Знаки зодиака, которые разбогатеют в начале июня

Лето — сезон отпусков, но некоторые знаки зодиака будут заниматься вопросами своего финансового положения и добьются успехов.

Голливудский астролог Кэтрин Мо уверена, что несмотря на ретроградный Меркурий и ряд неблагоприятных астрологических явлений, трем знакам зодиака получиться решить свои проблемы с деньгами и даже выйти на новый уровень доходов.

Отметим, что и в мае у Тельцов с деньгами все было неплохо. В июне их ждет важная трансформация. Доле в том, что Венера, отвечающая за деньги и красоту, переходит в третий дом — разговоров, братьев и сестер, а иногда и сплетен. Тельцы смогут узнать важную информацию, которая в будущем скажется на их финансовом положении. Астролог советует уделить время близким, чтобы в итоге открылись новые финансовые возможности.

Раки будут полны энергией в начале июня. Марс продолжает их подпитывать, давая новые идеи для работы. Небольшие неприятности и промедления создаст ретроградный Меркурий, но никакого серьезного влияния планеты не будет. Астролог советует в сложные моменты позволить себе расслабиться, тогда решение проблем придет само. К началу лета Венера перейдет в ваш знак и принесет с собой финансовый достаток.

«Наконец-то есть повод жить!» — заявляет астролог.

Лучше всех остальных в начале лета будут себя чувствовать Водолеи. Им стоит посвятить время себе, расслабиться, почитать интересную книгу или посмотреть любимый фильм. По мнению Кэтрин Мо, не стоит бороться со своими желаниями. Тем более что проходящая транзитом Венера увеличит доходы. Переживать не о чем, время отдохнуть.