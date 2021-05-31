Топ-5 самых вспыльчивых знаков зодиака

Созвездия и планеты играют большую роль в том, каким будет человек. Астролог составил список из пяти знаков зодиака, представители которых отличаются вспыльчивостью.

Это своеобразные «вулканы». Они могут в любой момент начать «извергать» эмоциональную лаву. Это могут быть обвинения и упреки. Представителям этого знака зодиака тяжело справиться с таким потоком эмоций, а некоторые даже не пытаются этого сделать. Однако состояние вспыльчивости у них проходит довольно быстро. И все же рассерженных Близнецов лучше избегать.

Рожденные под этим созвездием хорошо умеют себя контролировать. Они знают, где и как себя вести. Однако вспыльчивость Стрельцы не могут искоренить. Как правило, они успокаиваются так же быстро, как и заводятся. Считается, что это противоречивые натуры, которые могут накрутить себя и довести размышлениями до изнеможения. Однако они редко держат обиду на других. Часто, обдумав ситуацию, они могут просто отпустить ее.

Это обидчивые и злопамятные, но очень верные люди. Если Лев вычеркнул из своей жизни какого-то человека, то ему уже не вернуться в круг его общения. Представители этого зодиакального созвездия очень мстительны. План, как ответить обидчику, возникает в их голове мгновенно. Контроль над собой эти люди теряют так быстро, что подумать о последствиях им просто не хватает времени. Им проще что-то разрушить, чем построить. При этом они не позволят кому-то проявлять неуважение к ним безнаказанно. Поссориться со Львами можно, если упоминать об их ошибках и недостатках.

В состоянии злости люди, рожденные под этим знаком зодиака, лишаются способности логически мыслить. На эмоциях они могут очень сильно обидеть самых близких людей. Они очень опасны в раздраженном состоянии, так как не могут контролировать вспышки гнева. Часто Стрельцы размахивают кулаками. Причем удар они могут нанести не только физически, но и эмоционально, так как слишком остры на язык.

Представители этого знака зодиака не могут контролировать свои эмоции. Они часто выясняют отношения на публике, так как не стесняются и не боятся помешать окружающим. Они могут легко превратиться в агрессоров. Тельцы могут устроить спектакль на глазах у всех. Причем они не боятся осуждений.