Павел Глоба назвал трех везунчиков этого лета

С приходом лета трем зодиакальным представителям обязательно повезет.
Им будет сопутствовать настоящая удача и успех. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба.
Он уверен, что Девы, Раки и Рыбы столкнутся со счастливым сезоном, полным позитивных перемен.
У Дев в июне появится новый источник доходов. В этом им помогут старые знакомые. Июнь пройдет для представителей этого знака благоприятно и счастливо. Девы добьются финансового успеха и благополучия.
19-20 лунные сутки. Ретроградный Меркурий на проводе. Только не паникуем – ничего плохого пока не случится. Он всего-то напомнит о прошлом и заставит...
20-21 лунные сутки. Обалденный день, когда можно не только схватить удачу за хвост, но и получить подарки и сюрпризы от Вселенной. Поэтому...
Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...
Целый май месяц планета дипломатов и учителей, и в то же время двуличности будет в секстиле к Северному Лунному узлу — точке предопределенности. И при...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Солнце в Близнецах принесет вам неделю, наполненную встречами, переговорами, коммерцией, обучением бизнесу, поездками в интересах дела, коммерческой...