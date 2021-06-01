Что мешает знакам зодиака строить отношения

Астрологи пришли к выводу, что люди разных знаков зодиака часто страдают от того, что не могут ужиться с партнером.

Происходит это из-за врожденных или приобретенных черт характера. Эксперты рассказали, от чего в характере стоит избавиться, чтобы решить эту проблему.

Импульсивность

От этой черты страдают, в первую очередь, Овны. Они обладают очень ярко выраженной импульсивностью и нетерпимостью. Овнам нужен заряд энергии в отношениях, иначе они будут доставать своих партнеров, чтобы его получить.

От этого же страдают и Близнецы. Только они стараются компенсировать недостаток эмоций в другом месте — на различных вечеринках, что часто не нравится их возлюбленным.

Недоверчивость

Эта черта одинаково явно проявляется у Раков, Львов и Тельцов. Представители этих знаков всегда очень осторожны. Если их кто-то когда-то обидел, доверия от них может больше не ждать. Чтобы построить хорошие отношения, Раки, Львы и Тельцы должны уметь отпускать обиды и смело смотреть в светлое будущее.

Жажда все контролировать

Девы и Козероги стремятся держать все под контролем. По их мнению, партнеры в отношениях нуждаются в заботе, уходе и постоянном присмотре. Представители этих знаков должны доверять партнеру, потому что чрезмерного давления никто не выдержит.

Скрытность

Рыбы и Скорпионы — это те знаки, представители которых не торопятся рассказывать всю правду о себе. Они боятся потерять свободу действий, и поэтому мало говорят о себе вслух, но всегда тщательно анализируют себя и свои действия.

Щедрость

Весы и Водолеи страдают от своей щедрости и доверчивости. Они любят помогать людям, но те, порой, этим злоупотребляют. Поэтому, представителям этих знаков стоит научиться отказывать тем, кто становится слишком наглым или навязчивым.

Авантюризм