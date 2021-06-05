Тратим больше на дом и семью — финансовый гороскоп на 7-13 июня

Венера в Раке будет всю неделю покровительствовать семейным деньгам.

Не рекомендуется отдавать деньги чужим — в том числе тратить их вне дома, если только речь не идет о покупках в дом и отдыхе всей семьей.

На дом и семью же тратить можно и нужно: покупать интерьерные украшения и вещи для дома и дачи, делать жилье красивее, благоустраивать быт, дарить подарки домашним и устраивать семейный отдых. Что касается дохода, деньги тоже связаны с семьей: помощь и подарки от родителей, заработок на дому, семейный бизнес. Самые важные траты, крупные покупки и заработок лучше запланировать на конец недели. Во-первых, в пятницу Марс перейдет в знак Льва, после чего финансовая активность станет более успешной. Во-вторых, Луна с пятницы растет, и это благоприятно для прироста денег и новых коммерческих начинаний. В-третьих, на выходных Венера в гармоничных аспектах с другими планетами. Денег будет приходить больше, а покупки станут удачнее. В воскресенье доверяйте спонтанным решениям и настраивайтесь на сюрпризы.

Овен

Овнам на этой неделе удастся повысить уровень доходов за счет совершенствования уровня профессионального мастерства и трудолюбия. Постарайтесь не лениться и настроиться на энергичную практическую работу. В этом случае вы имеете неплохие шансы для достижения успеха. Главное – своевременно использовать представляющиеся шансы и руководствоваться принципом: не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Наиболее прибыльной профессиональной деятельностью для будет работа, связанная с недвижимостью, строительством, гостиницами и складским делом. Можно подписывать договоры на аренду. Возможно, вам предложат дополнительную подработку, которую можно будет выполнять дома, при удаленной работе. Также это благоприятное время для развития семейного бизнеса. У бизнесменов благоприятное время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Хорошо пойдет работа в офисе над составлением отчетной документации.

Телец

Тельцам на этой неделе звезды советуют активнее работать над усилением делового взаимодействия и развитием деловых контактов. Отдавайте предпочтение тем контактам, которые проходят по вашей личной инициативе. Этот неделя складывается результативнее всего для тех Тельцов, которые привыкли действовать самостоятельно и инициативно. Хорошо советоваться с друзьями и знакомыми, но окончательное решение вам следует принимать самостоятельно. Можете рассчитывать на поддержку своих инициатив. В этом смысле более всего преуспевают представители тех профессий, которые связаны с частыми поездками, контактами, общением, обслуживанием клиентов. Это хорошее время для расширения и укрепления деловых связей, работы с документами, подписания договоров, консультаций. Мягкая и ненавязчивая манера поведения расположит к вам нужных людей, и они охотно будут помогать вам в работе. Особенно удачно пойдут дела в торгово-закупочной деятельности. Вы сможете провернуть несколько выгодных сделок, причем договоритесь о них в параллельном режиме.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут сложиться благоприятные обстоятельства для успешного решения материальных и финансовых вопросов. Кроме дохода от основной работы вам могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Возможно, работодатель попросит вас выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Будут обеспечены выгодными заказами те, кто подрабатывает на частных заказах, занимается мелким ремонтом бытовой техники и компьютеров. Наиболее предпочтительный стиль работы в эти дни – отказ от жесткого плана и решение вопросов по мере их поступления. Старайтесь не привлекать к себе и своей работе постороннего внимания – работая в спокойной несуетной обстановке вы добьетесь большего. Можете рассчитывать на преференции от работодателей. Например, вам могут компенсировать расходы на проезд до работы и обеды в рабочее время. Также хорошо заниматься оформлением причитающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, налоговых вычетов и льгот.

Рак

Ракам на этой неделе звезды советуют настроиться на инициативный стиль работы. Многое будет зависеть от ваших личных усилий. Также следует ориентироваться на работу в составе коллектива. Работая индивидуально, вы не сможете добиться высоких результатов, поскольку у вас часто будут возникать вопросы, ответы на которые вы не знаете. Однако в эти дни у вас может появиться возможность подключить вам в помощь интеллектуальный и физический ресурс коллектива, группы единомышленников. И тогда вы сможете получать ответы, спрашивая советов у знающих людей. Что касается работы в составе коллектива, то здесь дела пойдут слаженно и высокопроизводительно. Особенно это относится к творческому коллективному труду, проектно-конструкторским разработкам и научным исследованиям. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой. Возможно, к вам обратятся за советом и помощью, попросят поработать на общественных началах. Не отказывайте людям – этот неделя позволит вам обзавестись новыми полезными знакомствами.

Лев

У типичных Львов неделя благоприятствует для позитивных сдвигов в карьере. Вы будете способны найти тонкий психологический подход к начальству и в результате получить от него то, что хотели. Вышестоящее руководство будет склонно покровительствовать вам и способствовать продвижению вверх по карьерной лестнице. Вы можете обращаться с просьбами о получении льгот, компенсаций, о повышении уровня зарплаты. Ваши пожелания будут восприняты лояльно. Тем, кто занимает руководящие должности, в конце недели может поступить ценная информация из конфиденциальных источников. Благодаря этому вы сможете составить себе правильное представление о реальном положении в делах и принять взвешенные управленческие решения. Отдавайте предпочтение мягким методам воздействия на ситуацию – так вы добьетесь большего. Бизнесмены будут в состоянии вести эффективную борьбу с конкурентами на рынке услуг. Вероятно, вам удастся заручиться поддержкой влиятельных покровителей. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть хорошие шансы найти подходящий вариант.

