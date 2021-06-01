Что мешает знакам зодиака строить отношения

Астрологи пришли к выводу, что люди разных знаков зодиака часто страдают от того, что не могут ужиться с партнером.
Происходит это из-за врожденных или приобретенных черт характера. Эксперты рассказали, от чего в характере стоит избавиться, чтобы решить эту проблему.
От этой черты страдают, в первую очередь, Овны. Они обладают очень ярко выраженной импульсивностью и нетерпимостью. Овнам нужен заряд энергии в отношениях, иначе они будут доставать своих партнеров, чтобы его получить.
От этого же страдают и Близнецы. Только они стараются компенсировать недостаток эмоций в другом месте — на различных вечеринках, что часто не нравится их возлюбленным.
Эта черта одинаково явно проявляется у Раков, Львов и Тельцов. Представители этих знаков всегда очень осторожны. Если их кто-то когда-то обидел, доверия от них может больше не ждать. Чтобы построить хорошие отношения, Раки, Львы и Тельцы должны уметь отпускать обиды и смело смотреть в светлое будущее.
20-21 лунные сутки. Обалденный день, когда можно не только схватить удачу за хвост, но и получить подарки и сюрпризы от Вселенной. Поэтому...
21-22 лунные сутки. Сегодня многие вопросы не имеют ответов, что не способствует внутреннему миру. Луна в Рыбах намекает, что лучший способ обрести...
Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Солнце в Близнецах принесет вам неделю, наполненную встречами, переговорами, коммерцией, обучением бизнесу, поездками в интересах дела, коммерческой...