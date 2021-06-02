Ложные сигналы и знаки — гороскоп на 3 июня

22-23 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Нептуном и ретро-Меркурием не оставляет шанса правде и ясности.

Вплоть до вечера возможны промахи, моменты забывчивости, сомнения, ложные сигналы и знаки, сплетни, сбои в работе коммуникационных служб. Легко заблудиться, остаться без ориентира и информационной поддержки. Не стоит начинать дела, вести переговоры, приступать к долгому учебному или исследовательскому циклу. Неудачный момент для визита, командировки, общения на плохо знакомом языке. Ближе к ночи следует контролировать капризы, лучше удержаться от шоппинга, обмена, рискованной косметической процедуры.

Овен

Сегодня Овнам лучше отменить целевые поездки, прогулки и контакты: толку от них, как утверждают звезды, будет мало. Вплоть до вечера велика вероятность забывчивости и путаницы, легко стать жертвой сплетен. Домашними делами стоит заняться утром. В конце дня есть риск плохо распорядиться деньгами, не стоит делать на ночь глядя покупки, проводить косметические процедуры и заниматься дизайном дома.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отказаться от покупок и сделок (особенно, спонтанных, быстрых и случайных). Изобретательность поможет найти неудачным приобретениям побочное оригинальное применение или обменять их, но вряд ли это снимет до конца вашу досаду. Также, в этот день желательно воздержаться от точных планов на будущее, даже если это невинная договоренность на завтра: все обернется иначе.

Близнецы

У Близнецов сегодня не самый продуктивный период. Их день может начаться с дезинформации или самообмана, пройти в бесплодных догадках или в попытках сложить паззлы. Стоит воздержаться от знакомств, совещаний, собеседований, работы с документами, обработки служебной и личной корреспонденции. В конце дня возможны недоразумения при покупках и платежах, не помешает лимит на траты и денежные операции.

Рак

Сегодня Раки готовы вплоть до вечера предаваться мечтам. Звезды подсказывают, что заманчивые желания выполнимы в близкой или далекой перспективе, но не прямо сейчас. Если вы настроите приятных планов на поздний вечер (особенно, любовных или финансовых), судьба наверняка посмеется над вами. Оказавшись в ловушке, включите свое чувство юмора и припомните алгоритм выхода из кризиса: он вам знаком.

Лев

Сегодня Львы напрасно пытаются всмотреться в будущее: на горизонте, который их манит, упорно клубится туман, который может держаться вплоть до позднего вечера. В этот день нестабильна связь, гуляют слухи, могут ненамеренно обмануть друзья. Не стоит заниматься планированием и аналитикой, проводить собрания и ключевые установочные занятия, подыскивать единомышленников и утверждать состав команды.

Дева

Сегодня Девам нужен ориентир в общении, чтобы не сбиться с корректного тона. Он особенно важен для Дев-руководителей, их секретарей и заместителей, для тех, кто строит карьеру и работает с новой солидной клиентурой (в том числе иностранной), для посредников и переводчиков. Стоит отменить переговоры, знакомства, выступления, либо ограничиться в них предварительными заявками и черновыми версиями.

Весы

Весам сегодня не стоит надеяться на сверхдостижения. Вплоть до вечера невысок тонус, оставит желать лучшего дисциплина, возможна гиперчувствительность, рассеянность, лень. Нежелательно заниматься диагностикой и бюрократическими процедурами, оформлять документы, подбирать персонал, заключать договор на обслуживание. Вечером лучше стать дипломатом и быть начеку: любая инициатива сродни провокации.

Скорпион

Скорпионам не стоит затягивать начатое до вечера, на ходу менять план и начинать что-либо с нуля. В любой работе и на любом маршруте лучше заранее смириться с цепью неувязок или волной дезинформации. Возможны ложные знаки и сигналы, неточности в письмах. Не сбиться с дороги в тумане и различить правду в потоке лжи поможет внутренний камертон (чутье, творческая интуиция, личный «духовный радар»).

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отложить переговоры (особенно, связанные с жильем, местопребыванием, гражданством, территориальными правами, наследством и семейными делами). Вплоть до вечера продлится период сомнений, возможно недопонимание с близкими и домочадцами. Ближе к ночи появится игровой азарт, но нужна осторожность, особенно, в любви и финансовых делах: легко заиграться и пойти по краю пропасти.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит начинать сотрудничество с новыми людьми и вести важные переговоры: сосредоточиться на главном не даст дезинформация, ошибка в документе или другая помеха. Не исключено, что вас будут прерывать случайные звонки, любопытные коллеги или посетители, ошибившиеся дверью. Вечером цепь помех получит «достойное» продолжение, в форме домашнего или партнерского недоразумения.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от приобретения новых вещей, от лишних транзакций и вложений, от работы с финансовыми документами, воздержаться от выбора ценных подарков и дорогих напитков, быть внимательнее при выборе лекарств и продуктов. Вплоть до вечера возможны неточности и таинственные исчезновения, задержки международных платежей и посылок, срывы сделок. Преждевременные крупные траты.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не заниматься важными делами и не работать с документами. Нежелательны официальные переговоры. Чреваты задушевные беседы на работе, дома и в гостях. Возможны ошибки в ходе адаптации к новой среде. Постарайтесь не доверять слепо своей родне и соотечественникам, а также собственной памяти и чутью. Стоит отложить под благовидным предлогом любые соглашения, связанные с жильем.