Дева

Девы на этой неделе могут почувствовать в себе усиление интеллектуальной активности. Успех в профессии во многом будет обусловлен уровнем вашей профессиональной подготовленности. Поэтому хорошо использовать это время для обмена опытом и приобретения профессиональных знаний. Это поможет вам повысить уровень квалификации. Успешно проходят ознакомительные поездки для обмена передовым опытом с коллегами из других регионов и заграницы. Звезды советуют бизнесменам осуществлять мягкую экспансию по захвату новых рынков сбыта и поставок продукции. Прекрасным стимулом в развитии станет участие в международных научно-технических выставках – это может дать вам много интересных идей в плане перспектив на дальнейшее развитие. С иностранцами у вас могут установиться дружеские отношения с перспективой дальнейшего сотрудничества. В профессиональной деятельности это хорошее время для проектно-конструкторских работ, прогнозирования, планирования, проведения маркетинговых и научных исследований.

Весы

Эта неделя прежде всего благоприятствует Весам, занимающим руководящие должности. Вы сможете мягкими методами добиться поставленных целей. Вероятно, вам удастся преуспеть в решении финансовых вопросов. У вас не будет недостатка в оборотных средствах. Более того, вы сможете использовать с выгодой для себя финансовые ресурсы других людей. Хорошо поработают банковские служащие, работники страховых агентств, а также кассиры и бухгалтера, работающие в любых фирмах и учреждениях. Тем, кто намерен поменять работу и уже определился с будущим местом работы, сегодня хорошо знакомиться с новым трудовым коллективом. Руководящие работники и ведущие менеджеры смогут эффективно провести структурные реформы. Кадровые перестановки могут пройти безболезненно. Старайтесь избавляться от всего того, что устарело и перестало быть эффективным. Также это хорошее время для оптимизации бюджета и изыскания дополнительных резервов роста. Бизнесмены имеют неплохие шансы для победы в тендерах на получение госзаказов.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется ориентировать себя на развитие делового партнерского сотрудничества. Звезды советуют действовать открыто и со вниманием отнестись к тем людям, которые будут нуждаться в вашем содействии. Вежливое и тактичное обращение с клиентами при выполнении их заказов позволит вам добиться успеха. Личная популярность может положительно отразиться на профессиональной деятельности. Вы сможете легко и быстро договориться по интересующим вас вопросам с обоюдной материальной выгодой. Хорошо развивается сотрудничество с деловыми партнерами, можно вести переговоры и подписывать договорные обязательства. При индивидуальном обслуживании клиентов вы будете получать много благодарных отзывов. Можно публиковать резюме в интернете и проходить собеседования с потенциальными работодателями. Другим удачным направлением является урегулирование имущественных споров в судебных инстанциях – можно подавать соответствующие исковые заявления.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рекомендуется уделить максимум внимания выполнению текущих работ. Чтобы неделя прошла удачно, обязательно вникайте в технические тонкости во время выполнения работы и старайтесь добиться наивысшего качества. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Если с кем-то из коллег у вас были натянутые отношения, то в конце недели у вас будет благоприятное время для примирения. Сделайте сами первый шаг к примирению, и вы будете удивлены, насколько легко вам станет после этого. Вы сможете проявить завидную смекалку и практическую хватку при выполнении текущих профессиональных обязанностей. Хорошо время для совершенствования навыков работы с инструментами и техническими приспособлениями. Благодаря возросшему мастерству и трудолюбию, многие из вас смогут добиться отличных результатов в работе. Склонность к изобретательству, рационализаторство, инженерно-техническая смекалка – все это поможет вам повысить производительность труда.

Козерог

У Козерогов эта неделя складывается благоприятно для любых видов творческой деятельности. Вы сможете найти в своей профессиональной деятельности скрытые резервы и многое усовершенствовать. Не бойтесь браться за новые дела, в которых вы пока плохо разбираетесь. Сейчас вы способны быстро находить решения и приобретать навыки в работе. Вы преуспеете в конкурсах и кастингах. При необходимости вам не составит труда подтвердить свои знания, отвечая на вопросы преподавателей или сдавая экзамены по переаттестации. В профессиональной деятельности отдавайте предпочтение творческой работе. Вы сможете успешно справиться с индивидуальным обслуживанием клиентов. Внимательное и тактичное обращение с клиентами повысит вашу популярность и привлечет новых заказчиков. Консультанты, менеджеры, маркетологи, торговцы модными товарами, устроители массовых мероприятий, концертов, спортивных соревнований – все представители этих видов деятельности успешно проявят свои таланты.

Водлей

Водолеям на этой неделе звезды советуют в первую очередь позаботиться о том, чтобы у вас были комфортные условия на рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим. Именно за счет хороших условий вы сможете показать высокий результат в работе. Вторым позитивным моментом могут стать доброжелательные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Благодаря совокупности положительных факторов общая результативность вашей работы может повыситься к концу недели. Это хорошее время для наведения порядка на рабочем месте. Чтобы наиболее эффективно поработать и добиться позитивных сдвигов, составьте план действий и четко ему следуйте в течение всех дней недели. Успеха добьются те, чья работа требует навыков в сортировке и раскладыванию дел по полочкам и папочкам. Успешно поработают агенты по сделкам с недвижимостью, дизайнеры интерьера, работники коммунального и городского хозяйства, ремонтных мастерских и сервисных центров. Сосредоточьтесь на выполнении текущих дел и ничего не откладывайте в «долгий ящик».

Рыбы

Рыбам на этой неделе удастся легко находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Внимательное отношение к людям откроет для вас любые двери и поможет найти необходимые сведения. Вокруг вас складывается гармоничный информационный фон – нужная информация и люди сами находят вас. Вы сможете использовать эти дни для расширения и укрепления деловых связей. Деловые встречи лучше планировать на вторую половину недели – в этом случае у вас не возникнет никаких осложнений. Успешно проходят деловые встречи, поездки.