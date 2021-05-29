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Вредно торопить события — любовный гороскоп на 30 мая

29 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит оставить в отношениях все, как есть. Можно наломать дров, поторопившись.

Вредно торопить события — любовный гороскоп на 30 мая
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овнам и их любимым есть о чем поговорить. Важной темой будут планы на будущее. Одиноким Овнам стоит чаще выходить из дома, активнее участвовать в социальной жизни и контактировать со старыми знакомыми: в компании бывших коллег, соседей или единомышленников может мелькнуть симпатичное лицо.

Телец

Сегодня Тельцы могут стать карьеристами или активными общественниками, что не всегда помеха личной жизни. Свободные Тельцы в процессе общения получат шанс завести знакомство или восстановить приятный контакт с романтическим потенциалом. День повышает их болтливость и снижает чувственность.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы отлично владеют собой и знают, чего хотят от партнера. Они имеют точный план отношений и четкую навигацию движения к цели (или за них это делает судьба). Свободные Близнецы разборчивы, не всякому претенденту легко вписаться в их интеллектуальный и эстетический шаблон.

Рак

Сегодня Раки против системных предписаний в любви, ими движут лишь страсть и вдохновение. Эти качества могут встретить полное и безоговорочное понимание у их постоянного партнера или старинного друга - но наверняка вызовут вопросы и даже отторжение, если они попытаются с кем-то познакомиться.

Лев

Сегодня звезды предлагают Львам весьма перспективную схему отношений, основанную на дружбе, единстве принципов, общих вкусах и взаимной сознательной верности. И конечно, на доле романтики. Если оба партнера играют честно, эта конструкция непотопляема, на таком корабле можно смело плыть в будущее.

Дева

Сегодня у Дев все заранее разложено по полочкам, включая романтические планы и личные симпатии. Знакомиться, ухаживать, дружить и развивать отношения они стремятся строго по плану или инструкции. Бонус к общему интересу - место в официальной иерархии, Девы симпатизируют равным по статусу или выше.

Весы

Сегодня сбываются любовные расчеты Весов или вступают в силу важные для них критерии (например, их строжайший эстетический или интеллектуальный ценз). Весьма своевременна небольшая отсрочка и даже откат в прошлое: это отличный повод пересмотреть свои принципы в любви и убедиться, что они идеальны.

Скорпион

Этот день вынуждает влюбленных Скорпионов копнуть поглубже и взглянуть на свои отношения с определенных позиций. Например, с точки зрения своего быта, глазами семьи, коллег или друзей. Рациональный системный подход поможет им хладнокровно и точно проанализировать, как они «дошли до жизни такой».

Стрелец

Сегодня звезды помогают влюбленным Стрельцам держаться в границах, для их же блага. Если вы планируете на этот день свидание, заранее исключайте из его программы все, что противоречит системе или нарушает приличия. Тех же принципов следует придерживаться, если к диалогу или встрече пригласили вас.

Козерог

Сегодня Козероги во всем придерживаются принципов здоровой экономии и легкого цинизма, а также не желают выпускать из своих рук рычаги контроля (в том числе, материального). Не минует участь сия и их личные отношения, даже самые романтичные. То ли им жалко денег, то ли своих душевных ресурсов.

Водолей

Сегодня звезды добры к влюбленным Водолеям и позволяют им в личной жизни то, за что наказывают в других сферах. В любви они могут свободно следовать своим планам и любимым сценариям. Но работать это правило будет только в отношениях на дистанции. Чем теснее контакт, тем больше кризисов и сюрпризов.

Рыбы

Сегодня Рыбы теряют любовные позиции (возможно, мнимые и ложные) и не имеют нужных рычагов влияния. Звезды намекают, что это явление временное, и советуют не торопить события, например, не спешить со свиданием или подарком. Если ваши личные дела идут неплохо, лучшее решение - оставить все как есть.

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