Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 31 мая по 6 июня.

Понедельник и вторник — хорошие дни для вождения, поездок за границу, исключение — утро понедельника, когда риск задержек выше нормы.

Среда и четверг имеют высокие риски ДТП, удача у внимательных и осторожных, умеющих предугадывать развитие ситуации на дороге, а также у профессионалов вождения.

Пятница и суббота в целом благоприятны и для поездок, и для ремонтов. В эти дни, однако, будут соблазны и провокации превысить скорость и попасть на штраф.

Воскресенье — отличный день для спокойной езды, поездок на природу, для работ по дизайну, покраске, наведения чистоты вашего автомобиля.