Самые несовместимые знаки зодиака

Звезды влияют практически на все в жизни человека — характер, пристрастия и даже судьбу.

Астролог рассказал, какие знаки зодиака совершенно не подходят друг другу.

Близнецы и Водолей

Эти люди слишком разные. Их партнерство может обернуться неприятностями, так как они практически не могут ужиться друг с другом. Компромиссов между ними просто не может быть. Изначально противоречия выливаются в страсть, однако спустя время они приводят к разочарованиям. Водолей слишком вдумчив, чем может огорчить категоричных и упрямых Близнецов. Выживание в подобном союзе может быть только в том случае, если оба партнера не зависят друг от друга. Причем и это может оказаться для них проблемой.

Рыбы и Козерог

Рыбы ставят семью на первое место. Они страстно увлекаются тем, кого любят. В свою очередь Козерогам от этого становится тесно и душно. Им хочется побыть в одиночестве, чтобы зарядиться. Вместе с тем Рыбы думают, что Козероги слишком легкомысленны и недостаточно страстны, потому что много говорят и мало делают. Рыбы прекрасно чувствуют себя, выполняя рутинные дела, а вот Козероги больше хотят быть спонтанными.

Рак и Телец

Эти люди противоположны практически во всех направлениях. Представители данных знаков зодиака могут потерять свою индивидуальность, если будут поддерживать свои отношения без должной осторожности. Дело в том, что представители этих зодиакальных знаков склонны впадать в созависимость. После расставания им будет очень сложно восстановиться. Лучше такого союза избегать.

Весы и Скорпион

В этой паре всегда будет доминировать Скорпион, преследующий свои мечты и цели, а также не думающий о чувствах партнера. А Весы будут думать, что пожертвовали собой ради второй половинки. Все это будет приводить к недовольствам и упрекам. Весам, которые стремятся стать идеальной парой для Скорпионов, нужно уметь отстаивать себя в этих отношениях.

Лев и Стрелец

Между людьми, рожденными под этими зодиакальными созвездиями, может возникать достаточно сложная химия, которая будет заставлять других завидовать. Оба — представители стихии огня. В интимной жизни их будет ждать страсть. Они оба источают уверенность в себе, умеют соблазнять и привлекать. Однако спустя короткое время они просто не найдут общего между собой, а все, что до этого считали привлекательным, сойдет на нет.