Есть шанс выиграть в лотерею – гороскоп на неделю 7-13 июня

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

10-11 июня Меркурий в соединении с Солнцем. Необходимо учитывать, что Меркурий находится в ретро-движении – это накладывает определенный отпечаток на аспект. Сам по себе этот аспект может привести к активизации информационного обмена и интеллектуальной активности. У тех, чьи гороскопы этот аспект затронет, усиливается способность к обучению, к запоминанию и усвоению информации. Учитывая ретро-движение Меркурия, это особенно удачное время для повторения пройденного учебного материала. Также в поле вашего зрения могут появиться люди из прошлого, с которыми вы можете возобновить общение. Хорошо проводить работу над ошибками, обдумывать прошедшие события и делать выводы.

13 июня секстиль Венера-Уран. Поскольку Венера отвечает за любовь и романтические отношения, а Уран связан с внезапными событиями, то данный гармоничный аспект может привести к внезапному чувству влюбленности. Как правило речь идет о любви с первого взгляда у тех, чьи гороскопы затрагивает этот аспект. Романтическое знакомство, произошедшее в это время, может привести к приятным сюрпризам и новым впечатлениям. Однако, как правило, чувства, возникшие в это время, не длятся долго. Через какое-то время сердечное волнение успокаивается, и от недавнего любовного увлечения остается только приятное воспоминание. Также этот аспект может приносить небольшие финансовые удачи типа выигрыша в лотерею

Овен

Эта неделя пройдет для Овнов вполне благополучно. У вас может улучшиться финансовое положение, вырастут доходы, и вы сможете порадовать себя и членов семьи новыми покупками. Это прекрасное время для решения материальных и финансовых вопросов, повышения уровня профессионального мастерства. Усиливается ваша практическая хватка, вы сможете грамотно просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и добиваться максимальной эффективности. Отношения в семье доброжелательные и основаны на взаимном уважении и заботе. Если у вас есть загородный участок, дача, то старайтесь больше времени проводить там. Работа на свежем воздухе на земле в сочетании с отдыхом и общением с соседями благоприятно отразится на вашем общем самочувствии и настроении. Можно начинать делать ремонт в квартире или строить домик совместными усилиями с членами семьи. Любые подобные работы будут проходить дружно и быстро. Ваши интеллектуальные способности всю неделю будут выше среднего уровня. Успешно пойдет учеба. Удачно проходят короткие поездки и знакомства. Рекомендуется делать крупные покупки лично для себя и для дома.

Телец

Тельцы на этой неделе имеют все основания для того, чтобы быть вполне довольными жизнью и самими собой. В отношениях с окружающими проявятся лучшие черты вашего характера: доброта, спокойствие и практичность. Наиболее успешным направлением для приложения усилий являются контакты с людьми, новые знакомства. Особенность текущей недели в том, что вы можете выступать в качестве инициатора любого начинания, будучи уверенными в том, что ваши усилия будут поддержаны окружающими. Ваши друзья и знакомые проявят готовность подхватить и многократно усилить то, чему вы положили начало. Поэтому, главное пожелание на эту неделю – действуйте как можно активнее, реализуйте на практике свои намерения и тогда у вас все получится. При необходимости вы легко сможете договориться с интересующими вас людьми, даже если они наделены властью и влиянием. Это прекрасное время для быстрого продвижения в учебе. Вы способны не только быстро овладевать знаниями, но и устанавливать доброжелательные отношения с преподавателями, что тоже немаловажно. Старайтесь использовать эту неделю для личного развития, расширения кругозора и обретения уверенности в своих силах.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют вести спокойный и уединенный образ жизни. Вас будут интересовать не только вопросы материального благополучия, но и душевное равновесие. Деньги вам будут даваться относительно легко и вам не составит большого труда увеличить свои доходы. Отодвиньте сроки выполнения работ на более позднее время и не планируйте никаких иных дел, предполагающих напряженный жизненный ритм. Сейчас вам гораздо полезнее плавное течение событий, когда можно расслабиться, отдохнуть и помечтать. Хорошо проводить это время в условиях комфортного уединения, в каком-нибудь санатории или в деревне, вдали от шума и суеты цивилизации. Звезды советуют вам сосредоточиться на изучении психологической литературы. Сейчас вы смогли бы лучше понять скрытые мотивы в поведении других людей, и это позволило бы вам действовать более результативно. Избегайте попадать в стрессовые ситуации, сосредоточьтесь на обретении душевной гармонии. В этом вам могут помочь духовные практики типа йоги, цигуна, молитв, медитации. Неделя благоприятствует проведению диеты и всевозможных оздоровительных процедур. Организм хорошо отзывается ни низкокалорийную диету, и вы благополучно избавляетесь от лишнего веса.

