Ютимся в жестких рамках — гороскоп на 30 мая

18-19 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Сатурна и Урана, дополненное разворотом Меркурия, обращает время вспять.

Даже успешно работающие программы пора пересмотреть, чтобы ликвидировать накопившиеся баги и угрозу системного тупика. Впереди полоса повторных переговоров, переоформления документов, редакции текстов, уточнения планов и сценариев, проверки прогнозов и расчетов. День повысит дисциплину, заставит учитывать лимит на траты или ограничение свободы, задаст четкую систему координат аналитикам, кадровикам, плановикам, организаторам, администраторам, программистам, усилит интерес к социальному фону.

Овен

Овнов сегодня ждут новости, но вряд ли это находки и сенсации. Может прийти подтверждение, уточнение, дополнительное предложение. День вынудит выйти за рамки частной жизни и быть в курсе социальных событий. Возможен интерес к макропрогнозам, профессиональным или финансовым программам. Выполнение плана затягивается, требуется повторное обсуждение, пересмотр данных, возврат к прежней дискуссии.

Телец

Сегодня у Тельцов вызывают интерес планы и прогнозы (особенно, связанные с вжаными для них обновлениями и карьерным ростом). День создает формальные ограничения вашей независимости, зато не ставит преград в целевом общении с людьми, в работе с информацией и документами. Стоит использовать эту свободу для того, чтобы оставаться в курсе профессиональных новостей и глобальных социальных трендов.

Близнецы

Близнецам день поможет взять контроль над собой и ситуацией, сделает их более дисциплинированными и ответственными. Они смогут удачно задействовать свои интеллектуальные и организационные таланты, профессиональное образование и ценные связи, будут хорошими администраторами, аналитиками, программистами, посредниками, кураторами, координаторами. Возможен возврат к прежней теме, схеме или должности.

Рак

Сегодня Раки плохо вписываются в заданные людьми и ситуацией шаблоны, из-за чего их эмоциональный стиль действий может прийтись не к месту или быть не оценен по достоинству. Обстоятельства предлагают им стать частью системы, они же предпочитают персональную инициативу по вдохновению. Чтобы добиться в этот день официального успеха, им придется соблюдать целый комплекс писаных или негласных правил.

Лев

Львам не стоит пропускать этот день, если они хотят укрепить отношения с нужными людьми и группами, по личным или профессиональным соображениям. Это прекрасный момент, если вы хотите быть ближе к известным персонам или упрочить собственную популярность. Удачное время для повторного личного предложения, для участия в корпоративом мероприятии, коллективной программе, дискуссии на важную всем тему.

Дева

Сегодня на первом месте у Дев долг и дисциплина. В планах ожидается временный откат назад с отходом на прежние позиции, что не так плохо - например, есть шанс повторно пройти собеседование или тест. Желательно поддерживать контакты с начальством. Важно здоровье, нужна системная терапия или профилактика. Не все просто с любовью и дружбой, если отношения не вписались в сценарий службы и карьеры.

Весы

Сегодня Весы защищены умной системой, грамотным кодексом правил или качественной программой. Они могут не волноваться за свои дела и отношения в долгосрочной перспективе. Многих Весов выручат знания и профессиональные связи, в том числе, зарубежные. Легкомысленных и беспечных Весов поддержат друзья, дети или обстоятельства. Возврат, заминка или отсрочка не страшны, ибо в целом все идет по плану.

Скорпион

Сегодня Скорпионам полезно навести порядок в своих владениях и в документах. В поле зрения могут попасть базовые схемы, планы или программные коды. Нуждаются в проверке границы территории, системы безопасности, несущие конструкции, сценарий, архитектура. Одновременно, пора расставить приоритеты в значимых отношениях, особенно, семейных, профессиональных и дружеских. Процесс переоценки затянется.

Стрелец

Стрельцам этот день позволяет задействовать полезные отношения, в том числе, персональные. Исключить недопонимание и провокации поможет заключенный ранее договор, строгий регламент или надежный протокол. Это подходящее время для восстановления официальных и дружеских связей - особенно, если вам нужно получить консультацию или переоформить пакет документов - но ход таких дел вряд ли будет быстрым.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит руководствоваться принципом экономии ресурсов (прежде всего, денег и личного времени). Полезно навести порядок в документах, компьютерных файлах, служебной переписке. Нужен лимит на внеплановые траты. Назрела оптимизация бюджета, но пока не стоит окончательно закрывать крупные статьи расхода и списывать с баланса активы: в ближайшие месяцы они еще потребуют внимания.

Водолей

Сегодня Водолеи хотят следовать своим правилам и принципам, и часто это их выгодный сценарий. Но в важной сфере они опять зайдут в знакомый тупик, который заставит их понервничать и обнажит их внутренний конфликт. Возможен кризис в семье, дружбе, профессии. Несмотря на упрямство и нежелание перестраивать планы, жизнь вынуждает их к основательному пересмотру своих привычек, уклада или стратегии.

Рыбы

Сегодня Рыбам имеет смысл сделать перерыв в реализации своих персональных желаний. На первый план выходят семейные, социальные, профессиональные или иные правила, которым Рыбы, в той или иной мере, вынуждены подчиняться. Пребывание в системе может навязать им чуждые стандарты и блокировать поток их вдохновения. Домашние, сетевые и другие разговоры идут по кругу, намечается экскурс в прошлое.