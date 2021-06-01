Наводим в доме чистоту — гороскоп на 2 июня

21-22 лунные сутки. Сегодня многие вопросы не имеют ответов, что не способствует внутреннему миру.

Луна в Рыбах намекает, что лучший способ обрести душевный покой - не теряться в догадках, а медитативно погрузиться в какое-то действие (желательно, захватывающее эмоционально или вдохновляющее духовно). Этот день создает удачный настрой для домашних работ, приватных бизнес-операций и тайных добрых дел. Самое время помочь близким, проявить делом сочувствие. Хорошо работать уединенно, завершать дела, проводить уборку и утилизацию, копаться в наследии прошлого. Новая степень интимности появляется в личных отношениях.

Овен

Обстоятельства дня помогают Овнам вершить свои дела в тайне, действовать под прикрытием, при поддержке близких людей или не выходя из дома. Последней из названных привилегий звезды советуют пользоваться как можно активнее, так как обстановка сейчас не слишком помогает целевым командировкам и продуктивным внешним контактам: возможна путаница, дезинформация, напрасная трата времени и ресурсов.

Телец

Сегодня Тельцы могут поработать на свое близкое будущее. Чтобы иметь на этом поприще успех - или хотя бы свести к минимуму неизбежные помехи - им стоит меньше слушать сплетни и не бежать впереди паровоза. По возможности, следует действовать при поддержке знакомых людей (родни, старых друзей), использовать проверенные маршруты и «объезженную» технику, воздерживаться от новых сделок и инвестиций.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно противиться искушению. Многие Близнецы глухи к голосу здравого смысла, если речь идет об их заветной цели. Не помешает временный мораторий на все важные решения: чем выше вы взлетите в мечтах, тем больнее будет разочаровываться, если вы ошибаетесь. Если вы все же решили пойти за мечтой, вам нужна поправка на искажение восприятия. Возможны перемены в финансовом положении.

Рак

В жизнь Раков этот день привнесет новые приятные тенденции, и первыми их прочувствуют Раки, рожденные в июне. Звезды обещают им общее повышение удичливости, рост уровня душевного и физического комфорта. Возможны ценные подарки, благие предзнаменования, любовные надежды. Чтобы усилить эффект, стоит заняться своей внешностью, одеждой, имиджем. Внушаемым Ракам важно меньше ориентироваться на других.

Лев

Ориентироваться в подоплеке сегодняшних событий Львам поможет интуиция. Звезды советуют чаще тренировать проницательность, так как это качество пригодится не только сегодня или завтра: в ближайшие месяцы многие важные сюжеты будут иметь тайную сторону или второе дно. Желательно повременить с выбором друзей, признаниями, утверждением планов: ситуация нестабильна, многое пока остается «за кадром».

Дева

Сегодня Девам желательно быть начеку, но не выдавая себя. В новой обстановке есть скрытые подводные камни и можно навредить себе собственным поведением. Есть риск не соответствовать чужим ожиданиям, кого-то разочаровать. Не стоит оспаривать чужой авторитет или высмеивать чужие взгляды. Следует заботиться о своей репутации и избегать слов, способных ее подмочить: ложное мнение может закрепиться.

Весы

Весы проведут день под знаком загадок и неопределенности. Возможны слухи и сплетни в коллективе. В расчеты может вмешаться болезнь. Вероятны ошибки в рецептах, письмах, инструкциях. Для достижения цели может стать важнее не талант, принцип и пробивная сила, а умение сопереживать или плести интриги. Родственная протекция скорее навредит, чем поможет. Появится новая подпитка для старого конфликта.

Скорпион

Для Скорпионов это удачный день, все помехи можно смело рассматривать как временные. Можно уверенно продолжать путь, завершать начатое, мостить дорогу к успеху. Не помешает восстановить свои старые знания и навыки: вскоре они могут пригодиться. И все же некоторыми делами сегодня лучше не заниматься - например, не стоит налаживать зарубежные контакты. Возможны перебои со связью, искажения фактов.

Стрелец

День дает Стрельцам простор для активных тайных действий. Попытки рассекретить свои планы или привычки равносильны поражению. Не время для подвига напоказ. Не стоит бросаться грудью на амбразуру, если это не вопрос жизни и смерти. Повышенная эмоциональность станет отличным ресурсом, если направить ее на благо семьи, защиту дома, спасение имущества, поиск родины или обустройство тайного убежища.

Козерог

Сегодня Козерогам важно уважать ценности своих партнеров и близких. Также, им не помешает деликатность, эмоциональная гибкость, чуткость к настроениям других людей и снисходительность к их слабостям. Если эти навыки не входят в число ваших добродетелей, стоит начать им учиться: в ближайшее время без них невозможно успешное взаимодействие. В цене не только эмоциональный, но и духовный резонанс.

Водолей

Этот день Водолеям стоит потратить на освоение новых методов заработка. Он может принести таинственные пропажи и загадочные находки. Могут неожиданно пригодиться инструменты и вещи, ранее спрятанные или сочтенные ненужными. Решения, принятые в эти сутки, станут шагом к общей постепенной перестройке системы ценностей. Не лучший момент для шоппинга и согласования бюджета: что-то будет упущено.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет удача, если они верны своим идеалам и не слишком внушаемы. Тогда они смогут с душой заняться любимым делом и реализовать пару своих фантазий. Сбить с толку их могут близкие или те, с кем они тесно общаются. В наилучшем положении окажутся Рыбы без жилищных проблем, независимые от семьи и чужого мнения: именно они полностью реализуют потенциал, которым обладают в данный момент.