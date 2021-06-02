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Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 3 июня

2 июня 2021ГороскопыРамблер

В этот день стоит браться за ту работу, где вам заплатят больше.

Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 3 июня
Фото: depositphotos

Овен

На первую половину дня звезды советуют Овнам планировать проведение деловых встреч и поездок. Также успешно пойдут дела в торговой и консультативной деятельности. Вторая половина дня благоприятна для офисных служащих – вы имеете шанс благополучно завершить наиболее важные дела. Особенно успешно пойдет работа над составлением отчетной документации.

Телец

В первой половине дня у Тельцов будет хорошее время для роста доходов за счет выполнения выгодных заказов. Возможно, часть работы будет выполнена за наличный расчет без соответствующего оформления – это особенно вероятно, если вы имеете подработку на частных заказах. Вторая половина дня связана с усилением интеллектуальной активности. Успешно пойдет торговля и учеба.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня благоприятное время для работы в составе группы единомышленников. Не пропускайте любые коллективные мероприятия, на которых вырабатываются совместные решения типа собраний, совещаний. Во второй половине дня ваши доходы могут вырасти, если вы проявите высокую активность и будете стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.

Рак

Раки в этот день могут проявить чудеса изворотливости и интеллектуальной активности. Это исключительно удачное время для тех, кто стремится к повышению своей квалификации. В профессиональной деятельности вы сможете заметно повысить свой авторитет за счет демонстрации высокого уровня знаний. Контакты с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов, будут вам полезны.

Лев

Первая половина дня складывается благоприятно для Львов, находящихся в служебных командировках или проходящих профессиональное обучение. Успешно проходит обмен опытом через контакты с коллегами по электронной переписке. Во второй половине дня вы можете получить возможность урегулировать вопросы с долговыми обязательствами. Есть шанс договориться с кредиторами о рассрочке платежей на выгодных условиях.

Дева

Девы, занимающие руководящие должности, в первой половине дня смогут успешно реализовать свои намерения по реформированию структуры и кадровым перестановкам. У бизнесменов есть шанс получить госзаказ. Вторая половина дня благоприятна для планирования, переговоров и совместной деятельности с коллегами. Также это удачное время для научных и маркетинговых исследований.

Весы

В первой половине дня Весы имеют неплохие шансы добиться компромисса в любых спорных вопросах с деловыми партнерами. Это хорошее время для подписания договоров о сотрудничестве. Также вы сможете преуспеть при выполнении клиентских заказов. Во второй половине дня не отклоняйтесь от намеченной цели, действуйте энергично и изобретательно, и тогда у вас все получится.

Скорпион

Скорпионы, склонные к техническому творчеству, в первой половине дня смогут предложить интересные технические решения, благодаря которым вырастет производительность труда. Во второй половине дня прекрасное время для учебы и интеллектуальных видов деятельности. Успешно идет работа с документами.

Стрелец

Стрельцы в утренние часы смогут проявить свои способности к принятию компромиссных решений. Возможно, вам удастся успешно провести переговоры и подписать взаимовыгодные договорные обязательства. Вторая половина дня благоприятна для финансовой деятельности, особенно касающейся безналичных расчетов и банковских переводов.

Козерог

У Козерогов в начале дня благоприятное время для результативной работы в офисе. Вы сможете быстро и без ошибок подготовить итоговые отчеты. Также есть шансы усовершенствовать свою работу с офисной техникой. Вторая половина дня складывается успешно для развития делового партнерского сотрудничества. Работники сферы услуг не останутся без работы.

Водолей

У Водолеев в утренние часы могут успешно пойти дела, связанные с поездками, торговлей и обработкой информации. Деловые встречи также лучше планировать на утро. Будьте внимательнее к поступающей информации – даже случайные сведения могут оказаться полезными. Вторая половина дня связана с гармоничными отношениями между начальством и подчиненными.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня рекомендуется отдавать предпочтение только той работе, которая окажется наиболее выгодной с точки зрения оплаты труда за единицу потраченного времени. В этом случае вы прекрасно справитесь с делами и сможете заработать больше денег, чем обычно. Вторая половина дня может быть связана с усилением вашего творческого потенциала – удачно пойдет учеба и рекламная деятельность.

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