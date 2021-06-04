Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Самые несовместимые знаки зодиака

4 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Звезды влияют практически на все в жизни человека — характер, пристрастия и даже судьбу.

Самые несовместимые знаки зодиака

Астролог рассказал, какие знаки зодиака совершенно не подходят друг другу.

Близнецы и Водолей

Эти люди слишком разные. Их партнерство может обернуться неприятностями, так как они практически не могут ужиться друг с другом. Компромиссов между ними просто не может быть. Изначально противоречия выливаются в страсть, однако спустя время они приводят к разочарованиям. Водолей слишком вдумчив, чем может огорчить категоричных и упрямых Близнецов. Выживание в подобном союзе может быть только в том случае, если оба партнера не зависят друг от друга. Причем и это может оказаться для них проблемой.

Рыбы и Козерог

Рыбы ставят семью на первое место. Они страстно увлекаются тем, кого любят. В свою очередь Козерогам от этого становится тесно и душно. Им хочется побыть в одиночестве, чтобы зарядиться. Вместе с тем Рыбы думают, что Козероги слишком легкомысленны и недостаточно страстны, потому что много говорят и мало делают. Рыбы прекрасно чувствуют себя, выполняя рутинные дела, а вот Козероги больше хотят быть спонтанными.

Рак и Телец

Эти люди противоположны практически во всех направлениях. Представители данных знаков зодиака могут потерять свою индивидуальность, если будут поддерживать свои отношения без должной осторожности. Дело в том, что представители этих зодиакальных знаков склонны впадать в созависимость. После расставания им будет очень сложно восстановиться. Лучше такого союза избегать.

Весы и Скорпион

В этой паре всегда будет доминировать Скорпион, преследующий свои мечты и цели, а также не думающий о чувствах партнера. А Весы будут думать, что пожертвовали собой ради второй половинки. Все это будет приводить к недовольствам и упрекам. Весам, которые стремятся стать идеальной парой для Скорпионов, нужно уметь отстаивать себя в этих отношениях.

Лев и Стрелец

Между людьми, рожденными под этими зодиакальными созвездиями, может возникать достаточно сложная химия, которая будет заставлять других завидовать. Оба — представители стихии огня. В интимной жизни их будет ждать страсть. Они оба источают уверенность в себе, умеют соблазнять и привлекать. Однако спустя короткое время они просто не найдут общего между собой, а все, что до этого считали привлекательным, сойдет на нет.

Вечерняя Москва: последние новостиПутин поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в РоссииПо месту учебы: в московских вузах началась вакцинация от коронавирусаГлава РФПИ заявил, что атаки на «Спутник V» начались до регистрации вакцины
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
4 июня 2021Rambler
Дата рождения

23-24 лунные сутки. Слово дня – баланс. Так что стараемся сегодня задать инициативе рамки, искать золотую середину в делах и организовывать порывы...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
5 июня 2021Rambler

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне не обещает ничего хорошего. Нам захочется спорить, негативить и вариться в собственных мыслях. Еще в гости к...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Что можно, а что нельзя в период ретро-Меркурия

Ретроградный Меркурий в мае-июне В 2021: начинается с 30 мая по 23 июня. Первый период уже в прошлом (кстати, вспомните, что с вами происходило...

Читать продолжение
Нравится 4
Роковой импульс — любовный гороскоп на 5 июня
Бежим к цели со всех ног — финансовый гороскоп на 5 июня
Может вспыхнуть конфликт — гороскоп на 5 июня
Что такое дауншифтинг и почему это модно
Какие глобальные перемены Джин Диксон предрекла России
4 знака зодиака, которые не знают слов любви
Астрологические тенденции июня — встретим сказочного принца
Сексуальные предпочтения знаков зодиака
Самый жестокий знак зодиака
Самые несовместимые знаки зодиака
Как по линиям на ладони определить будущую профессию
В какие дни июня нельзя тратить деньги
Приметы на 5 июня: что нельзя делать в этот день
Заводите новые контакты — финансовый гороскоп на 4 июня
Контролируйте ход романа — любовный гороскоп на 4 июня
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
31 мая - 6 июня 2021Astro7

Основным астрологическим событием, влияющим на личную жизнь, будет переход Венеры из Близнецов в Рака в среду. В понедельник и вторник в любви все...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6