Объясняемся на языке чувств — любовный гороскоп на 3 июня

Сегодня стоит меньше говорить и больше чувствовать и действовать.

Овен

Основную часть этого дня влюбленные Овны проведут в неведении или в полном недоумении. Теряться в догадках или утопать в мечтах им предстоит вплоть до вечера. В конце дня Овны переживут новый всплеск эмоций и захотят конкретики, но своими капризами напортят сами себе. Для свиданий день неудачный.

Телец

Сегодня Тельцы часто допускают в любовных делах мелкие ошибки. Виной всему неясный информационный фон момента - сплетни, обрывы связи, ложные данные. Не стоит строить твердых планов на поздний вечер: что-то пойдет не так, в благие намерения наверняка вмешаются забавные или досадные обстоятельства.

Близнецы

Сегодня в любви выигрывают Близнецы-реалисты и скептики, заранее не верящие в сказки. Всем остальным представителям знака капитально туманят голову их собственные фантазии или запутанные обстоятельства. Ближе к ночи кое-что прояснится благодаря забавной ситуации (возможно, подстроенной друзьями).

Рак

Сегодня любовные мечты Раков не разбиваются о суровую действительность, но реализуются не так, как они ожидают. Если вы предвкушали романтический вечер, плавно переходящий в ночь любви, то будьте готовы скорее к вечеру юмора: звезды запросто могут поставить вас в глупое или двойственное положение.

Лев

Сегодня влюбленные Львы стремятся разорвать пелену иллюзий или слухов, но им лучше не допытываться до истины: наводящие вопросы - путь в тупик. Желание честности и конкретики усилится ближе к ночи, однако звезды и тут советуют сдержать пыл: если вы спокойны и дружелюбны, правда обнаружит себя сама.

Дева

Сегодня романтические послания партнера для Дев загадка: их озадачит и расплывчатая форма, и предполагаемый заманчивый подтекст. Ответные реплики самих Дев также не блещут внятностью. Обсуждаемая тема повиснет в воздухе. Сместить фокус внимания и взглянуть на дело с юмором поможет поздний вечер.

Весы

Сегодня все самое интересное в отношениях ждет Весов ближе к ночи, в это время обе стороны не прочь оживить общение взаимной игрой. Действуя по принципу сообщающихся сосудов и дублируя друг друга, они могут сделать свой ход одновременно. Забавный повод для встречи могут подбросить обстоятельства.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не стоит обращать внимание ни на внешние информационные помехи (например, упорные сплетни), ни на хор сомневающихся голосов в собственной голове. Недоразумения также лучше принимать с долей юмора: это или случайности, или легкие испытания на пути к личному счастью.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера будут мучиться сомнениями, пребывать в мечтах или разгадывать тайный смысл речей (молчания) партнера. Возможна зависимость от слухов и сплетен. К ночи туман рассеется, но потенциальной проблемой станет ранимость: стоит задеть «больную мозоль», и игра превратится в драму.

Козерог

Сегодня ключевой момент в любовных отношениях Козерогов наступит ближе к ночи. Звезды советуют включить к этому времени всю свою дипломатичность, вкупе с чувством юмора и уживчивостью - в противном случае, даже бытовой пустяк или милая невинная шутка могут разбудить в вас и вашем партнере гнев.

Водолей

В этот день общение Водолеев с любимым человеком сопровождается элементами непредсказуемости или загадки, словно в него постоянно вмешивается невидимая сила. Она заставляет подправлять сценарий и вносит в отношения неразбериху. Нестыковки и недоразумения могут происходить буквально на ровном месте.

Рыбы

Сегодня между Рыбами и их партнерами невозможно полное взаимопонимание, если они пытаются объясняться словами. Причиной недоразумений может стать целый список факторов, включая языковый барьер при романе с представителем другой культуры. Не полагайтесь на вербалику и объясняйтесь на языке чувств.