Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Что мешает знакам зодиака строить отношения

1 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи пришли к выводу, что люди разных знаков зодиака часто страдают от того, что не могут ужиться с партнером.

Что мешает знакам зодиака строить отношения

Происходит это из-за врожденных или приобретенных черт характера. Эксперты рассказали, от чего в характере стоит избавиться, чтобы решить эту проблему.

Импульсивность

От этой черты страдают, в первую очередь, Овны. Они обладают очень ярко выраженной импульсивностью и нетерпимостью. Овнам нужен заряд энергии в отношениях, иначе они будут доставать своих партнеров, чтобы его получить.

От этого же страдают и Близнецы. Только они стараются компенсировать недостаток эмоций в другом месте — на различных вечеринках, что часто не нравится их возлюбленным.

Недоверчивость

Эта черта одинаково явно проявляется у Раков, Львов и Тельцов. Представители этих знаков всегда очень осторожны. Если их кто-то когда-то обидел, доверия от них может больше не ждать. Чтобы построить хорошие отношения, Раки, Львы и Тельцы должны уметь отпускать обиды и смело смотреть в светлое будущее.

Жажда все контролировать

Девы и Козероги стремятся держать все под контролем. По их мнению, партнеры в отношениях нуждаются в заботе, уходе и постоянном присмотре. Представители этих знаков должны доверять партнеру, потому что чрезмерного давления никто не выдержит.

Скрытность

Рыбы и Скорпионы — это те знаки, представители которых не торопятся рассказывать всю правду о себе. Они боятся потерять свободу действий, и поэтому мало говорят о себе вслух, но всегда тщательно анализируют себя и свои действия.

Щедрость

Весы и Водолеи страдают от своей щедрости и доверчивости. Они любят помогать людям, но те, порой, этим злоупотребляют. Поэтому, представителям этих знаков стоит научиться отказывать тем, кто становится слишком наглым или навязчивым.

Авантюризм

Стрельцы — прирожденные авантюристы. Они не знают жизни без приключений. Из-за этого им становится тяжело построить крепкие отношения, потому что их всегда ведет дорогой новых событий. Астрологи советуют им быть немного поумеренней, и тогда у них все получится.
Вечерняя Москва: последние новостиПенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина и выиграл делоЧисло умерших из-за COVID-19 в мире превысило 3,5 миллионаВолодин призвал Украину, Чехию и еще несколько стран извиниться перед Россией
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
1 июня 2021Rambler
Дата рождения

20-21 лунные сутки. Обалденный день, когда можно не только схватить удачу за хвост, но и получить подарки и сюрпризы от Вселенной. Поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
2 июня 2021Astrostar.ru

21-22 лунные сутки. Сегодня многие вопросы не имеют ответов, что не способствует внутреннему миру. Луна в Рыбах намекает, что лучший способ обрести...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Что мешает знакам зодиака строить отношения
Самые здоровые знаки зодиака
Четыре самых сексуальных знаков зодиака
Приметы на 2 июня: что нельзя делать в этот день
Крупная любовная удача — романтический гороскоп на 1 июня
Вкладываем в себя — финансовый гороскоп на 1 июня
Подходящее время для тайных дел — гороскоп на 1 июня
Признаки, выдающие то, что ваша кошка связана с магией
Смутное время – таро-прогноз на 31 мая-6 июня
Астролог рассказал, что садить на даче на этой неделе
Астролог назвал самые безопасные для вождения дни
Самый злой знак зодиака
Как изменить жизнь к лучшему в период коридора затмений
Топ-5 самых вспыльчивых знаков зодиака
Как меняется судьба женщины после смены фамилии
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Солнце в Близнецах принесет вам неделю, наполненную встречами, переговорами, коммерцией, обучением бизнесу, поездками в интересах дела, коммерческой...

Читать продолжение