Крупная любовная удача — романтический гороскоп на 1 июня

Сегодня в любви нам будет очень жирно везти.

Овен

Сегодня на первом плане для влюбленных Овнов не события, а стоящие за ними новые эмоции. Их интригует налет тайны или неопределенности. Наиболее чуткие представители знака интуитивно отметят перемену в поведении партнера: он или она не прочь включиться в ту игру, которая самим Овнам уже надоела.

Телец

Влюбленных Тельцов этот день делает мечтателями и фантазерами. Концентрации на текущем моменте они предпочитают взгляд в будущее, в котором волшебным образом исполняются их самые невероятные желания. Звезды подтверждают, что такой шанс действительно есть, но пока советуют не торопить события.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы верят в сказки. Одни Близнецы будут надеяться на сохранение статуса-кво, который их устраивает, другие не прочь помечтать о чудесном преображении лягушки в особу королевской крови или о другом, столь же манящем сюжете. Осторожнее: это время иллюзий о себе и других.

Рак

Этот день станет для влюбленных Раков счастливым, если они не будут вдаваться в детали, доверятся интуиции и позволят подхватить себя волне эмоций. Если внутренний голос говорит вам, что все идет как надо, смело закрывайте глаза на отдельные детали. Если партнер любит, то обязательно подстроится.

Лев

Сегодня Львы могут устроить своим партнерам праздник чувственности или романтический вечер при свечах под тихую музыку. Суть дня - молчание, не стоит вести задушевные беседы, делать признания или делиться сырыми планами. Не слишком верьте посулам: о чем бы ни шла речь, обещать не значит жениться.

Дева

Сегодня Девам лучше не играть в любви строгих начальников, а заново изучать расклад ролей и возможные сценарии общения. День подчеркивает новые веяния в отношениях, с которыми не поспоришь. Многим Девам предстоит согласовать свои собственные планы с убеждениями или ожиданиями любимого человека.

Весы

Сегодня боги любви улыбнутся Весам утром, и им стоит ловить этот миг. Если влюбленные Весы что-то задумали, им стоит взяться за дело как можно раньше и не рассчитывать на бесконечный запас времени: с приближением вечера судьба может поставить их в зависимое, сомнительное или невыигрышное положение.

Скорпион

Сегодня секрет любовых побед Скорпионов заключен в небольшой доле терпения. Звезды советуют им выждать и проявить инициативу во второй половине дня: успех неминуем. Если он окажется скромным или вызовет у вас сомнения, снова проявите немного выдержки и нужный вам результат проявится уже на днях.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны делиться с партнером самым сокровенным и ждут понимания, но не всегда его получают. Любимый человек поддержит вас, пока вы за цивилизованность и стабильность, но уйдет от ответа, если вы навязываете ему асоциальные убеждения или приглашаете его в сомнительную авантюру.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно проявлять любовную инициативу во второй половине дня. В отличие от утра, когда везение в делах сердечных будет для них скорее приятной случайностью, вечер обеспечит им истинное взаимопонимание с партнером на душевном и телесном (а если повезет, то и на духовном) уровне.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям откладывать в долгий ящик свои любовные порывы, даже самые пустяковые. Если ваш день начнется с приятного разговора, звонка или мимолетной встречи, хорошее настроение вам обеспечено, даже если вы будете вынуждены вплоть до ночи заниматься насущными делами.

Рыбы

Во второй половине дня Рыбы на пороге крупной любовной удачи, но пока в ней не уверены. Самые нетерпеливые Рыбы уже бьют плавником, желая проявить в любви свою новую власть, но звезды им этого пока не советуют. Им лучше продемонстрировать чувственность, против нее партнер точно не сможет устоять.