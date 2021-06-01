Доверяйте своим чувствам — любовный гороскоп на 2 июня

Сегодня стоит верить лишь своим внутренним ощущениям, а не словам окружающих.

Овен

Сегодня звезды советуют сбавить темп Овнам, ищущим свою половинку, так как наступивший период для их целей не слишком благоприятен: вместо встречи двух родственных душ, могут встретиться два застарелых невроза. В близких отношениях иллюзию согласия грозит разрушить пребывание на одной территории.

Телец

Тельцам этот день добавляет уверенности в любовных делах - или надежд, которые не так уж несбыточны и вполне могут осуществиться в ближайшие месяцы. Чтобы не спугнуть удачу, звезды советуют не изменять своим привычкам и действовать по старинке (например, назначать свидания в уже знакомых местах).

Близнецы

Близнецам придется смириться с потерей одного из рычагов влияния в любви. Для многих Близнецов это красота и обаяние, благодаря которым им многое прощалось. Слабым местом многих Близнецов останется их идеализм, принявший новую форму. Чем сильнее их чувства, тем важнее им заново оценить ситуацию.

Рак

Этот день радует Раков приятной переменой или ее предчувствием. Влюбленным Ракам он добавит уверенности и способности очаровывать сердца, а одиноким внушит надежду на встречу с идеалом. Новую пищу получат мечты о партнере-иностранце. Важно поверить своему сердцу, а не внешним «экспертным мнениям».

Лев

Сегодня влюбленным Львам не стоит полностью верить ни чужим словам, ни своим ощущениям. Ясность в сложившейся ситуации не на первом месте. Вместо честной игры в ходу головоломки вида «угадай, что я думаю (чувствую)». Возможна путаница между любовью и дружбой. Желательно избегать интимных признаний.

Дева

Сегодня Девы в растерянности. Не всем Девам легко соответствовать ожиданиям новой пассии или изменившимся запросам постоянного партнера. Не стоит обольщаться и Девам, решившим поверить в сказку и вернуть прошлое: шансы на удачный союз есть, но никто не отменял правило «в одну реку не войти дважды».

Весы

Этот день добавляет Весам дискомфорта в личных отношениях. Старые распри получают новую вкусную пищу. Темперамент партнеров приветствуется, если они сообща отражают атаки общего врага, и становится опасным, если они воюют друг с другом - в этом случае, звезды советуют на время сократить общение.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам доверять себе, верить в свою счастливую судьбу и в помощь небес. В их личной жизни наметились приятные перемены. Добрый знак в этот день - не шутка, а удача - явно не случайность. Но им лучше пока не облекать свои чувства и намерения в конкретные слова.

Стрелец

Чувства Стрельцов становятся интенсивнее, что может стать их слабостью или скрытой силой. Гармония отношений немыслима для них без общности взглядов, ценностей или привычек (желательно, все перечисленного вместе). Не стоит сближаться в отсутствие доверия и деликатности: это принесет лишь страдания.

Козерог

Этот день сулит Козерогам много хорошего, если они проявят побольше чуткости к партнеру и восприимчивости к окружающей их обстановке. Звезды советуют им сконцентрироваться на эмоциональной и интимной гармонии в своей паре, а не на внешнем информационном шуме, по большей части, состоящем из сплетен.

Водолей

Сегодня Водолеи могут с досадой обнаружить, что из их отношений исчезла некая важная составляющая. Например, эмоциональная гармония, обеспечивавшая им душевный комфорт. Но звезды не советуют им расстраиваться: основной сценарий романа все еще под их контролем, а о деталях всегда можно договориться.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы готовы на многое, но им мешает оглядка на чужое мнение и тайная неуверенность. Еще больше все это может смущать их партнеров. Залог качественного свидания - полная приватность. Выбирайте для встречи место, где слышен лишь стук сердец, никто не донимает вопросами и советами.