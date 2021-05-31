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Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

31 мая 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 31 мая по 6 июня.

Астролог назвал самые безопасные для вождения дни
Фото: depositphotos
Понедельник и вторник — хорошие дни для вождения, поездок за границу, исключение — утро понедельника, когда риск задержек выше нормы.
Среда и четверг имеют высокие риски ДТП, удача у внимательных и осторожных, умеющих предугадывать развитие ситуации на дороге, а также у профессионалов вождения.
Пятница и суббота в целом благоприятны и для поездок, и для ремонтов. В эти дни, однако, будут соблазны и провокации превысить скорость и попасть на штраф.
Воскресенье — отличный день для спокойной езды, поездок на природу, для работ по дизайну, покраске, наведения чистоты вашего автомобиля.
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