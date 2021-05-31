Как изменить жизнь к лучшему в период коридора затмений

Астрологи уверены, что до 10 июня, когда случится кольцеобразное солнечное затмение, каждый имеет возможность поменять свою жизнь к лучшему. Сделать это крайне просто.
Коридором затмений называют период между двумя близкими по времени затмениями луны или солнца. По мнению астрологов, это очень важное время с точки зрения энергии и кармы. В течение этих нескольких недель важно не упустить шанс изменить жизнь в лучшую сторону.
В 2021 году коридор затмений открывается лунным затмением 26 мая и длится до 10 июня. Главное правило в этот период — творить добро во что бы то ни было. Благодаря этому можно "заработать" себе хорошую карму, которая положительно отразится на будущем. Также астрологи рекомендуют не доверять интуиции в этот период и не тратить слишком много энергии на планирование.
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