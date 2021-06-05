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Ждем нового поворота в отношениях — любовный гороскоп на 7-13 июня

5 июня 2021ГороскопыРамблер

Венера в Раке склоняет к меланхолии и задушевности. Люди будут ценить семейные радости, эмоциональную близость и доверие в отношениях.

Ждем нового поворота в отношениях — любовный гороскоп на 7-13 июня
Фото: depositphotos

К новым отношениям они начнут подходить осторожно: им потребуется сначала узнать человека, а уже потом открывать ему сердце. Увеличится гармония в семейных союзах, особенно в конце недели. Солнечное затмение в четверг не имеет прямого отношения к личной жизни. Но оно предвещает перемены в контактах, переезды, поездки, учебу, новый круг общения, а значит, если вы одиноки, вокруг вас появятся новые лица и кто-то может вам понравиться. Соединение Луны с Венерой в субботу настроит всех на поиск гармонии. Люди будут милы в общении со всеми, но сильнее всего их потянет к романтике и любви. А секстиль Венеры с Ураном в воскресенье принесет быстрые (но, чаще всего, недолгие) влюбленности и порадует сюрпризами. Если ваша личная жизнь застоялась, ждите нового поворота, который освежит чувства и оживит отношения. Сегодня можно провести свидание как-нибудь по-особенному.

Овен

На этой неделе Овнам не стоит спешить с любовной инициативой. Наиболее сложен период с пятницы по воскресенье: обоих партнеров могут подвести эмоции, из-за накопившейся усталости возможен всплеск претензий (особенно, если пара живет вместе). Для конструктивного разговора подходит середина недели.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит ценить минуты любовной гармонии в будни, так как в выходные эмоциональный баланс может быть нарушен. Не исключено, что у одной или обеих сторон сменится ритм жизни и появятся новые капризы. Максимум своего влияния на ситуацию Тельцы сохранят в понедельник и вторник.

Близнецы

Влюбленным Близнецам запомнится середина этой недели. Самые важные для них события, известия и мысли придутся на среду и четверг. Возможно недопонимание в паре, так как многих Близнецов в это время будет отличать эгоцентризм, о себе они часто будут говорить и думать больше, чем о любимом человеке.

Рак

На этой неделе влюбленным Ракам не стоит пропускать понедельник и вторник: это самые подходящие дни для романтической встречи или попытки обратить на себя благосклонное внимание объекта симпатий. Если невозможно завязать отношения прямо сейчас, в эти дни можно подготовить почву для будущего романа.

Лев

На этой неделе Львам невыгодно показывать свои истинные чувства. В лучшем случае, на свои симпатии или переживания можно намекнуть, но не стоит открыто их демонстрировать. Немногие Львы смогут в этот период верно выразить свои эмоции, а некоторым Львам будет вовсе не до романтических отношений.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам найти время для романтики в будни. Если важные планы оставляют мало времени для личной жизни, не помешает проявить ради нее немного изобретательности. Самое важное сейчас - поддержать душевный контакт, создать в отношениях общее эмоциональное и духовное поле.

Весы

В личных отношениях Весов на этой неделе продолжается непростой период. Во многих парах начнет сказываться усталость от эмоционального напряжения или бытовых неурядиц. Частично поправит положение в этом случае дипломатичный конструктивный разговор, самые подходящие дни для него - среда и четверг.

Скорпион

Скорпионам стоит активнее откликаться на призывы своего партнера в понедельник и вторник. В выходные появится соблазн перейти к более яркому и креативному стилю действий. Звезды советуют экспериментировать осторожнее: эффект новой тактики недостаточно предсказуем, есть риск усложнить ситуацию.

Стрелец

На этой неделе влюбленные Стрельцы остаются пленниками своих эмоций, зато их партнеры мыслят более трезво, стараются прояснить ситуацию и разложить все по полочкам. В середине недели многие Стрельцы получат приглашение к честному диалогу, но не у всех представителей знака хватит духу его принять.

Козерог

На этой неделе самыми гармоничными днями для влюбленных Козерогов обещают стать понедельник и вторник. Также неплохой потенциал содержат в себе дни с пятницы по воскресенье. Чтобы он реализовался в полной мере, Козерогам и их партнерам придется проявить взаимную уживчивость и дипломатичность.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит поговорить с любимым человеком в среду или четверг: это позволит многое прояснить и предупредить возможные проблемы. Не испытывайте терпение партнера своей холодностью, упрямством или контролем: вскоре он припомнит вам все, причем в весьма болезненной для вас форме.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит найти время для любви в понедельник и вторник, а также устроить романтический уик-энд. Погруженные в свои богатые переживания, некоторые Рыбы могут не заметить рациональности партнера или не придать ей значения. Возможно, они решат, что силы их эмоций хватит на двоих.

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