Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 31 мая по 6 июня.
19-20 лунные сутки. Ретроградный Меркурий на проводе. Только не паникуем – ничего плохого пока не случится. Он всего-то напомнит о прошлом и заставит...
20-21 лунные сутки. Обалденный день, когда можно не только схватить удачу за хвост, но и получить подарки и сюрпризы от Вселенной. Поэтому...
Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...
Целый май месяц планета дипломатов и учителей, и в то же время двуличности будет в секстиле к Северному Лунному узлу — точке предопределенности. И при...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Солнце в Близнецах принесет вам неделю, наполненную встречами, переговорами, коммерцией, обучением бизнесу, поездками в интересах дела, коммерческой...