Подводим итоги — финансовый гороскоп на 30 мая

Не стоит в этот день браться за новое, лучше завершить прошлые дела.

Овен

Это очень позитивный день для Овнов, работающих в сфере информационных и компьютерных технологий. Вы будете находиться в прекрасной интеллектуальной форме и сможете преуспеть в умственном труде, учебе, консультативной деятельности, торговле и посредничестве. Старайтесь решать вопросы, согласовывая их с заинтересованными лицами. Расширяйте и укрепляйте свои деловые связи.

Телец

Перед Тельцами сегодня могут открыться новые перспективы в карьере. Если вы работаете в крупных организациях, то вам будет выгодно оказаться в поле зрения вышестоящего руководства. Начальство может заметить ваше умение профессионально решать практические вопросы и это положительно повлияет на карьеру. Бизнесменам рекомендуется урегулировать вопросы с представителями властей.

Близнецы

Близнецам рекомендуется в любом деле крепко удерживать ситуацию в своих руках. Принимайте решения исходя из своих личных мнений и предпочтений, помните, что на сегодняшний день ваше мнение будет самым правильным. Это прекрасный день для самостоятельного обучения, расширения знаний о своей профессии. Используйте все имеющиеся у вас возможности для повышения квалификации.

Рак

Ракам звезды советуют не демонстрировать открыто свои намерения в работе. Чем меньше вы будете привлекать внимания к своей персоне, тем больше результативность вашей работы. В этом случае никто не сможет помешать вам и вашим планам. Это хорошее время для урегулирования вопросов с долгами. Повышаются доходы от дополнительной частной подработки.

Лев

Львы сегодня могут рассчитывать на счастливое стечение обстоятельств, когда вы сможете оказаться в нужное время в нужном месте и извлечете из этого множество выгод. Успешно развивается деловое партнерство, вам могут сделать выгодное предложение по сотрудничеству. Удачно пойдет работа в сфере услуг. Клиенты останутся довольны и будут рекомендовать вас другим потенциальным клиентам.

Дева

У Дев хороший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Постарайтесь не отклоняться от заранее намеченного плана работы. Ваша сила сейчас именно в умении последовательно добиваться поставленных целей. Также это удачный день для трудоустройства безработных Дев. Собеседование с потенциальным работодателем пройдет успешно.

Весы

Весам рекомендуется отдавать предпочтение творческой работе и конкурентным видам деятельности. Дело в том, что сегодня вы сможете успешно решать нестандартные вопросы, и проявите в лучшем виде свои таланты и способности. Удачное время для участия в кастингах. Присмотритесь к своей работе повнимательнее. Возможно, вы сможете что-то усовершенствовать.

Скорпион

У Скорпионов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве или в строительных организациях, сегодня удачный день. Вы сможете успешно выполнить весь запланированный объем работ и сдать готовые объекты заказчику. Офисным служащим могут улучшить условия труда на рабочем месте. Вас могут перевести в более комфортный кабинет или предоставить вам новую офисную технику.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для деловых поездок, контактов и встреч. В случае возникновения каких-либо осложнений старайтесь подключить себе в помощь ресурс имеющихся у вас деловых связей. При необходимости вы сможете быстро найти нужную вам информацию. Также это хорошее время для расширения деловых связей, приобретения новых перспективных знакомств.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущей работы. Это удачное время для всестороннего развития сотрудничества с коллегами. Также вы сможете получить выгодную работу, успешно справиться с запланированным на сегодня объемом работы и увеличить тем самым уровень доходов. Свойственная вам практичность сегодня будет особенно отличать ваши профессиональные качества.

Водолей

У Водолеев этот день связан с усилением творческого потенциала. Поэтому лучше всего использовать этот день на выполнение творческой или интеллектуальной работы. Хорошо пойдет процесс обучения. Студентам рекомендуется браться за изучение новых разделов учебного материала и заниматься самостоятельно. Удачно складывается финансовая конъюнктура для коммерсантов и торговцев.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на тех делах, которые сегодня вполне реально довести до полного завершения. Новые дела начинать нежелательно, а вот заканчивать и подводить итоги – это то, что пойдет без проблем. Если потребуется, то имеет смысл немного задержаться на рабочем месте, чтобы полностью завершить работу. Также это удачный день для работы дистанционно, на дому через интернет.