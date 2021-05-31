Вкладываем в себя — финансовый гороскоп на 1 июня

Сегодня стоит делать вклады в себя, в свое будущее.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется поменять свой подход к отношениям с начальством, которые могут осложниться. Возможно, причиной неприятностей с начальством в последнее время было ваше нежелание подчиняться. Также вам могут высказать замечание за отставание от графика работ. Однако сегодня вы сможете добиться своих целей, если привлечете на свою сторону других коллег.

Телец

Тельцам сегодня, возможно, удастся обзавестись новыми полезными знакомствами и получить важные сведения. Это позволит вам увеличить размер доходов, в том числе за счет привлечения дополнительных ресурсов. Используйте активнее свои деловые связи для решения практических вопросов. Студентам будет сложнее продвинуться вперед в учебе, пока не повторят пройденный материал.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется активнее сотрудничать с коллегами из числа единомышленников – эти люди могут дать вам ценные идеи и подсказки. Однако в любом случае необходимо принимать самостоятельные решения, оставляя за собой последнее слово. Будьте осмотрительнее при работе с техникой и не забывайте о соблюдении техники безопасности – возможны мелкие травмы.

Рак

У Раков благоприятный день для работы в тихой, спокойной, уединенной обстановке. Это хорошее время для научно-исследовательской деятельности или работы, связанной с маркетинговыми исследованиями рынков. При принятии сложных вопросов старайтесь больше полагаться на подсказки своей интуиции. Отношения с начальством могут стать более доверительными.

Лев

У Львов этот день благоприятен для проработки вопросов, связанных с перспективным планированием и работы в составе коллектива. Успешно складываются отношения с коллегами и единомышленниками, особенно если вы объединены общими задачами. Возможно, вам удастся вернуться к решению старой проблемы и благополучно её урегулировать.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся преуспеть в делах, связанных с контактами, поездками, торговлей, обменом и аналитической обработкой информации. Хорошее время для проведения консультаций и работе по оказанию услуг клиентам. Ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов, которые могут рекомендовать вас другим клиентам. Наиболее удачно этот день сложится для руководящих работников.

Весы

У Весов благоприятный день для сбора и аналитической обработки информации. Ваш интеллект будет находиться в весьма активном состоянии, что позволит вам преуспеть в делах и контактах. Особенно успешно может пойти переговорный процесс – вы будете способны к поиску взаимоприемлемых компромиссных формул сотрудничества с потенциальными деловыми партнерами.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, работающих с финансовыми потоками. Прежде всего, это относится к банковским служащим и работникам бухгалтерии. Вы сможете грамотно учитывать риски при инвестировании денег. Также вы сможете найти новые нестандартные подходы в некоторых делах. Хорошее время для конкурентной деятельности.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют сегодня заниматься урегулирование вопросов, связанных с финансовыми заимствованиями. Нежелательно брать и давать деньги взаймы, заниматься сбором документов и оформлением кредитов. Деньги, которые вы отдадите в долг, в дальнейшем будет сложно вернуть обратно в соответствии с оговоренными сроками и условиями. А вот для обслуживания клиентов день складывается удачно.

Козерог

Козероги сегодня могут успешно поработать над теми вопросами, которые ранее были отложены в долгий ящик. Это благоприятное время для доведения до полного завершения проектов и передачи их заказчику. Старайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы и сосредоточиться на главном направлении. Правильно расставив приоритеты и четко планируя последовательность действий, вы сможете добиться успеха.

Водолей

У Водолеев удачный день для работы в сфере услуг, рекламы и участия в конкурсах, кастингах. Благодаря усилению творческих способностей вы сможете быстро овладеть новыми для себя делами, освоить работу с новыми техническими средствами. Хорошее время для изобретателей, рационализаторов, инженеров. Вероятно, вы сможете предложить интересные технические решения.

Рыбы

Рыбам звезды советуют все свободное время использовать на повышение уровня профессиональных познаний и расширение кругозора. Ваш основной ресурс развития – это вы сами, ваш интеллект и багаж знаний. Возможно, именно благодаря своим знаниям вы сможете успешно справиться с поставленными задачами и довести до конца начатые дела. Успешно проходят служебные командировки.