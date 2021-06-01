Акценты июня: один из ключевых месяцев года

Июнь – месяц насыщенных астрологических событий.
Вот несколько наиболее значимых – Кольцевое солнечное затмение 10 июня, уточнение годового конфликта гигантов Сатурна с Ураном (пик аспекта 14-15 июня, первый был в середине февраля), переход Марса в знак Льва (11 июня) и смена направлений движения Юпитера, Нептуна и Меркурия. Побывать в двух знаках за этот месяц успеет богиня любви и гармонии Венера – уже 2 июня её ожидает домовитый знак Рака, а с 27 июня – королевский Лев.
Разделом месяца на «до» и «после» несомненно станет 10 июня, как день важнейшего новолуния года, совмещённого с солнечным затмением. Еще одним важным опорным пунктом июня станет начало третьей декады с переходом Солнца в знак Рака в день летнего Солнцестояния в понедельник, 21 июня.
Особенность всего месяца – низкая активность взаимодействий планет при доминировании вражды Сатурна с Ураном, что может выражаться в более эмоциональной, переменчивой, слишком беспокойной атмосфере прежде всего первой половины июня. Кроме напряжения от ограничений социального порядка от борьбы Сатурна с Ураном, этому будет способствовать и попятное движение природного коммуникатора Меркурия (до 23 июня). Многое в июне может идти в разрез с планами и договорённостями, хотя у июня есть свои замечательные стороны – это положительный потенциал любовно-романтической сферы с поддержкой гармоничной Венеры в связке с Юпитером, а также достойные возможности для обучения, расширения кругозора знаний, творческого и литературного труда.
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