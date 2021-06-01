Акценты июня: один из ключевых месяцев года

Июнь – месяц насыщенных астрологических событий.

Вот несколько наиболее значимых – Кольцевое солнечное затмение 10 июня, уточнение годового конфликта гигантов Сатурна с Ураном (пик аспекта 14-15 июня, первый был в середине февраля), переход Марса в знак Льва (11 июня) и смена направлений движения Юпитера, Нептуна и Меркурия. Побывать в двух знаках за этот месяц успеет богиня любви и гармонии Венера – уже 2 июня её ожидает домовитый знак Рака, а с 27 июня – королевский Лев.

Разделом месяца на «до» и «после» несомненно станет 10 июня, как день важнейшего новолуния года, совмещённого с солнечным затмением. Еще одним важным опорным пунктом июня станет начало третьей декады с переходом Солнца в знак Рака в день летнего Солнцестояния в понедельник, 21 июня.

Особенность всего месяца – низкая активность взаимодействий планет при доминировании вражды Сатурна с Ураном, что может выражаться в более эмоциональной, переменчивой, слишком беспокойной атмосфере прежде всего первой половины июня. Кроме напряжения от ограничений социального порядка от борьбы Сатурна с Ураном, этому будет способствовать и попятное движение природного коммуникатора Меркурия (до 23 июня). Многое в июне может идти в разрез с планами и договорённостями, хотя у июня есть свои замечательные стороны – это положительный потенциал любовно-романтической сферы с поддержкой гармоничной Венеры в связке с Юпитером, а также достойные возможности для обучения, расширения кругозора знаний, творческого и литературного труда.

Первая декада июня ожидается, пожалуй, наиболее ветреной и суетливой. В начале месяца Меркурий вновь выйдет на «туманную» дорожку обманчивой связи с Нептуном, при этом с 3 по 5 июня сойдутся несколько сильных аспектов, которые в совокупности противоречий будут решительно толкать к действиям. Конструктивные союзы Солнца с Сатурном и Венеры с Юпитером (3-4 июня) будут работать параллельно с парами конфликтующих планет – Меркурия с Нептуном и Марса с Плутоном (5.06). В эти дни желание что-то предпринять, разом решить какой-то сложный вопрос будет высоким. По сути аспекты планет провокационны, поэтому стоит учитывать все риски, ведь вполне возможно, что решение будет несбалансированным и преждевременным. Сравнительно стабильный период для практических дел – с 13:00 7 июня до 18:00 8 июня.

Вторая декада, стартующая кольцевым солнечным затмением 10 июня в 13:52 по мск, – ключевой напряжённый период июня, вместе с уточнением деструктивной связи Сатурна с Ураном 14-15 июня. На первую половину декады с 10 по 16 июня также сильное влияние окажет неблагоприятный аспект Солнца с Нептуном. Вот поэтому начальный период декады становится более уязвим для распространения вирусов и передачи инфекций, заражений, стихийных погодных проявлений (особенно на воде), а также типичных для этого аспекта слабой защиты информации, фейков и обманов. Более позитивным для деловой сферы будет окончание декады с 17 по 20 июня. Не стоит начинать ничего важного 10 и 14 июня.

Третья декада с переходом Солнца в знак Рака (21 июня) и разворотом в обратное движение Юпитера (20 июня) – более надёжный и стабильный период месяца. Уже в ночь с 22 на 23 июня перейдёт на прямое движение Меркурий, а Солнце в этот же день создаст один из самых гармоничных аспектов – тригон к Юпитеру. При транзитной Луне в знаке Стрельца этот день 23 июня претендует на один их высоко продуктивных дней месяца. Однако повышенный эмоциональный фон обещает уже следующий день полнолуния 24 июня, имеющий сложную планетную картину для принятия каких-то серьёзных решений. После резковатых и нервных выходных 26-27-го более стабильным и позитивным ожидается отрезок 28-30 июня, а днём лидером дружественных конфигураций станет вторник, 29 июня.