Рак

Раки на этой неделе могут почувствовать, что находятся на пороге нового, более оптимистического витка своей жизни. Внутренний оптимизм в сочетании с поддержкой друзей может стать основой для действительного начала позитивных перемен. Старайтесь не зацикливаться на прошлом и думать о будущем. У вас сейчас усиливается дар предвидения, когда вы сможете упреждать события, заранее чувствуя их наступление. Прислушивайтесь к своей интуиции – это поможет вам не совершать ошибок и обходить опасности. Возрастает позитивная роль дружеских отношений. Вы сможете обсудить с друзьями любой сложный вопрос и найти оптимальное решение. Кроме явной поддержки вам будут помогать влиятельные покровители, которые, возможно, не захотят себя афишировать. Чем активнее вы стаете действовать, тем большую поддержку получите в итоге, тем шаре станет круг ваших единомышленников. Сейчас вы можете познакомиться с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Может усилиться ваш интерес к общественно полезному труду, что может привести вас к вступлению в движение волонтеров или в какое-либо общественное движение. Ваша популярность и авторитет среди единомышленников может укрепиться, вы сможете проявить лидерские качества, повести людей за собой.

Лев

Львам звезды советуют более смело и настойчиво отстаивать свои интересы и добиваться поставленных целей. Эта неделя проходит на оптимистической волне. Во многом это может быть связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого вы сможете гораздо успешнее добиваться поставленных целей. Возможно, вам удастся прыгнуть выше своей головы и добиться невероятного успеха. Если у вас есть какая-то серьезная жизненная цель, то звезды советуют вам сосредоточить максимум усилий на её достижении. В этом случае вы получите столь мощную поддержку, что сможете добиться заветной цели. Также это благоприятное время для проведения расследований, поиска ответов на волнующие вас вопросы. Это может относиться как к каким-то фактам, так и попытке разобраться в самих себе, в своем предназначении. Успешно пойдет проработка психологических комплексов. Те, кто страдает от всевозможных фобий, могут выявить причины своих страхов и избавиться о них. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах – у вас есть реальные шансы занять призовые места. Особенностью этой недели является то, что вы можете повысить свой профессиональный и социальный статус в результате своего открытого и смелого поведения.

Дева

Девам на этой неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее и стараться расширить сферы своих интересов. Открываются прекрасные перспективы для собственного личностного развития. Хорошо в это время начинать цикл обучения в вузе или на специализированных курсах. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и на этой неделе у вас это будет особенно хорошо получаться. Старайтесь находиться в гуще общения, используя для этого все имеющиеся у вас средства коммуникации, из которых наиболее полезным может стать интернет. При достаточной личной активности и стремлении что-то новенькое узнать, изучить, вы сможете найти себе круг общения. Это касается как простой человеческой дружбы, так и завязывания романтических отношений. Вам могут встретиться люди, которых в той или иной степени вы будете склонны воспринимать как своих учителей и наставников. Успешно решаются любые юридические вопросы. Можно подавать исковые заявления, выступать с предложениями о заключении мирового соглашения к оппонентам в имущественных спорах.

Весы

Весам на этой неделе, возможно, потребуется внести коррективы в свое поведение с тем, чтобы сделать свою деятельность более эффективной. Чтобы чего-то реально добиться, необходимо уметь рисковать и не бояться перемен. Это правило сейчас актуально для вас. Особенность текущего момента в том, чтобы занять четкую и твердую позицию по принципиально важным вопросам. Тем, у кого есть здоровые амбиции, возможно, потребуется принять для себя решения и заявить о них открыто. В этом случае вы сможете добиться своих целей или, по крайней мере, стать на шаг ближе к цели. Это прекрасное время для экстремальных видов туризма и отдыха, связанного с риском и получением острых впечатлений. Альпинизм, дайвинг, мотоциклетные и автомобильные гонки, спелеология, охота ни диких животных, участие в спортивных состязаниях: все это может соответствовать вашим желаниям. Чем больше адреналина в крови, тем лучше будет ваше самоощущение. Немаловажным позитивным фактором может стать улучшение финансового положения. Возможно, на ваш банковский счет поступит крупная сумма денег. Многое зависит от состояния здоровья. Рекомендуется проводить плановые медицинские обследования и лечебные процедуры. Здоровый образ жизни не просто желателен, но и просто необходим.

