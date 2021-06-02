Венера в Раке «за» любовь и деньги

После пробега по синтетическим Близнецам Венера со 2 по 27 июня окунется в утончённую атмосферу живительного Рака, передавая и нам токи непостоянства, но душевности, восприимчивости и внезапных симпатий, но иногда пассивности и обид.
Словом, чтобы понять настроение Венеры в этот период, можно в тот или иной день посмотреть на положение её хозяйки-управительницы знака Рак – переменчивой Луны – так устроены цепочки взаимодействий планет, ведь Луна меняет знак пребывания каждые 2,5 дня. Поэтому и Венера в этом транзите во многом обретает качества и свойства ночной царицы неба.
Довольно благотворным и редким для Венеры в это время становится и ещё один союз – это тонкая связь с Юпитером в Рыбах. Говоря на языке астрологического символизма, Венера и Юпитер в этих положениях по знакам симпатичны друг другу, что имеет важное значение в системе астрологических достоинств, создающих общий гармоничный фон.
Традиционно на первый план в этот период выходят фундаментальные ценности домовитого Рака и всей неустойчивой природы Луны – Венера в Раке становится более практичной, нацеленной на добычу финансов, и будет настраивать на решение насущных вопросов семьи, детей, заниматься вопросами пропитания и безопасности жилища. В этом ещё один ключ структуры взаимодействий Венеры и Рака – домашний очаг и материнство.
Ну а стартовым замечательным аспектом Венеры в этом транзите станет гармония с вышеупомянутым Юпитером (3-4 июня). Этот универсальный союз способен откликнуться новыми возможностями для положительного решения самых разных социальных вопросов, благоприятствует в сфере романтических знакомств, работает на подъём спонсорской и благотворительной помощи, да и просто склоняет делать подарки.
Следующий замечательный период положительного влияния удвоенной энергии Венеры и Луны ожидается с 11 по 13 июня. Этот уикенд на фоне Луны в том же Раке и дружбы Венеры с Ураном обещает душевную, воистину дружественную атмосферу, которая подойдёт как для посещения культурных мероприятий и встреч с единомышленниками, так и для принятия гостей, встреч по интересам.
Традиционно общее, более благоприятное влияние, без учёта транзитов других планет Венера в Раке оказывает в первую очередь водным знакам Рака, Скорпионов и Рыб. Не будут обделены вниманием Венеры и два знака земли – Тельцы и Девы.
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