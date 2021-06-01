Экономим на всем — финансовый гороскоп на 2 июня

Сегодня стоит меньше тратить денег — скоро они нам пригодятся.

Овен

У Овнов благоприятный день для деловых контактов, поездок, торговой и посреднической деятельности. Нужная информация может беспрепятственно поступать к вам – важно внимательнее относиться к поступающим сведениям. Однако старайтесь не торопиться с принятием важных решений, пока не соберете достаточное количество достоверной информации по интересующей теме. Вторая половина дня неблагоприятна для строительных и коммунальных работ.

Телец

Для Тельцов сегодня важно не отвлекаться от практической работы. Обстоятельства складываются благоприятно для тех, кто ориентирован на повышение доходов за счет интенсификации труда. Возможно, вам предложат дополнительные источники доходов. Вторая половина дня неблагоприятна для аналитической работы с информацией. Возможны ошибки в расчетах у работников торговли.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с трудностями при получении высоких доходов. У бизнесменов основной проблемой этого дня может стать недостаток оборотных средств и задержки в ожидаемых финансовых поступлениях. Однако вы вполне можете преуспеть в делах, если будете лично контролировать ситуацию и действовать на опережение. Рекомендуется активнее проявлять инициативу.

Рак

Сегодняшний день может сложиться достаточно напряженно для Раков, работающих в непосредственном контакте с начальством. Проблема в том, что начальство может высказать вам недовольство из-за того, что в каких-то вопросах вы можете выйти за рамки своей компетенции. Также вам могут высказать замечание за нарушение графика работ. Сейчас очень важно проявлять исполнительскую дисциплину.

Лев

Львам в этот день рекомендуется особенно тщательно следить за тем, чтобы в ходе работы не допускать нарушений закона или служебных инструкций. Дело в том, что за вами могут установить негласное наблюдение. Не исключены внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки. Вместе с тем день благоприятен для творческой работы в составе группы единомышленников.

Дева

Для Дев этот день может сложиться весьма беспокойно. Возможно, вам будет трудно выполнять работу в плановом режиме, поскольку внешние обстоятельства будут часто изменяться и вам придется постоянно подстраиваться. Однако руководящим работникам удастся принимать эффективные решения. Принимаемые вами организационные и административные решения могут отличаться высокой эффективностью.

Весы

Весам звезды советуют быть предельно внимательными при работе с клиентами. Не полагайтесь на память при выслушивании пожеланий клиентов при оформлении заказов, обязательно записывайте наиболее важные детали. В противном случае вам могут высказать претензии, что вы что-то не учли при выполнении заказа. Также следует быть внимательнее при подготовке и оформлении договоров о сотрудничестве.

Скорпион

Излишне критичное и эмоциональное отношение Скорпионов к коллегам по трудовому коллективу может привести к финансовому ущербу. Будьте внимательнее при выполнении текущей работы. Старайтесь не браться за ту работу, в которой вы не чувствуете себя достаточно опытными профессионалами. Вторая половина дня неблагоприятна для аналитической работы с информацией и документами.

Стрелец

Стрельцам, имеющим свой бизнес, не рекомендуется в этот день вкладывать деньги в рискованные финансовые проекты. Возможно, вы будете настроены излишне авантюристически и вам будет сложнее удержать себя от опрометчивых поступков. Прислушивайтесь к деловым партнерам – они могут дать вам верные подсказки. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются вполне конструктивные.

Козерог

Козерогам звезды не советуют вести переговоры и ставить свои подписи под важными документами. Будьте осмотрительнее в отношениях с окружающими людьми, не доверяйте их обещаниям. Сегодня также трудный день для обслуживания клиентов – возможны эмоциональные конфликтные ситуации. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов.

Водолей

Первая половина дня складывается благоприятно для Водолеев, работающих в индустрии моды, отдыха, развлечений. Возможно, вам улыбнется удача в финансовых спекуляциях. Хорошее время для операций по обмену валюты. Также это плодотворное время для представителей творческих профессий. Вторая половина дня может быть связана со срывом договоренностей.

Рыбы

Рыбам, работающим в офисе, рекомендуется сосредоточиться на улучшении условий труда. Вам удастся сделать свой труд более комфортным и производительным. Можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий работы. Первая половина дня благоприятна для работы над отчетами. Во второй половине дня воздержитесь от крупных расходов.