Скорпион

У Скорпионов прекрасное время для выстраивания партнерских отношений и решительных положительных перемен в партнерстве. Те из вас, кто в течение длительного времени находится в романтических отношениях и ожидает, когда же любимый человек дозреет до предложения руки сердца, наконец-то смогут дождаться столь решительных действий партнера. К этому вашу пару могут подтолкнуть некие необычные и нестандартные обстоятельства. Именно сейчас, особенно в конце недели, рекомендуется заключать официальный брак, играть свадьбы, объявлять о помолвке и венчаться. Возможно, если для вас тема заключения брака не актуальна, вас могут пригласить в качестве гостей на торжество по случаю свадьбы или юбилея. Не отказывайтесь от таких приглашений, и вы прекрасно проведете время. Это хорошее время для улучшения отношения с партнером по браку и партнером по бизнесу. Если речь идет о деловом партнерстве, то постарайтесь юридически оформить и узаконить те договоренности, которые действовали между вами на основе устных договоренностей. В личном партнерстве вы можете почувствовать, что отношения стали намного теплее и мягче.

Стрелец

У Стрельцов прекрасное время для лечебно-профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья. Ваш организм сейчас находится на энергетическом подъеме и у него будет достаточно сил, чтобы справиться с недугом. Используйте эти дни для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят вред вашему здоровью. Очередная попытка курильщиков бросить курить на этот раз может закончиться успешно. Борьбу за здоровье можно вести и путем перехода к правильному режиму дня и здоровому образу жизни в целом. Если раньше вы понимали это, но было лень что то менять, то теперь вы почувствуете, что забота о здоровье доставляет вам удовольствие. Благоприятно начать посещать фитнес или бассейн. Правильный распорядок дня, жизнь по режиму, тайм-менеджмент, здоровый образ жизни, посещение фитнеса, закаливание – все это поможет вам почувствовать полноту жизни и улучшить отношения в семье. Вы сможете успешно поработать на основном рабочем месте и у себя дома навести идеальный порядок. Стремление к рациональному использованию времени характерно для вашего поведения в эти дни. В партнерских отношениях имеет смысл вернуться к некоторым волнующим вопросам и еще раз спокойно обсудить их.

Козерог

Любовь и творчество – вот что необходимо Козерогам на этой неделе. Вы можете почувствовать в себе потребность сделать что-то практически полезное для своего любимого человека. У одиноких Козерогов это прекрасное время для новых романтических знакомств, которые могут стремительно перерасти в серьезную партнерскую связь с перспективой брака. Тем, кто достаточно долго поддерживает романтическую связь, возможно, удастся сделать шаг к оформлению своих отношений. Не исключено, что вам сделают предложение руки и сердца и это станет основанием для помолвки и свадьбы. Те влюбленные пары, которые решили пожениться, могут запланировать свадебное торжество как раз на эту неделю – звезды обещают, что все пройдет успешно. Уже сложившиеся супружеские отношения становятся еще более крепкими и надежными. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, игровые клубы, театр, цирк. Общение с детьми порадует вас. Любители технического творчества смогут починить бытовую технику и что-то смастерить своими руками.

Водолей

Благоустройство своего дома – вот что может стать наиболее успешным направлением в деятельности Водолеев на этой неделе. И в основе этих успехов будет лежать гармоничный психологический климат в вашей семье. Отношения с родителями, близкими родственниками складываются конструктивные. Все члены семьи проявят готовность энергичными совместными усилиями решать практические вопросы. Например, можно запланировать на эту неделю небольшой ремонт в одной из комнат квартиры. При предварительной подготовке все пройдет быстро и качественно. Успешно проходят совместные работы в саду и огороде на даче. Необходимо все делать при всеобщем согласии, вместе и дружно браться за домашние дела. Так вы сможете в несколько раз быстрее справиться с делами. На конец недели можно запланировать покупку домашнего животного: котенка или щенка. Такая покупка обязательно порадует членов вашей семьи и особенно детей. Возможны финансовые поступления, благодаря которым вы сможете приобрести бытовую технику для дома.

Рыбы

Рыбы на этой неделе получат много положительных эмоций при общении с окружающими людьми. Во многом это обусловлено тем, что вы сами будете склонны к тактичному и вежливому обращению с людьми. Вас будет интересовать все новое, необычное, с чем раньше не приходилось сталкиваться. Активизируются контакты с друзьями, знакомыми и всеми теми, кто входит в круг вашего общения. Возможно, к вам обратятся за помощью, и вы включитесь в решение вопросов, не имеющих к вам прямого отношения. Наиболее плодотворно пройдет это время для творческих Рыб, которые стремятся реализовать себя в каком-то новом деле. Поэтому рекомендуется открывать для себя новые горизонты и не бояться браться за новые дела. Это удачное время для увеселительных загородных поездок на дачу или на природу на пикник. Старайтесь быть в курсе всех новостей и поддерживать приятельские отношения со всеми людьми, попадающими в поле вашего зрения. Это может помочь вам в решении своих личных вопросов. Успешно развиваются романтические отношения. Ваши чувства к любимому человеку еще больше усиливаются. Также это хорошее время для веселого времяпрепровождения на пикнике. Если вам предложат такую загородную поездку, то обязательно соглашайтесь – вы хорошо проведете время. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы преуспеете в делах и учебе.