешествиях в целом. Разве что стоит усилить бдительность, избегать рисков (в том числе на транспорте) в деструктивные по влиянию планет дни 26-27 июня.
Стоит учитывать, что по взаимодействиям планет первая декада (до новолуния 10 июля) явно более проблемная часть месяца, особенно участок с 1 по 4 июля. Именно в этот период на небосводе сформируется напряжённая конфигурация Марса с Ураном и Сатурном (тау-квадрат), способная создать проблемы там, где их нет, начиная от резких погодных и природных аномалий до открытых горячих конфликтов, повышенной аварийности на транспорте, внезапных запретов властей и других препятствий. Затем с 6 по 8 июля, вслед за Марсом, те же конфликты с Ураном и Сатурном пройдёт и Венера – аспектам под силу нарушить планы или просто испортить отдых, создать условия для финансового ущерба и ссоры с партнёрами.
И вновь, как в июне с июлем, первая декада августа отличается более резким неблагоприятным характером. Буквально с начала месяца Солнце и Меркурий поочерёдно попадают в круговорот вражды с вредными Сатурном и Ураном (1-2 августа), а понедельник, 2 августа, и вовсе претендует на худший день месяца. Затем Меркурий и Солнце войдут в орбис конфликтов с Ураном (4, 7 августа), да аура новолуния 8-9 августа – традиционно неустойчивое время. Так что первая декада может приносить больше внеплановых неприятностей путешественниками и отдыхающим, нежели остальная часть месяца.
Вторая и третья декады августа могут конкурировать между собой за лучший транзитный график для отдыха и поездок. Во второй декаде можно выделить четверг, 12 августа, как более благоприятный день для начала поездок, да и в целом вторая декада выглядит в рамках августа вполне позитивно.
На третья декаду проецируется полнолуние в воскресенье, 22 августа, следовательно 21-22 августа с беспокойной Луной в Водолее и активным аспектом Марса с Ураном могут таить неожиданности, стоит избегать излишних рисков, в том числе в дороге и на транспорте. Ну а в целом этот период, как и вторая декада с поддержкой от сильной Венеры в Весах, остаётся неплохим периодом для планирования отдыха.
Удачи в пути!
18 лунные сутки. Сегодня у нас сорвет башню, и мы упрямо будем гнуть свою линию, не обращая внимание на комментарии других людей. И если мы не...
18-19 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Сатурна и Урана, дополненное разворотом Меркурия, обращает время вспять. Даже успешно работающие...
Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви. Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены...
Целый май месяц планета дипломатов и учителей, и в то же время двуличности будет в секстиле к Северному Лунному узлу — точке предопределенности. И при...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний. Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно...