Астролог рассказал, что садить на даче на этой неделе

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Понедельник — не для посадок, зато можно выкорчевывать пни, убирать сорняки, приводить в порядок дачные инструменты, планировать и чертить будущие постройки.

Вторник и среда подходят для посадок корнеплодов, для организации систем полива и канализации.

Четверг и пятница удачны для посадок корнеплодов, а также для редиса, лука, для приобретения инструментов.

В субботу продолжится та же тенденция, только стоит быть осторожнее с огнём и острыми предметами.

Воскресенье благоприятно для посева корнеплодов, для посадки цветов, приправ, лекарственных растений, для оформления внешнего вида клумб, дорожек, покрасок заборов.