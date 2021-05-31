Подходящее время для тайных дел — гороскоп на 1 июня

20-21 лунные сутки. Утро сулит мелкие подарки и удачи, но самые важные моменты принесет вторая половина дня.

Встреча Луны и Юпитера в знаке Рыб запускает новый цикл веры, надежд и переживаний, дает скрытую мощную мотивацию. Появится вдохновение для закулисных игр, для работы ради дома, семьи или родины, для оживления прошлых идеалов. В условиях дезинформации, неуверенности и медленного хода событий лучше исключить начинания на постоянной основе. Это подходящее время для тайных дел, разведки, благотворительности, пробных и переходных мероприятий. Важно бороться с искушением пойти по пути махинаций или иллюзий.

Овен

Сегодня Овнами движут тайные сильные эмоции, у них есть мощный скрытый источник вдохновения и нет желания афишировать свои шаги. Тяга к скрытности вполне соответствует обстановке: события развиваются медленно, и не все ключи к ним лежат на поверхности, выгоднее действовать за кулисами. Это подходящий день для разведки, охраны, благотворительности, для взаимодействия с далекой и близкой родней.

Телец

Сегодня Тельцов сильнее манят далекие горизонты. Их очертания пока довольно туманны, что подогревает любопытство и дает богатую пищу воображению. Весь день может пройти в предвкушении грядущих приятных перемен, а неясность слухов лишь даст дополнительный простор фантазии. Многие Тельцы примутся мечтать о новизне и счастливом шансе, о чудесном повороте событий и скором исполнении своих желаний.

Близнецы

Сегодня Близнецы мечтают о невероятном стечении событий для своего взлета. Например, об удачном повороте сюжета, позволяющем им скрыть грешки или пустить в ход ценную информацию. Многие Близнецы надеются на чудо, чужое благородство, покровительство, доброту, на терпимость начальника или партнера, тайный фарт в карьере. Велик риск вступить на путь духовных иллюзий или переоценить свои возможности.

Рак

В эти сутки у Раков разыгрывается воображение. Их основной движущей силой может стать вера в свои идеалы, надежда на лучшее, перспектива духовного роста, наращивания славы и авторитета, карьера за рубежом, мечта преуспеть в роли путешественника, учителя, медика или в знакомой по прошлому сфере. Звезды советуют верить чутью, но пока не строить точных планов, а если они уже есть, не озвучивать их.

Лев

Сегодня Львам стоит отнестись с долей подозрения к щедрым дарам людей и судьбы, так как верить туманным обещаниям рано. Лучше взять паузу, если вам предлагают финансовую помощь или зовут вас в группу. Даже если не требуется проверка конкретных фактов, перерыв вам не повредит: вы сможете получше разобраться в своих ощущениях, а интересующие объекты или персоны успеют проявить свои скрытые стороны.

Дева

Девам стоит начать день с несложных и, по возможности, приятных рутинных занятий. Не рекомендуется хвататься за новые дела или форсировать развитие отношений, даже самых перспективных и заманчивых. Во второй половине суток желательно проявить больше чуткости и проницательности. Это подходящее время для пробной подстройки к новой психологической атмосфере или новому типу взаимодействия с людьми.

Весы

Весам не стоит доверять утреннему мигу удачи: он приятен, но краток. Во второй части дня в силу вступят новые обстоятельства, с которыми придется считаться на протяжении долгих месяцев. Впереди не исключен период лечения, адаптации, акклиматизации, зависимости от идеологических и иных внешних условий (что особенно вероятно при планах жить и работать за рубежом). В делах сегодня возможна заминка.

Скорпион

Скорпионам лучше дождаться второй половины дня: в это время у них появится вдохновение и им начнут подыгрывать обстоятельства. Несмотря на помехи, они могут положиться на удачу и довериться интуиции: все их ошибки судьба спишет или превратит в легкие недоразумения. Можно сделать пробный шаг в любви, а также в игре, бизнесе или творчестве (особенно, если планируется реализация идей за границей).

Стрелец

Сегодня Стрельцам важна вторая половина дня. Она затронет их личные интересы или нужды их близких (родни, земляков). В события вмешается мечта или интрига. Вечер добавит энергии для преодоления кризиса или мотивации для тайных дел, даст силы для охраны дома, для работы над жилищной или денежной проблемой. Может наметиться перспектива уединения, непонимания, «ухода с радаров», переезда, скитаний.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отложить дела на вторую половину дня. На утро не стоит строить планы и тогда, возможно, оно подарит нечаянную радость. Вечер подскажет новые условия для делового партнерства или тесного взаимодействия с близкими. Прогноз дальнейшего сотрудничества благоприятен, если стороны верят друг другу без лишних слов, исповедуют сходные идеалы и готовы действовать в приватном режиме.

Водолей

У Водолеев есть шанс начать утро с чего-то приятного, например, весточки от ребенка или пассии. Первая половина этого дня - время для личных нужд. Вторая половина дня подходит для заработка и ведения бизнеса в новом пробном формате (особенно, в сфере услуг), а также для тайных дел и благотворительности. Может появиться искушение ввязаться в аферу или махинацию. Нежелательны покупки и вложения.

Рыбы

Сегодня звезды балуют Рыб во второй половине дня. Это время надежд, вдохновения, роста амбиций, нового везения в старых делах. Среди негативных сторон этого момента - неуверенность в себе и нечеткость убеждений (что вполне простительно, так как пока вы лишь в начале пути). Есть и другие подводные камни: может наметиться склонность к авантюризму, к лишней роскоши, набору веса и другим излишествам.